Von wegen Umweltfrevel: Bayernwerk zeigt, wie Arbeiten an Hochspannungsleitungen der Natur helfen

Von: Dominik Stallein

Bernd Lang und Lorenz Demmel (mit Hut) zeigen in der Pupplinger Au, welchen Nutzen das Trassenmanagement unter den Hochspannungsleitungen für die Natur hat. © Dominik Stallein

Vor einem halben Jahr gab es Trubel: Nach Pflegemaßnahmen an der Hochspannungsleitung gabs Kritik wegen vermeintlichen Umweltfrevels. Das Bayernwerk zeigt heute, wie sich die Natur erholt

Wolfratshausen – Auf seinem Smartphone sieht Bernd Lang, was manche Kritiker für unmöglich gehalten haben. Er selbst hat aber genau dieses Ergebnis erwartet. Die Pflanzen-Erkennungs-App auf seinem Handy ist sich sicher: Vor ihm steht fast unscheinbar, zwischen hohen Gräsern, ein Gelber Frauenschuh. Eine geschützte, sehr seltene Pflanze. Sie wächst knappe 15 Meter unter der Hochspannungsleitung, die sich durch das Waldstück bei Farchet zieht. Bernd Lang ist der Ökologische Trassenmanager des Bayernwerks. Lorenz Demmel, der im Unternehmen für das Gebiet zuständig ist, nickt, als er vom Frauenschuh hört. „Wenn man die Blätter kennt, sieht man die hier öfter.“

Vor einem halben Jahr rechneten manche Wolfratshauser damit, dass es damit künftig vorbei ist. Das Bayernwerk betrieb Trassenpflege – und die schweren Geräte hinterließen unter den Leitungen tiefe Furchen. Von Privatleuten regte sich Kritik an den Maßnahmen. Lang und Demmel sehen die Situation anders. Das Aufkommen des Frauenschuhs und anderen seltenen Pflanzen sei nur deshalb möglich, weil das Energieunternehmen die Versorgungsschneisen unter der Hochspannungsleitung freihält. Die Wege dienen dazu, dass Techniker schnell und ohne schweres Gerät an die Strommasten gelangen können. Und sie sorgten vor einem halben Jahr dafür, dass sich einige Wolfratshauser über die tiefen Furchen der Geräte aufregten. Von einer Umweltsünde war die Rede. Demmel und Lang betonen: Das Gegenteil ist der Fall. Was sie dort, im Naturschutzgebiet, betreiben, ist ökologisch sinnvoll – und ein echter Mehrwert für die Artenvielfalt in der Region.

So sah es aus: Das Naturschutzgebiet nach den Pflegearbeiten. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Auf einem Rundgang treten die beiden Umweltexperten des Stromversorgers den Beweis an. Er beginnt in der Pupplinger Au, am Isarspitz, neben der kurvigen Landstraße, die Wolfratshausen und Ascholding verbindet. Hier wachsen vor allem Bäume, zumeist Fichten und Kiefern. Auf einer etwa drei Meter breiten Schneise verändert sich der Bewuchs. Hier sieht man kniehohe Disteln – „die sind fürs Ökosystem wichtig“, sagt Lang –, bunte Blumen, sehr junge Ahorn-Bäumchen, viel Gras und an manchen Stellen noch Unebenheiten von den Fahrzeugen. Etwas mehr als sechs Monate liegen die Freischneide-Arbeiten in diesem Gebiet zurück, und von den Gerätschaften sieht man fast nichts mehr. Die Natur kehrt zurück – so wie sie es in den vergangenen 60 Jahren der Trassenpflege immer getan habe. „Würden wir hier nicht freischneiden, hätten viele der Pflanzen keine Chance“, weiß Lang. „Dann wäre hier nur Wald, und ein paar wenige Arten würden sich durchsetzen“ – und den Rest im Kampf ums Licht verdrängen.

Frauenschuh wächst wieder: „Man sieht ihn hier öfter“

Auf der anderen Seite des Loisach-Isar-Kanals, dem Farcheter Ufer, ist der Unterschied noch deutlicher zu sehen. Der Boden ist dort relativ mager. Das klingt wie ein Nachteil, aber Bayernwerk-Sprecher Christian Martens erklärt: „In diesen Regionen wachsen Pflanzen, die an anderen Stellen überhaupt nicht durchkommen.“ Zum Beispiel wächst hier der Frauenschuh, den Bernd Lang mit seiner App identifiziert hat. Und Schneeheide. Und das Breitblättrige Laserkraut. Und Ochsenkerzen. Und Schwalbenwurzenzian.

Heute: Von den Auto-Abdrücken ist nichts mehr zu sehen. Der braune Trampelpfad in der Mitte stammt von Fußgängern. © Dominik Stallein

Über die Vielfalt freuen sich die Insekten. Auf einer Pflanze sitzen, als Lorenz Demmel an ihr vorbeispaziert, drei Wildhummeln, eine Spinne, eine Wanze, und drumherum kreist eine Schwebfliege – „was wir hier tun, machen wir nicht aus Jux und Tollerei – wir denken uns etwas dabei“, sagt der Experte.

Auch gesunde Bäume werden gefällt: Trassenpflege soll eine Katastrophe verhindern

Natürlich sei es manchmal schwierig zu vermitteln, warum gesunde Bäume aus der Schneise geschnitten werden. Vor allem, wenn sie über zehn Meter hoch sind. Am Wegesrand des Trampelpfads liegen sechs Baumstümpfe frei. Hier standen vor einigen Monaten noch Fichten. Die seien zu groß geworden. Fünf Meter mindestens muss der Abstand zu den Hochspannungsleitungen betragen. Der Abstand zu den Leitungen verhindert, dass es zur Katastrophe kommt, weil jede Berührung von Baum und Leitung schlimme Folgen haben kann – großflächige Stromausfälle oder Brände. Kleinere Büsche und Gehölz schneidet das Bayernwerk auf der Versorgungsschneise regelmäßig weg. „Wenn wir einen Stromausfall haben, und die Techniker ausrücken, dann dauert es vielleicht mal zwei bis vier Stunden“, sagt Demmel. „Wenn die sich den Weg erst jedes Mal freimachen müssen, reden wir vielleicht von Tagen.“

Den Schmetterlingen, die um den Frauenschuh herumschwirren, ist die Stromversorgung verhältnismäßig egal. Lang guckt einem weißen Exemplar nach. Und er erklärt, dass nicht nur Insekten diese Trassen zu schätzen wissen. „Hier sind oft auch Schlangen oder Eidechsen“, sagt er. Die wechselwarmen Tiere würden die lichten Stellen im Wald zum Sonnen nutzen.