VSG-Angreifer Stefan Richter: „Wir sind stärker im Kopf geworden“

Von: Thomas Wenzel

Multifunktioneller Volleyballer: Stefan Richter (re.) sorgt bei den VSG-Volleyballern nicht nur für Punkte. Der 33-Jährige ist auch Vorsitzender der Spielgemeinschaft und als Nachwuchstrainer aktiv. © hans lippert

Im „Interview der Woche“ spricht Stefan Richter, Vorstand, Diagonalangreifer und Nachwuchstrainer der VSG Isar-Loisach, über die Aufstiegschancen der Volleyballer.

Wolfratshausen – Bereits vier Mal haben die Volleyballer der VSG Isar-Loisach in den vergangenen Jahren an die Türe zur Landesliga geklopft. Zweimal verpasste man den Aufstieg in der Relegation, zweimal wurde das Relegationsturnier corona-bedingt gar nicht erst ausgetragen. Immer mit von der Partie als Außen- oder Diagonalangreifer war Stefan Richter, mit 33 Jahren einer der älteren Akteure im Team. Sportredakteur Thomas Wenzel sprach mit dem Ingenieur, verheiratet und Vater zweier Kinder, über die aktuelle Chancen der Spielgemeinschaft aus Wolfratshausen und Geretsried.

Herr Richter, vergangene Woche habt Ihr gegen Verfolger Holzkirchen gewonnen, jetzt gegen Putzbrunn. Wie ist die Stimmung im Team?

Geil. Es läuft gut für uns.

Zwei Spieltage vor Schluss ist die VSG auf Titelkurs?

Ja, wir haben uns gefangen und wollen uns jetzt auch nicht mehr vom Kurs abbringen lassen. Das ist ja alles eine Kopfsache.

Und wie sieht’s in den Köpfen aus?

Sehr gut, wir sind stärker im Kopf geworden. Das merkt man im Spielverlauf, denn wir können während einer Partie einfach länger unser Leistungsniveau abrufen. Und so gewinnt man die Spiele eben.

Und die VSG ist im Angriff durchschlagkräftiger geworden?

Ja, das muss man auch sagen. Früher haben wir uns oft schwer getan. Noch dazu haben wir mit Mirko Walter und Fabian Liemer zwei Angreifer, die schon höherklassig gespielt haben.

Nicht zu vergessen – auch Sie sind seit Wochen in überragender Form ...

Wenn ich zweimal pro Wochen ins Training gehen kann, kann ich auch meine Leistung bringen. Dazu kommt, dass ich es dank spezieller Übungen geschafft habe, meine ewigen Schulterprobleme los zu werden. Das ist quasi das erste Mal seit Jahren, dass ich beschwerdefrei bin.

Mit durchschlagendem Erfolg – die Teamkollegen rufen schon immer im Chor „MVP“, wenn Sie gepunktet haben?

Das freut mich natürlich sehr.

Sie sind eines der Urgesteine des VSG-Teams. Wie lange sind Sie schon dabei?

Angefangen mit dem Volleyball habe ich mit 14 Jahren beim TuS Geretsried. Als ich dort zum ersten Mal zum Kindertraining gekommen bin, waren da nur Mädchen und ein einziger Bub. Ich war der zweite.

Wie ging’s dann weiter?

Ich habe bis zu den Herren beim TuS gespielt. Dann bin ich in die Freizeit-Mixed-Runde gewechselt, unter anderem wegen der bereits erwähnten Schulterproblemen. Der damalige VSG-Trainer Bernhard Wilhelm hat mich zur Rückkehr überredet. Und er hatte recht, denn Herren-Volleyball ist natürlich schon geiler.

Sie haben auch sonst noch einige Jobs bei den Volleyballern?

Ja, zu viele (lacht). Die sind irgendwie alle bei mir hängen geblieben (lacht). Ich bin der Volleyball-Abteilungsleiter des TuS, und auch der Vorsitzende der Spielgemeinschaft mit dem BCF Wolfratshausen – also der VSG.

