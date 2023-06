Schwarzbauten als Frauenhäuser nutzen? Das sagt der Bürgermeister zum neuen Vorschlag des Bauherrn

Von: Carl-Christian Eick

Seit Monaten schwelt der Streit über drei Einfamilienhäuser am Isarspitz im Wolfratshauser Ortsteil Weidach. Ein Ende zeichnet sich nicht ab. Die Untere Bauaufsichtsbehörde am Landratsamt pocht auf Abriss der Schwarzbauten. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Seit Monaten schwelt der Streit über drei Schwarzbauten in Wolfratshausen. Nun liegt ein neuer Vorschlag auf dem Tisch: Der Bauherr bietet der Stadt an, die Einfamilienhäuser als Frauenhäuser zu nutzen.

Wolfratshausen – Die drei Schwarzbauten im Wolfratshauser Ortsteil Weidach sorgen weiter für Schlagzeilen. Nun hat der Bauherr der Stadt das Angebot unterbreitet, die drei Einfamilienhäuser am Isarspitz 24, 24a und 25 als Frauenhäuser zu nutzen. Der Bauausschuss des Stadtrats hat die Offerte in einer nicht öffentlichen Sitzung zurückgewiesen.

Für das Angebot „Haus auf Zeit zu vermieten“ hat sich offenbar noch kein ernst zu nehmender Interessent gefunden. Noch immer preist der Bauherr ein Einfamilienhaus am Isarspitz 24 auf der Onlineplattform eBay Kleinanzeigen an. Bei dem Objekt handelt es sich laut der Unteren Bauaufsichtsbehörde am Landratsamt in Bad Tölz um einen Schwarzbau, Ende Januar ist dem Bauherrn eine Abrissverfügung zugestellt worden.

In einem Sozialen Netzwerk hat sich nun ein Wolfratshauser Architekt auf die Seite des Geretsrieders geschlagen. Der Diplom-Ingenieur hält die Recherche unserer Zeitung für mangelhaft und wirft dem Bauausschuss des Wolfratshauser Stadtrats vor, ein gütliches Angebot des Schwarzbauers abgelehnt zu haben.

Der Kritiker heißt Christoph Marklstorfer. Er stellt auf der Facebookseite unserer Zeitung fest, dass es „beeindruckend“ sei, wie der Isar-Loisachbote/Geretsrieder Merkur eine „banale Kleinanzeige“ zu einem Artikel aufblähe und den mit einer „reißerischen Schlagzeile“ versehe. Auf der anderen Seite, so Marklstorfer, verschweige die Redaktion „konsequent“ die „Tatsache“, dass der Bauausschuss des Stadtrats „den Rückbau auf das ursprünglich vom Bauausschuss und Landratsamt genehmigt Maß (Teilabriss)“ abgelehnt habe. Zudem habe der Bauherr angeboten, die drei Schwarzbauten, die inzwischen seiner Tochter gehören sollen, „als dringend benötigte Frauenhäuser“ zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck sei der Geretsrieder bereit gewesen, einen „spürbaren monatlichen Mietverlust“ in Kauf zu nehmen. Doch auch diesen Vorschlag, so der Architekt, hätte der Bauausschuss des Wolfratshauser Stadtrats in den Wind geschlagen. „Respekt“, merkt Marklstorfer sarkastisch an.

Landrat Niedermaier: „Da lässt sich nichts auf ein legales Maß zurückbauen“

Mit Blick auf einen eventuellen Teilabriss der jeweiligen Schwarzbauten stellte das Verwaltungsgericht (VG) München im Juni 2021 unter anderem fest: Alle drei Häuser entsprechen nicht den öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Laut VG hat der Geretsrieder, der übrigens vom Landratsamt verfügte Baustopps ignorierte, „ein anderes als das genehmigte Bauvorhaben ausgeführt“. Die Abweichungen seien so gravierend, dass eine komplett neue Baugenehmigung beantragt werden müsste – auf die habe der Bauherr jedoch keinen Anspruch. Eine Entscheidung, die der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in letzter Instanz bestätigte. Landrat Josef Niedermaier hatte in der Causa Isarspitz mehrfach betont: „Da lässt sich nichts auf ein legales Maß zurückbauen.“

