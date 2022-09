Von sieben bis 89 Jahre: Eine Bergtour für alle Altersstufen

Von: Jannis Gogolin

Die Rofanspitze: Das Ziel auf 2259 Höhenmetern war für die Teilnehmer das Highlight. © Deutscher Alpenverein Sektion Wolfratshausen

Bestes Wetter und klare Sicht bescherte 26 Bergsteigern des DAV Wolfratshausen eine erfolgreiche Bergtour zur Rofanspitze auf 2259 Höhenmetern – Edelweiß inklusive.

Wolfratshausen – Am frühen Morgen brachen kürzlich 26 Wanderer des Alpenvereins nach Maurach am Achensee auf. Ihr Plan: ein Aufstieg zur Rofanspitze. Zu Beginn stand eine bequeme Fahrt mit der Seilbahn zur Erfurter Hütte an. Kurz dahinter teilte sich die Gruppe mit einer Altersspanne von sieben bis 89 Jahren auf. Ein Teil stieg direkt auf in Richtung Rofanspitze, deren Gipfelkreuz auf einer Höhe von 2259 Metern liegt. Die Mehrheit begab sich jedoch auf den Weg zur Haidachstellwand. Dafür sei das Wetter ideal gewesen, so Alexander Wenger, Pressereferent der DAV-Sektion Wolfratshausen. Bei „angenehmer Temperatur, einem leichten Wind und glasklarer Sicht“ konnten die Bergsteiger den Weg besonders stimmungsvoll genießen.

An der Wand angekommen ging es über „eine leicht versicherte Kletterstelle steil hinauf zur Gipfelwiese“. Vor Ort fanden die Wandersleute – neben der Aussicht – das seltene Edelweiß. Nach einer kurzen Pause folgte ein Abstieg zum Krahnsattel. Dort schlossen sie sich wieder dem Weg zur Rofanspitze an. Eine halbe Stunde Gehzeit später hatten sie das Gipfelkreuz erreicht, die Gruppe war wieder vereint. Dort stand eine Rast mit Panorama-Blick an – dann ging der Weg wieder in Richtung Seilbahn. Vor der Abfahrt kehrten sie zu Kaffee und Kuchen in der Mauritzalm ein. Der Rückweg zum Ausgangspunkt in Maurach dauerte mit der Seilbahn nur wenige Minuten.

