„Anfangs war ich sehr sehr naiv“: Vor Auftritt in der Loisachhalle - Günter Grünwald im Interview

Von: Franziska Konrad

Seit beinahe 40 Jahren auf der Bühne Zuhause: Komiker Günter Grünwald (66) ist am kommenden Freitag mit seinem aktuellen Programm in der Loisachhalle in Wolfratshausen live zu erleben. © Leonore Welzin/red

Günter Grünwald kommt am Freitag in die Loisachhalle. Vorab spricht er im Interview mit unserer Zeitung über schlechte Gags – und seine Erinnerung an Wolfratshausen.

Wolfratshausen – Er steht seit beinahe vier Jahrzehnten auf der Bühne – und bringt sein Publikum nach wie vor zum Lachen: Komiker Günter Grünwald. Kommenden Freitag, 28. April, gastiert der gebürtige Ingolstädter in der Loisachhalle. Auf diesen Auftritt ist der 66-Jährige aus einem Grund besonders gespannt. Im Gespräch mit Redakteurin Franziska Konrad verrät Grünwald außerdem, was sich seit seinen ersten Auftritten alles verändert hat und welche Dinge ihn bis heute vor Herausforderungen stellen.

Günter Grünwald: Ein Auftritt ist ihm in fast 40 Jahren besonders im Gedächtnis geblieben

Herr Grünwald, Sie sind seit circa 40 Jahren im Geschäft. Wenn Sie heute zurückblicken: Hätten Sie sich als kleiner Ingolstädter Provinzbub je vorstellen können, dass Sie einmal als bekannter Komiker auf der Bühne das Volk bespaßen?

(lacht) Na, das war nie mein Plan. Absolut überhaupt nicht. Ich habe mit der Comedy einst angefangen, aus dem gleichen Grund, wie jeder andere auch: Weil es mir Spaß macht. Anfangs war ich da sehr sehr naiv. Mir war lange nicht klar, dass man wirklich davon leben kann. Trotzdem habe ich es ausprobiert und es hat dann relativ zügig funktioniert. Anfangs natürlich mit geringem Lebensstandard.

Gab es einen Auftritt, der Sie besonders geprägt hat? An den Sie sich gerne zurückerinnern?

Es gibt viele Auftritte, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Aber einer davon ist mir besonders im Gedächtnis geblieben: mein allererster Auftritt. Für eine Kabarettgruppe in Ingolstadt durfte ich das Vorprogramm spielen. Ich nahm mir fest vor: Wenn nur einer der Zuschauer einmal in den 20 Minuten lacht, die ich auf der Bühne stehe, bin ich schon voll zufrieden.

Ging Ihr Plan auf?

Zum Glück. Es fand sofort eine Kommunikation mit dem Publikum statt. Danach hatte ich das Gefühl: ’Verdammt, das könnte wirklich meine Zukunft sein.’ Jetzt nicht gerade im Sinne von ’für den Rest meines Lebens’, aber dass ich vielleicht zwei oder drei Jahre davon leben kann. Man kann schließlich nicht ewig als Komiker arbeiten – was für ein Irrtum.

Verglichen mit Ihrer Anfangszeit: Was hat sich heute verändert?

Mir wird immer wieder gesagt, dass ich früher viel viel derber gewesen bin als heute. Mir selbst fällt das eigentlich gar nicht auf. Wenn ich mir allerdings meine alten Texte durchlese, denke ich mir manchmal schon: ’Ui. Da weiß ich nicht, ob ich das heute noch so erzählen würde.’

Günter Grünwald im Interview: „Mir wird immer wieder gesagt, dass ich früher viel derber gewesen bin“

Fällt Ihnen dazu ein Beispiel ein?

Einmal spielte ich einen Vergewaltiger, der vor Gericht steht und sich rechtfertigt. Der Angeklagte kommt mit lauter Entschuldigungen daher: Er sei ja eh besoffen gewesen und die Frau hätte so herumgekreischt, da habe er sie quasi niederschlagen müssen. Lauter solche Sachen. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob das inzwischen noch funktionieren und bei meinem Publikum so durchgehen würde.

Am Anfang habe ich da schon brutal oft aufs falsche Pferd gesetzt.

Testen Sie Ihre Gags eigentlich vorab bei Familie oder Freunden?