Auch als Trainer sind Sie noch aktiv?

Richtig, bei der weiblichen A-Jugend. Und ich leite das Training für die ganz Kleinen, die fünf und sechs Jahre alt sind.

Was sagen Sie als Aktiver: Sollte der Aufstieg klappen, können die VSG-Herren in der Landesliga bestehen?

Ich glaube schon, dass die Landesliga eine passende Spielklasse für uns sein könnte. Wir haben schon von vielen Gegnern gehört, dass wir eigentlich höherklassig spielen müssten.

Und wie ist Ihre Meinung als Funktionär?

Ja, das ist für den Verein kein Problem, weder finanziell noch organisatorisch. Wir können darauf vertrauen, dass wir in der VSG viele ehrenamtliche Helfer haben.

VSG-Herren nach 3:1 über Putzbrunn weiter auf Titelkurs Die Tabelle der Volleyball-Bezirksliga Ost bietet einen jämmerlichen Anblick. Es gibt Vereine, die trotz eines corona-bedingt zerstückelten Spielplans bereits elf Partien absolviert haben, andere gerade einmal vier. Was unter anderem damit zusammenhängt, dass der Bayerische Volleyballverband (BVV) personell besonders gebeutelten Klubs erlaubt hat, ohne Konsequenz aus dem Spielbetrieb auszusteigen. Viel Arbeit also für den neuen Staffelleiter Lukas von Stülpnagel aus Wolfratshausen, den Tabellen-Scherbenhaufen, den ihm sein kurzfristig desertierter Amtsvorgänger überlassen hat, aufzukehren.

Die Herren der VSG Isar-Loisach muss dieses Tohuwabohu allerdings nicht bekümmern: Nach dem 3:1-Heimsieg am Samstag über den Putzbrunner SV führt das Team von Trainer Nabil Habboubi weiterhin ungeschlagen die Tabelle an und befindet sich zwei Spieltage vor Schluss weiter auf Meisterschaftskurs. Die Hausherren waren allerdings vor den Gästen aus dem Landkreis München gewarnt, hatten sie doch bei ihrem 3:2-Tiebreak-Sieg im ersten Duell den bisher einzigen Zähler in dieser Saison eingebüßt.

Umso dynamischer starteten die Volleyballer aus Wolfratshausen und Geretsried in die Partie und stellten beim 25:15 im ersten Satz gleich mal klar, wer in der Farcheter Mehrzweckhalle das Sagen hat. „Hier haben wir besonders von unseren guten Aufschlägen profitiert“, freute sich Habboubi zudem über saubere Zuspiele von Alexander Beck sowie krachende Abschlüssen von Fabian Liemer und Stefan Richter. Für den zweiten Abschnitt nahm der Coach einige Wechsel vor („Ich habe einen Kader von 13 Mann, da möchte ich alle zum Einsatz bringen“). Es dauerte eine Weile, ehe sich das Sextett wieder fand, doch am Ende stand ein 25:19-Erfolg.

Der Wurm war allerdings drin im dritten Durchgang. Hier offenbarten sich ähnliche Probleme wie im Hinspiel, als der VSG die schnellen Zuspiele der Putzbrunner und deren trickreiche Aufschläge zu schaffen machten. „Wir sind mit den Angaben ihres Stellers nicht zurecht gekommen“, räumte Habboubi ein, bemängelte allerdings auch „zu viele Eigenfehler“. Umfangreiche Wechsel brachten die Hausherren zwar wieder in die Spur, doch der 25:27-Satzverlust ließ sich nicht mehr verhindern.

Daraufhin griff der Trainer wieder auf die Formation vom ersten Durchgang zurück. Nach stotterndem Start zogen die VSG-Herren jedoch im Tempo an und dominierte beim 25:21 klar. Zur Freude von Habboubi, der jedoch monierte: „Wir haben in diesem Satz vier Aufschläge verhauen. Das war unsere schlechteste Quote.“ (tw)