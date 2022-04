VSG-Außenangreifer Markus Meinl: „Wir haben immer die Motivation hochgehalten“

Von: Thomas Wenzel

Mit krachenden Angriffsschlägen hat Markus Meinl (Mi.) in dieser Saison für viele Punkte bei den VSG-Volleyballern gesorgt und damit zum Gewinn der Meisterschaft in der Bezirksliga beigetragen. © hans lippert

Im Interview spricht Markus Meinl über den lange ersehnten Aufstieg der VSG Isar-Loisach in die Landesliga, die beiden Zuspieler des Teams und warum er sich für Volleyball und gegen Tischtennis entschieden hat.

Wolfratshausen/Geretsried – Keine Frage: Dass sich die VSG Isar-Loisach heuer in der Bezirksliga Ost die Meisterschaft geholt hat, war mehr als verdient. Nicht nur, weil die Volleyballer aus Wolfratshausen und Geretsried bereits dreimal den Aufstieg in die Landesliga verpasst hatten. Auch war die Mannschaft von Trainer Nabil Habboubi mit Abstand das stärkste Team und setzte sich in den Duellen gegen den ärgsten Verfolger TuS Holzkirchen zweimal klar durch. Eine entscheidende Rolle spielte dabei Markus Meinl (29). Im Gespräch mit Sportredakteur Thomas Wenzel ließ der 1,95 Meter große Außenangreifer, der als Wirtschaftsingenieur bei einem bayerischen Automobilhersteller arbeitet, die Saison Revue passieren.

Herr Meinl, nachträglich noch herzlichen Glückwunsch zum Titelgewinn. Gab’s schon eine Aufstiegsfeier?

Nein, eine offizielle noch nicht. Die letzten beiden Spiele waren jeweils an einem Montagabend. Aber nach dem entscheidenden Sieg gegen Holzkirchen ist es schon etwas länger worden ...

Also wird es noch einen Termin geben?

Ja, wir sind schon am Planen. Da müssen wir erst mal einen Termin finden, an dem alle Zeit haben (schmunzelt).

Wie haben Sie die letzten beiden Spiele gegen die direkten Verfolger Holzkirchen und Waldtrudering gesehen, die die VSG jeweils 3:1 gewonnen hat?

Gegen Holzkirchen haben wir eine Topleistung abgeliefert. Aber das war auch notwendig, denn sie haben bekanntlich ein paar bayerische Jugendauswahl-Spieler in ihren Reihen. Gegen die muss man erst einmal gewinnen. Und es war uns auch klar, dass wir sie nicht mit 3:0 schlagen. Die tolle Stimmung auf dem Feld und der Tribüne hat uns jedenfalls sehr geholfen.

Gegen Waldtrudering war es mehr ein Auslaufen zum Saisonende?

Die volle Konzentration war sicherlich nicht mehr vorhanden. Und sie haben auch eine starke Mannschaft. Dafür hat unser Trainer die Gelegenheit genutzt, wirklich alle Mann aus dem Kader einzuwechseln.

Jetzt habt Ihr im vierten Anlauf endlich den Sprung in die Landesliga geschafft. Verdient?

Absolut. Uns war von Anfang an klar, dass es heuer gar kein anderes Ziel geben darf.

Aber der Saisonverlauf war dann corona-bedingt eher holprig mit einer längeren Spielpause im Dezember, abgesagten Paarungen und Konkurrenten, die sich vom Spielbetrieb abgemeldet haben ...

Ja, es war nicht einfach. Aber trotz der ganzen Einschränkungen haben wir das klasse gelöst. Ich denke da zum Beispiel daran, dass wir alle vor jedem Training vor der Mehrzweckhalle gestanden sind und erst mal unsere Corona-Schnelltests machen mussten, ehe es losging. Dass wir in dieser Zeit die Motivation hochgehalten haben, das war schon toll. Da bin ich auch echt stolz auf die Mannschaft.

Mein Eindruck war, dass die VSG eigentlich keinen Gegner fürchten musste?

Es gab mehrere Schlüssel zum Erfolg. Zum einen haben wir alle Konkurrenten gekannt. Dann haben wir wahnsinnig gut trainiert und immer konstant gespielt. Und wir konnten aufgrund des großen Kaders ausnahmslos auf jeder Position jederzeit durchwechseln, ohne dass ein Leistungsabfall zu erkennen war.

Sie gehören mit zum Stamm dieses VSG-Teams. Wann haben Sie mit dem Volleyball begonnen?

Eigentlich relativ spät, nämlich kurz vor dem Abitur. Ein paar Mitschüler und ich haben im Sport-Leistungskurs Volleyball gespielt, was ganz gut geklappt hat. Dann haben wir einfach mal bei der VSG mittrainiert, damit wir für die Prüfungen besser vorbereitet sind. Das hat so viel Spaß gemacht, dass ich geblieben bin. Und die Leute von damals stellen ja heute noch den Kern der VSG-Mannschaft.

Sie waren zu dieser Zeit auch ein talentierter Tischtennis-Spieler, mussten sich dann irgendwann zwischen den Sportarten entscheiden ...

Ja, ich habe beim TSV Murnau in der Bayernliga gespielt. Aber das ist mir dann zu viel geworden. Und das Volleyballspielen mit den Jungs hat mir letztlich mehr Spaß gemacht.

Sie sind Außenangreifer. Wo sehen Sie Ihre Stärken und Schwächen?

Meine Stärke ist eindeutig der Angriff. Im Block und beim Aufschlag kann ich mich sicherlich noch verbessern.

Ich habe neulich VSG-Zuspieler Alexander Beck für seine schönen Vorlagen gelobt, unter anderem die gelungenen Rückraumbälle für Sie. Da sagte er: „Der Markus machte es einem aber auch leicht.“

Das ist nett von Alex, aber das kann ich so nicht unterschreiben. Es ist eher andersherum, nämlich dass unsere Steller – er und Thorsten Busch – einfach in der Lage sind, uns die Bälle auf den Punkt zu servieren.

Weshalb auch gerade die Staffelangriffe heuer besonders gut geklappt haben?

Wir haben schon während der Saisonvorbereitung damit begonnen, in diese Richtung gezielt zu trainieren.

Wie geht’s bei Ihnen jetzt nach dem Ende der Hallensaison weiter? Womöglich in den Sand?

Ich bin tatsächlich erst im vergangenen Jahr so richtig beim Beachvolleyball eingestiegen und habe da mein erstes Turnier gespielt. Vielleicht werden es heuer ein paar mehr.

Was meinen Sie: Welche Rolle werden die VSG-Herren in der neuen Saison in der Landesliga spielen?

Wir lassen das Thema auf uns zukommen. Vom Potenzial her sollten wir schon vorne mitspielen können. Aber wichtig ist erst einmal eine gute Vorbereitung auf die Saison.

Gibt’s noch weitere Ambitionen?

Im Spaß haben wir schon mal gesagt, dass wir gleich in die Bayernliga durchmarschieren wollen (lacht). Aber erst einmal müssen wir uns in der Landesliga beweisen. Lange genug haben wir ja gebraucht für den Aufstieg.