Dass der Bauausschuss des Stadtrats, wie Marklstorfer behauptet, der Errichtung der drei Häuser im Außenbereich des Ortsteils Weidachs zugestimmt hat, ist nur bedingt richtig. 2008 segnete das Fachgremium die damals vorliegenden Pläne ab – machte aber in der Folge einen Rückzieher. Konsequent lehnte der Bauausschuss die Bebauung des Außenbereichs ab – schließlich genehmigte das Landratsamt den Bauantrag. Gegen den ausdrücklichen Willen der Flößerstadt.

„Die Nutzung der Schwarzbauten legalisiert nicht die Errichtung von Schwarzbauten“, sagt Bürgermeister Klaus Heilinglechner. © Hans Lippert

Wäre die Nutzung als Frauenhäuser die salomonische Lösung in dem Streitfall? Dass der Bauherr der Kommune ein solches Angebot unterbreitet hat, will Bürgermeister Klaus Heilinglechner nicht bestätigen – aber auch nicht dementieren. „Veröffentlicht“, wie Marklstorfer auf Facebook schreibt, hat die Stadt das sensible Thema definitiv nicht. „Das wäre ja auch ein Witz, wenn es um eine Einrichtung geht, in der Frauen an einem für die Öffentlichkeit aus gutem Grund geheimen Ort Schutz finden sollen“, sagt eine Stadträtin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Das Ansinnen des Bauherrn sei vor einigen Wochen hinter verschlossen Türen beraten und schließlich zurückgewiesen worden. Warum, weshalb, wieso? Antwort: „Es war eine nicht öffentliche Sitzung.“ Deswegen sei sie „verwundert, sagen wir es mal so“, dass Marklstorfer Inhalte der Sitzung in einem Sozialen Netzwerk ausplaudere.

Bürgermeister: Bauausschuss hat sich „sehr deutlich“ gegen nachträgliche Legalisierung ausgesprochen

Rathauschef Heilinglechner möchte nur so viel zu dem Vorwurf des Architekten sagen: „Das Bauvorhaben wurde, wie bereits öffentlich bekannt, anders als das genehmigte Bauvorhaben aus dem Jahr 2014 ausgeführt“. Er spricht von einem „Aliud“. Dieser Begriff aus dem Baurecht wird verwendet, wenn ein ausgeführtes Vorhaben erheblich von dem abweicht, was erlaubt war. „Da der Bauherr somit von der Baugenehmigung aus dem Jahr 2014 keinen Gebrauch gemacht hat, ist diese mittlerweile erloschen“, erläutert Heilinglechner. Er ist mit Landrat Niedermaier und der Leiterin des Kreisbauamts, Maya Mantel, einer Meinung: „Durch einen Rückbau lassen sich keine rechtmäßigen Zustände mehr herstellen.“

Bauherr hat Rechtsmittel gegen Abrissanordnungen eingelegt

Der Bürgermeister betont gegenüber unserer Zeitung, dass sich der Bauausschuss „sehr deutlich“ gegen eine Legalisierung der Schwarzbauten durch die Aufstellung eines Bebauungsplans ausgesprochen habe. Im Juli 2022 beschloss das Fachgremium gegen die Stimmen der zwei Grünen-Vertreter: „Es wird festgehalten, dass eine nachträgliche Legalisierung durch eine Bauleitplanung wie auch eine Duldung des baurechtswidrigen Zustandes nicht in Betracht kommt. Das entsprechende Vorgehen der Unteren Bauaufsichtsbehörde wird unterstützt.“ Nicht zu vergessen: „Die Nutzung der Schwarzbauten legalisiert zudem auch nicht die Errichtung von Schwarzbauten“, so der Rathauschef.

Gegen die Abrissanordnungen hat der Bauherr Rechtsmittel beim Verwaltungsgericht München eingelegt. Die Entscheidung steht aus. (cce)

