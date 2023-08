„Bald drei Wochen Rambazamba“: Erstklässler in Shoppinglaune - Ein Trend seit Jahren ungebrochen

Von: Jannis Gogolin

In fast allen denkbaren Farben und Formen tragen am 10. September eine neue Welle Erstklässler stolz ihre Schulranzen auf dem Weg zur ersten Stunde. Unter dem Jahr tröpfelt es so dahin. Aber ab Ende August bist Ende September sollte es richtig knallen. © peter Kneffel/dpa

In wenigen Wochen beginnt das neue Schuljahr. Die Geschäftssparte Schulbedarf brummt derzeit. Experten verraten Tricks, wie der Einkauf den Stresspegel nicht in die Höhe treibt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Countdown läuft, in wenigen Wochen beginnt das neue Schuljahr. Egal, ob die Glocke für einen zum ersten Mal läutet oder man schon viele Jahre die Schulbank drückt: Ranzen, Füller, Fineliner, Einbände, Hefte und Blöcke sind zur Mitte der Sommerferien heiße Ware. Die Geschäftssparte Schulbedarf brummt. Überraschungen gibt es wenige – aber ein paar Tricks, wie der Einkauf den Stresspegel nicht in die Höhe treibt.

Vor der Einschulung: Saison der klassischen Schulranzen längst vorbei

„Die kleine Dreifaltigkeit“ nennt Karolin Wolf im Wolfratshauser Taschen- und Rucksackgeschäft Leder Tausend den alljährigen Verkaufsschlager. „Schulranzen, Federmäppchen und Turnbeutel, das ist die Pflichtausstattung für jeden Erstklässler“, sagt die Tochter der Geschäftsinhaberin Margit Wolf. Obwohl es bis zur Einschulung noch ein paar Wochen dauert: Die Saison der klassischen Schulranzen für Erst- bis Viertklässler ist längst vorbei.

Schon im Januar fingen Eltern an, sich nach Schulranzen umzusehen. „Dann kommen die neuen Modelle auf den Markt. Und die können schnell verkauft sein“, erklärt Wolf. Apropos verkaufen: Die Kosten für einen Schulranzen im Vollausstattung liegen laut der Expertin bei 250 bis 300 Euro. „Dafür sind Feder- wie Schlampermäppchen, Turnbeutel und Zubehör sowie meist vier Jahre Garantie inklusive.“

Bald gibt‘s bei uns drei Wochen Rambazamba.

Bei Schülern ab der fünften Klasse ist seit Jahren der Eastpak angesagt. Ein meist schwarzer, schlichter Freizeitrucksack, der eher für einen Ausflug zum See geeignet sei, als für den Weg zur Schule. Warum der Trend seit Jahrzehnten ungebrochen ist, das kann sich Wolf „aber nicht so ganz erklären“.

In der Schreibwarenabteilung des Geretsrieder Isar-Kaufhauses bereiten sich Maria Fagner und ihr Team auf den großen Ansturm erst noch vor. „Bald gibt’s bei uns drei Wochen Rambazamba“, erklärt Abteilungsleiterin Fagner und lacht. Gerade ist sie dabei, die Besetzung mit Sonderplänen zu verstärken. Die publikumsreichste Zeit beginnt ihrer Erfahrung nach mit der letzten Augustwoche und zieht sich weit bis ins neue Schuljahr.

„Dann schleichen wir schon etwas um die Kunden herum und spitzen die Ohren“, sagt Fagner. Das sei aber nur zum Besten der Einkäufer, die für ein vollständiges Schulinventar im Schnitt zwischen 40 und 80 Euro im Kaufhaus lassen. „Mit unserer Hilfe verkürzt sich die Suche nach der richtigen Tusche, den passenden Kunstfedern oder dem gewünschten Ringbuchformat von stressigen 45 Minuten auf eine entspannte Viertelstunde. Und der Laden ist nicht immer brechend voll.“

Im Tölzer Schreibwarenladen Zauner dauert der Einkauf von manchen Eltern nur wenige Minuten. Maria Schöttl, dortige Expertin für Schul- und Bürobedarf, erklärt: „Eltern können uns die Material-Listen, die sie von den Lehrern bekommen, per Mail, Fax oder WhatsApp schicken. Die Bestellung holen sie dann bei uns ab – ohne im Laden nach den Artikeln suchen zu müssen.“ Wie hoch die Rechnung zum Schluss ist, dafür gebe es keine pauschale Antwort.

Einkauf zum Schulstart: Material-Listen per WhatsApp an Laden schicken

Während manche Lehrer nur die Grundausstattung für grob 40 Euro fordern würden, gebe es auch überambitionierte Pädagogen. „Die wünschen sich dann Filz- und Holzstifte, spezielle Tafeln, bunte Kreiden und Blöcke in diversen Ausführungen. Das kann dann schon mal bis zu 120 Euro kosten.“ Einen weiteren Trend macht Schöttl in der Wahl der Materialien aus. Plastik sei inzwischen recht unbeliebt. Viele greifen auf Schnellhefter, Papier- oder Kartonumschläge zurück.

Die ABC-Schützen haben sich inzwischen meist schon eingedeckt, „schön entspannt in den Ferien“, wie Maria Schöttl sagt. Weniger entspannt wird es aber für die Eltern der Fünftklässler und aufwärts. Ihre Einkäufe bewegen sich meist in den ersten Wochen nach Schulbeginn, und dann kommen sie alle auf einmal. „Da ist der Laden schon gut voll.“ Nicht ohne Grund sorgen sich in der Hauptsaison 14 Mitarbeiter um die zahlreiche Kundschaft.

Unter dem Jahr tröpfelt es so dahin. Aber ab Ende August bis Ende September sollte es richtig knallen.

Der Schulbeginn ist für Annelies Essendorfer ebenfalls wichtig. Hier macht sie einen großen Teil ihres Umsatzes. Letztlich zeigt sich für die Inhaberin des Lenggrieser Schreibwarengeschäfts „Schreibzeig“ in dieser Hauptsaison, ob es ein gutes Geschäftsjahr wird. „Aber das wusste ich schon, als ich das Geschäft vor fünf Jahren übernommen habe. Unter dem Jahr tröpfelt es so dahin. Aber ab Ende August bis Ende September sollte es richtig knallen.“

Ob sich der Wunsch dieses Jahr erfüllen – und es knallen wird –, kann sie derzeit nur schwer abschätzen. Inflation, Energiekrise und Co. halten die Menschen zum Sparen an, hindern Kunden an Impulskäufen.

Wie ihr Tölzer Mitstreiter, der Schreibwarenladen Zauner, bietet Essendorfer ebenfalls einen Abholservice an, bei der man die Inventar-Liste der Lehrer einfach per WhatsApp durchgibt. Essendorfer: „Dieser Service kommt sehr gut an.“ jg

