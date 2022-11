Von Breslau nach Waldram: Ein Esperantist feiert 90. Geburtstag

Von: Andrea Weber

Teilen

Zum Gratulieren besuchte Vize-Bürgermeister Günter Eibl (re.) den Jubilar Dr. Gerhard Noske. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Auf fast ein ganzes Jahrhundert kann Dr. Gottfried Noske zurückblicken. Sein Interesse an Glauben, Sprache und Politik hat den rüstigen 90-Jährigen fit gehalten.

Waldram – Eine große Bücherwand schmückt das Wohnzimmer von Dr. Gottfried Noske. Er sitzt davor in seinem großen Sessel, als am Mittwochnachmittag Vize-Bürgermeister Günther Eibl und die Presse zu Besuch und die Presse kamen. Der gebürtige Schlesier feierte am 16. November seinen 90. Geburtstag. Er ist kein Unbekannter in Wolfratshausen.

Ein Esperantist feiert 90. Geburtstag - „Feste muss man feiern wie sie fallen“

Noske war stellvertretender Schulleiter am seinerzeit Spätberufenem Seminar in Waldram und 18 Jahre im Wolfratshauser Stadtrat, als Vorsitzender des Ortsverbands der CSU. Noske ist rüstig, geistig wie körperlich. Er schmeißt seinen Haushalt, geht einkaufen und fährt an diesem Samstag selbst mit dem Auto nach Altomünster, zu seiner Geburtstagsfeier mit Großfamilie. Der 90-Jährige hat eine akademische Höflichkeit, ohne dabei überheblich zu wirken, und winkt die Frage, wie viele Sprachen er wohl spreche, bescheiden weg. „Wenn man keine Übung hat, geht sie verloren“, sagt er.

Sprachbegabter Esperantist und international aktiv

Der promovierte Lehrer studierte Latein, Griechisch, Deutsch und Geschichte in München und Köln und spricht die weltweite Kunstsprache Esperanto. Noske war viele Jahre aktiv im Vorstand der bayerischen und internationalen Vereinigung der Esperantisten und reiste zu Konferenzen und Tagungen. „Sagen Sie doch bitte mal was?“ Und schon sprudelt eine Art Kauderwelsch aus Latein, italienisch und französisch aus ihm heraus.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Durch Interesse an Sprache, Politik und Glauben fit gehalten

Sein großes Interesse an Sprache, an der katholischen Religion – er war Kirchenpfleger und Pfarrgemeinderat in Waldram – und Politik hat den 90-Jährigen fit gehalten, obwohl er einige schwere Schicksalsschläge, Krankheiten und Verluste hinnehmen musste.

Aus Schlesien vertrieben in den Bayerischen Wald

Nun zurück zur Stunde null. Noske wurde am 16. November 1932 in Breslau als zehntes von zwölf Kindern geboren. Nach der Vertreibung aus Schlesien lebte die Familie im Bayerischen Wald. Der Vater wurde Landtagsabgeordneter. So entstand bei ihm das Interesse an Politik. Gottfried Noske heiratete 1958 seine Frau Albertine und zog 1960 nach Waldram. Sechs Kinder kamen zur Welt.

Trotz schwerer Schicksalsschläge - stets positiv gestimmt

Das Schlimmste passierte im Jahr 2013. Seine Frau verstarb überraschend an einem Herzinfarkt und ein Jahr später sein jüngstes Kind Gerhard im Alter von 42 Jahren, ebenfalls an einem Herzversagen. Doch Noske hat seine positive Art, das Leben hinzunehmen, wie es kommt, nicht verloren. Er freut sich auf Samstag: „Feste muss man feiern, wie sie fallen.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.