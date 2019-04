Vorbild Jesus: Wie man mit Leid und Schmerz umgehen kann

Nicht mit aller Macht gegen das Leid aufbäumen, sondern es annehmen: Das können wir von Jesus lernen, findet die evangelische Pfarrerin Elke Eilert.

Einer meiner Freunde wird mich verraten. Man wird mich gefangen nehmen und töten. Das weiß Jesus in der Nacht zwischen Gründonnerstag und Karfreitag. Nach dem letzten gemeinsamen Mahl geht er mit den Jüngern hinaus vor die Tore der Stadt, in den Garten Gethsemane am Fuß des Ölbergs. Jesus will beten, geht tiefer hinein in die Dunkelheit, lässt seine Freunde zurück mit der Bitte: Bleibt hier und wacht. Drei Mal trifft Jesus bei seiner Rückkehr auf schlafende Freunde.

In dieser Geschichte entdecke ich etwas Vertrautes. Wenn uns schweres Leid niederwirft, dann sind wir oft entsetzlich allein. Es kann doch kein anderer begreifen, was ich leide. Wie ist das, wenn man nach und nach sein Gehör verliert oder sein Augenlicht? Wie fühlt sich das an, wenn man nach langer Ehe plötzlich allein weiter muss? Oder wenn ich, der erfolgreiche, leistungsstarke Mensch, zum Häuflein Elend werde in einer Seelenkrise?

+ Elke Eilert, evangelische Pfarrerin in Wolfratshausen © Foto: Lippert / Archiv In Gethsemane, in seiner einsamen Verzweiflung bittet Jesus Gott: Nimm diesen Kelch von mir. Den Becher voller Unheil. Jesus spricht aus, was wir uns selbst wünschen, wenn uns Leid bedroht: Verschonung.

Doch fällt es uns meistens sehr schwer, in der Not genauso zu reden wie Jesus: Nimm diesen Kelch von mir; doch nicht, was ich will, sondern was du willst! Und dabei steckt gerade darin eine große Hilfe für uns im Leid. Vielleicht ist sie nicht sofort zu finden in meiner Seele, aber sie kann in mir unbemerkt wachsen: Sich nicht gegen das Leid aufzubäumen mit aller Macht, sondern es anzunehmen als meine Lebensaufgabe.

Ich erinnere mich an Menschen, die mir das vormachen. Ein Witwer erzählt mir: „Meine Frau war viele Jahre dement, aber wenn ich ihr geholfen habe, dann ging das: morgens aufstehen und anziehen, zusammen das Mittagessen vorbereiten, Ausflüge machen, Konzerte besuchen. Tiefgehende Gespräche haben wir nicht mehr führen können. Doch ich möchte keinen einzigen Tag mit ihr missen.“

Ich staune über die Gelassenheit des alten Herrn beim Blick zurück. Es beeindruckt mich immer wieder, wenn es Menschen gelingt, ihr Leid anzunehmen und damit versöhnt zu leben. In unserer Kirche gibt es ein beliebtes Lied: „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ von Dietrich Bonhoeffer. Das Lied hat eine Strophe, die kaum zu begreifen ist. Wenn ich an den Witwer mit seiner demenzkranken Frau denke, fällt es mir leichter zu singen: Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern / des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, / so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern / aus deiner guten und geliebten Hand.

VON ELKE EILERT

Evangelische Pfarrerin in Wolfratshausen





Lesen Sie auch: Wie ein evangelischer Pfarrer den Brexit sieht

Lesen Sie auch: Nach Notre Dame: Wie sicher sind die Kirche im Landkreis?