Nein, vor niemandem. Ich denke mir das am Schreibtisch aus. Inzwischen kann ich ganz gut einschätzen, ob das vor den Zuhörern lustig ist oder nicht. Am Anfang habe ich da schon brutal aufs falsche Pferd gesetzt. (lacht) Da erschien mir ein Witz in meinem Gipskopf als total lustig – leider war ich damit aber der Einzige im Saal.

Und das hat Sie nicht entmutigt?

Nein, es ist ja Gott sei Dank ein ständiger Lernprozess. Man erstarrt nicht in Routine und sagt: ’Jetzt weiß ich wie Gags funktionieren und deshalb hau’ ich sie einfach raus.’ Da steckt auch immer ein bisschen Überraschung mit drin. Nicht alles ist bis ins Detail planbar. Manchmal findet mein Publikum zum Beispiel genau die Sachen besonders lustig, die ich nur als Übergangssatz gedacht hatte.

Günter Grünwald im Interview: „Einen Programm-Titel zu finden, ist ein Endlos-Prozess“

Heißt im Klartext: Sie improvisieren bei jedem Auftritt?

Sagen wir mal so: Wenn ich mein Programm zwei Jahre lang spiele, wäre ich zumindest in der Lage, es Wort für Wort gleich zu spielen. Vergleicht man allerdings das Programm von der Premiere mit dem der Derniere, sieht man zwei völlig unterschiedliche Sachen. Der ursprüngliche Gag geht verloren. Durchs Improvisieren entstehen neue. Eigentlich ist das ein bisserl Verschwendung. Aber nur so bleibt es auch für mich frisch. Wenn ich, wie bei einem Theaterstück, am Anfang genauso spielen müsste wie am Schluss – des dad mi killen.

Wenn ich, wie bei einem Theaterstück, am Anfang genauso spielen müsste wie am Schluss - des dad mi killen.

Apropos Programm: Ihr aktuelles heißt: „Definitiv vielleicht“. Was hat es mit dem Titel auf sich?

Einen Titel für sein Programm zu finden, das ist ehrlich gesagt ein Endlos-Prozess. Er soll schließlich kurz, knackig und gleichzeitig vielversprechend sein. Das ist keine 10-Minuten-Aufgabe. „Definitiv vielleicht“, diesen Titel hörte ich schon mal vor vielen Jahren auf Englisch. So hieß eine Platte der Band Oasis. Diese Zeile hat mir total gut gefallen. Damals nahm ich mir fest vor: ’Das will ich mal auf Deutsch machen.’ Und jetzt ist es endlich soweit.

Günter Grünwald kommt nach Wolfratshausen: „Dieses Mal wird kein Blitz einschlagen“

Stichwort Endlos-Prozess: Wie lange dauert es bei Ihnen von der ersten Idee bis zum fertigen Programm?

Im Endeffekt ist das ein ständiger Prozess. Wenn ich ein Programm spiele, fällt immer mal wieder eine Nummer aus Längengründen raus. Die hebe ich mir dann fürs nächste Mal auf. Wenn ich weiß, ich muss im Februar das neue Programm spielen, setze ich mich nicht am ersten August hin und hoffe, dass ich bis Ende November damit fertig bin. Das läuft immer eher nebenbei.

Eine letzte Frage: Was können Sie bereits über Ihren Auftritt in der Loisachhalle verraten?

Auf alle Fälle bin ich sehr sehr gespannt auf den Wolfratshauser Abend. Das letzte Mal habe ich dort auf einem Floß bei einer Open-Air-Veranstaltung gespielt (Juli 2021 beim Flussfestival, Anm. d. Red.). 20 Meter entfernt von der Bühne, schlug während meinem Auftritt plötzlich ein Blitz ins Wasser ein. Ich glaub’, davon habe ich jetzt noch einen leichten Herzfehler. (lacht) Da wär ich wirklich fast umgefallen, so einen Schlag hat das getan. Das ist auch das Einzige, worauf sich die Wolfratshauser verlassen können: Dieses Mal wird kein Blitz einschlagen. Dafür sorge ich. (lacht)

Info

Günter Grünwald tritt am kommenden Freitag, 28. April, in der Wolfratshauser Loisachhalle auf. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es ab 29,40 Euro bei München Ticket, im Internet unter www.muenchenticket.de.

