Vorfreude auf Straßenmusik und Flößertage in Wolfratshausen - Aktionen ab Mitte Mai

Von: Peter Herrmann

Hofft auf große Beteiligung bei Straßenmusik-Aufführungen: Kulturmanager Andreas Kutter. © ph

Ab Mitte Mai plant Kulturmanager Andreas Kutter ein beständiges kulturelles Außenangebot für Wolfratshausen. Unter anderem soll die Innenstadt mit Straßenmusik aufleben.

Wolfratshausen – Zwischen den Internationalen Flößertagen vom 18. bis 21. Mai und dem Flussfestival vom 7. bis 23. Juli soll es in Wolfratshausen weitere kulturelle Höhepunkte geben. „Um gerade in der warmen Zeit ein beständiges kulturelles Außenangebot zu schaffen, soll die Innenstadt mit Straßenmusik aufleben und auch ein Platz für Straßenkunst werden“, wünscht sich Andreas Kutter.

Wolfratshausen: Weitere kulturelle Höhepunkte zwischen Flößertagen und Flussfestival geplant

In seinem Sachstandsbericht zum Eventmanagement verriet der Kulturmanager in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses, dass die Veranstaltungen an „mehreren sonnigen Samstagnachmittagen“ stattfinden sollen. Auf Nachfrage von Dr. Manfred Fleischer (Wolfratshauser Liste) bestätigte Kutter, dass während der etwa halbstündigen Auftritte auch ein Hut für Spenden an die Künstler bereitstehen wird.

Das Referat für Stadtmarketing beteilige sich laut Kutter mit einem „kleinen Obolus“. Interessierte Künstler aus den Bereichen Musik, Jonglage oder Malerei können sich per E-Mail an kultur@wolfratshausen.de bewerben. Kutter selbst wird auf einem Piano spielen. Als Auftrittsort ist unter anderem der Rathausinnenhof vorgesehen.

230 Gäste aus zwölf verschiedenen Ländern erwartet die Stadt zu den Internationalen Flößertagen. Höhepunkt ist die nur alle drei Jahre stattfindende Johannifloßprozession am 20. Mai. „Die Prozession soll bestmöglich ähnlich ablaufen wie 1910 und den darauffolgenden Wiederholungen seit 1997“, meinte Kutter.

Internationale Flößertage in Wolfratshausen: Höhepunkt ist Johannifloßprozession

Zur Absprache des organisatorischen Ablaufs trafen sich bereits im Januar die beiden Flößerfamilien, BRK, Polizei, Feuerwehr, Bauhof, DLRG, Technik, Gebirgsschützen, die Königlich Privilegierten Feuerschützengesellschaft und andere Beteiligte. Demnach stellen die Familien von Franz Seitner und Sepp Seitner jeweils ein Floß zur Verfügung. Darauf nehmen Kirchenvertreter, Ehrengäste, Stadtkapelle, Fackelträger und Stadträte Platz.

Traditionell basteln die Schulen und Kindergärten im Bastelunterricht kleine Flöße, die sie am Tag der Prozession in der Loisach schwimmen lassen. Abschließend soll ein Feuerwerk den Himmel erhellen. ph

