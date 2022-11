Vor Bürgerentscheiden über Marienbrunnen: Das ist die Position der Wolfratshauser Grünen

Von: Carl-Christian Eick

Versetzen oder nicht: Über den Standort des des Marienbrunnes entscheiden die Wolfratshauser am 11. Dezember bei zwei Bürgerentscheiden. © Hermsdorf-Hiss

Den Marienbrunnen versetzen oder nicht? Vor den Bürgerentscheiden am 11. Dezember luden die Wolfratshauser Grünen zu einem Info-Abend.

Wolfratshausen – Seit 1924 steht der Marienbrunnen in der Altstadt an der Stelle, an der er steht. Doch mutmaßlich war er in den Köpfen der Wolfratshauser nie so präsent wie im Moment. Bei zwei Bürgerentscheiden am Sonntag, 11. Dezember, stellt sich heraus, ob der Brunnen im Zuge der beschlossenen Altstadt-Aufwertung ein paar Meter in Richtung Marktstraße versetzt wird – oder nicht. Der Ortsverband der Grünen, der hinter dem 15:5-Votum des Stadtrats pro Verschiebung steht, hatte am Mittwoch zu einem Info-Abend ins Wirtshaus Flößerei eingeladen. Referent war Ernst Gröbmair, Vorsitzender des Vereins Lebendige Altstadt Wolfratshausen (LAW). Die Brunnen-Versetzung, stellte Gröbmair fest, sei „ein kleiner, aber zentraler Baustein“ der Altstadt-Aufwertung.

Vor dem Bürgerentscheid über Marienbrunnen: Das ist die Position der Wolfratshauser Grünen

Der LAW-Chef ließ vor rund zwei Dutzend Zuhörern das Projekt Altstadt-Aufwertung, das im Herbst 2018 begann, noch einmal Revue passieren. Das wesentliche Ziel sei die Erhöhung der Aufenthaltsqualität, von der sich nicht nur Gröbmair eine Steigerung der Kundenfrequenz verspricht. Denn viele Einzelhändler würden mit dem Rücken zur Wand stehen: Die Schließung des Isar-Kaufhauses Ende 2012, die Lockdowns während der Corona-Pandemie, die galoppierenden Energiepreise und natürlich der mächtige Wettbewerber Online-Handel: „Das Eis ist sehr dünn.“ Es wäre „ungeschickt“, die Chance, der Innenstadt neuen Glanz zu verpassen, ungenutzt verstreichen zu lassen. Gröbmair gab zu bedenken, dass die Gesamtmaßnahme Stand heute zwar rund elf Millionen Euro kosten wird – doch er rechnet mit Zuschüssen der Städtebauförderung von bis zu 70 Prozent.

,Ich will, dass sich nichts verändert’: Das ist das Einzige, was im Bürgerentscheid drinsteht.

Man dürfe nicht außer acht lassen, dass Wolfratshausen mit umliegenden Kommunen wie Bad Tölz, Weilheim und Murnau konkurriere. Auch die Nachbarstadt Geretsried buhle um Besucher, sprich potenzielle Kunden. Exakt um 19.35 Uhr platzte am Mittwoch die Nachricht in die Runde: Der Geretsrieder Stadtrat hat entschieden, eine Fußgängerzone am Karl-Lederer-Platz einzurichten.

Stadträtin Krischke: Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen

„Wir müssen jetzt anfangen“, beschwor Einzelhändlerin Ingrid Schnaller, ehemalige Vorsitzende des Werbekreises, die Anwesenden. Ins selbe Horn stieß Stadträtin Dr. Ulrike Krischke (Bürgervereinigung). Fehler der Vergangenheit dürften sich sich wiederholen. „Wir starten oft mit viel Enthusiasmus, dann werden kleine Bedenken groß“ und das Projekt werde beerdigt. „Das gelingt uns im Stadtrat leider häufig“, so Krischke.

„Vor 40 Jahren, bei der Debatte über eine Umgehungsstraße, waren die Pessimisten in der Mehrheit“, ergänzte Fritz Schnaller. „Jetzt tut sich was“, jetzt wolle der Stadtrat den Vorwurf, dass er „nur schläft“, mit der Aufwertung der Altstadt aus der Welt schaffen. „Gemeinsam mit den Bürgern“, betonte der SPD-Stadtrat – „nur die Liste Wolfratshausen ist dagegen“.

Stadtrats-Beschluss: Marienbrunnen wird 5 Meter nach vorne versetzt

Die Verschiebung des Brunnens um fünf Meter nach vorne schaffe „eine neue Mitte“, sagte Gröbmair. Da die Marktstraße im Bereich Rathaus/Stadtpfarrkirche von aktuell 8,50 auf 4,25 Meter verschmälert werde, bleibe zwischen Brunnen und Fahrbahn „genügend Platz für Fußgänger“. Derzeit sei die Innenstadt „nur eine gerade Straße“, mit der Brunnen-Versetzung „bekommen wir einen tollen städtischen Platz“, erklärte Dritte Bürgermeisterin Annette Heinloth (Grüne).

Kostenschätzung von Wolfratshauser Liste nur Kaffeesatzleserei?

Auch ihr Parteifreund Rudi Seibt warb für das vom Stadtrat beschlossene Vorhaben – und verkniff sich einen Hieb in Richtung Wolfratshauser Liste nicht: „Ich will, dass sich nichts verändert“: Das sei „das Einzige, was im Bürgerentscheid drinsteht“, den die Gegner der Verschiebung initiiert haben. Seibt verwies die Kostenschätzung für die Brunnen-Versetzung von Helmut Forster (Wolfratshauser Liste) ins Reich der Fabeln. Während Forster von gut 200 000 Euro ausgeht, hat sich der Grünen-Rat bei einem Münchner Steinmetz erkundigt. „Wir reden von 50 000 bis 70 000 Euro“ berichtete Seibt. Für Schnaller ist die Kostenschätzung von Forster pure Kaffeesatzleserei – auf der Basis: „Ein Spezl von mir hat einen Spezl und der kennt einen, der sich mit Brunnen-Versetzungen auskennt.“

Die Befürchtung von Schnaller, Krischke und anderen, dass die Wolfratshauser Liste „scheibchenweise“ die gesamte Altstadt-Aufwertung torpedieren werde, teilte der Wolfratshauser Erich Brockard nicht. Richtig sei, dass gut 2500 Frauen und Männer das Bürgerbegehren kontra Brunnen-Versetzung mit ihrer Unterschrift unterstützt haben. Dass sie alle das Aufmöbeln der Flößerstadt ablehnen würden, so der Sohn des Altbürgermeisters Erich Brockard, „ist eine Unterstellung“. (cce)

