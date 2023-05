Von der Holztrift bis zum Floß: Sonderausstellung im Museum Wolfratshausen

Von: Jannis Gogolin

Ein Hoch aufs Flößereihandwerk: (v. li.) Künstlerin Patricija Gilyte, Flößer-Darsteller Kurt Züge, Sabrina Schwenger (Schriftführerin Verein Flößerstraße), Hermann Paetzmann (Vereinskassier), Iris Chrzan (Bavaria Selection) und Gaby Rüth (Vorsitzende des Vereins Flößerstraße). © Sabine Hermsdorf-Hiss

Zum Internationalen Flößertag eröffnete im Museum Wolfratshausen eine Sonderausstellung. Historische Aufnahmen zeigen das beinharte Gewerk der Flößer.

Wolfratshausen – Mit hochgekrempelten Hemdsärmeln steht er auf dem Floß und schaut konzentriert auf eine ruhige Loisach. Unter ihm – fest zusammengezurrt – fliegen die Baumstämme nur so über das Wasser in Richtung München. Zwar bewegt sich auf den ausgestellten Fotografien von Erika Groth-Schmachtenberger im Museum am Untermarkt weder Fluss noch Floß. Und doch können Betrachter des Bildes die Dynamik, Muskelkraft und Tradition sehen, die hinter der Arbeit des stets pfeiferauchenden Flößers steht.

Am Donnerstag eröffnete Gabriele Rüth, die Vorsitzende des Wolfratshauser Flößervereins Flößerstraße, die Sonderausstellung im Museum in der Altstadt. Besucher können ab sofort auf historischen Fotografien die weiten Wege der Stämme und der Flussfahrer von der Tiroler Quelle der Loisach bis zur Münchner Praterinsel entdecken. „Passend zum Internationalen Flößertag“, merkt Rüth bei der Eröffnung an.

Der Mittelpunkt der Ausstellung sind die Bilder der 1906 in Freising geborenen Fotografin Groth-Schmachtenberger. Zwischen den 1940er- und 1960er-Jahren reiste die Oberbayerin mit ihrer Kamera durch Süddeutschland und Europa. Das Handwerk der Flößer faszinierte sie nachhaltig und so hielt sie bewegende Augenblicke des Gewerks, in ihren Augen Darstellungen einer verschwindenden Welt, fest. Sechs Jahre vor ihrem Tod im Jahr 1992 vermachte sie ihr Lebenswerk – 360 000 Lichtbildaufnahmen – diversen Museen, Universitäten und Bibliotheken.

Bei genauer Betrachtung offenbaren sich in den Fotos die Details des Traditionshandwerks. © Jannis Gogolin

Ihre Motive überbringen der Nachwelt niedergehende, aber markante Konzepte des Arbeitens, des Alltags und des Lebens. Szenen, in denen Flößer im Jahr 1939 mit Grieshaken die Holztrift, eine lose Sammlung von Baumstämmen, durch den Tiroler Kaiserklamm treiben. Oder Stämme mit reiner Muskelkraft zu einem Floß binden. Trotz, oder eben wegen der harten Arbeit, fehlte die rauchende Pfeife zwischen den Zähnen der ernst dreinblickenden Männer selten.

Vom Handwerk zum Tourismus: Die Transformation der Flößerei

Jahrzehnte später drückte sie auf den Auslöser, als vergnügte Flusstouristen 1960 der Fotografin zuprosteten. Von dem ursprünglichen Zweck des Flößens ist wenig übrig geblieben. Entgegen Groth-Schmachtenbergers Erwartungen ist das Handwerk aber nicht verschwunden – im Gegenteil. Bis heute ist eine Floßfahrt auf Loisach und Isar bei Einheimischen wie Touristen schwer beliebt.

Neben den Bildern organisierte Rüth allerlei Kurioses um die Flößerei. Eine originale Pfeife, das Vereinsmaskottchen Flößerbär Basti und die Holzmalerei eines Flößers – Rüth fand sie auf einem Wolfratshauser Flohmarkt – schmücken die Vitrinen und Wände der Ausstellung. Zudem zeigt die litauische Video-Künstlerin Patricija Gilyte einen Kurzfilm mit aufwendigen Drohnenaufnahmen zum Thema Fluss.

Info: Der Eintritt ist in einem normalen Museumsticket inbegriffen. Besuchen kann man die Ausstellung bis zum 11. Juni zu den Öffnungszeiten des Museums. Nach dem Internationalen Flößertag sind an Sonntagen Veranstaltungen geplant.

