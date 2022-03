VSG-Frauen sind weiter im Titelrennen

An die Wand gespielt wurde der SV Neuperlach im ersten Satz von den VSG-Frauen um Johanna Hofmann (re.). Am Ende stand ein klarer 3:1-Erfolg.

Volleyball

Von Thomas Wenzel schließen

Dank ihrer Nervenstärke haben die Volleyballerinnen der VSG Isar-Loisach das Spitzenspiel bei ihrem Titelkonkurrenten SV Neuperlach klar mit 3:1 gewonnen.

Neuperlach/Wolfratshausen – Die Volleyballerinnen der VSG Isar-Loisach sind weiter im Titelrennen in der Bezirksklasse 3. Am Samstag feierte der Aufsteiger ausgerechnet beim Verfolger und von Coach Dominik Hölzl als Meisterschaftsfavoriten deklarierten SV Neuperlach einen 3:1-Erfolg. „Ich bin sehr stolz auf mein Team“, betont der Trainer. Erneut hätten seine Schützlinge die Vorgaben und die Trainingsinhalte bestens umgesetzt, obwohl mit Jacqueline Jehle und Katja Wietschorke zwei Stammspielerinnen fehlten.

Das große Plus der VSG-Frauen war ihre Nervenstärke. „Neuperlach war sichtlich nervös“, beobachtete Hölzl bereits im ersten Satz. Zumal die Gäste die Münchnerinnen beim 25:12 nahezu an die Wand spielten. „Es ist einfach alles gelungen“, freut sich der Coach insbesondere über die gute Blockarbeit, mit der man die beiden Hauptangreiferinnen des SVN stets unter Kontrolle hatte.

Niederlage im zweiten Satz weggesteckt

Im zweiten Abschnitt legten die Gastgeberinnen jedoch ihre Nervosität ab und bereiteten der VSG mehr Kummer. „Als wir dann in Rückstand geraten sind, haben meine Mädels gewackelt“, räumt Hölzl ein. Die Folge war ein 25:17-Erfolg für Neuperlach. Ein offener Schlagabtausch auf hohem Niveau entwickelte sich im dritten Durchgang, den letztlich die Volleyballerinnen aus Wolfratshausen und Geretsried mit 25:23 holten. „Damit war die Moral von Neuperlach gebrochen. Das war deutlich zu sehen“, berichtet der Trainer, dessen Team mit einem 25:18 im vierten Satz den 3:1-Endstand perfekt machte. Dies blieb die einzige Partie des Spieltags, weil der dritte Teilnehmer, der Putzbrunner SV, corona-bedingt abgesagt hatte.

Was den Ausgang der Saison in der Bezirksklasse 3 betrifft, ist Hölzl zuversichtlich: „Wir sind weiterhin vorne dabei.“ Weil die VSG jedoch schon zwei Niederlagen und einige Spiele mehr als die Konkurrenz aus Neuperlach und Lenggries auf dem Konto hat, könnte es in der Endabrechnung eng werden für die Loisachtaler Volleyballerinnen. „Wenn es blöd läuft, hätten wir genau einen Punkt zu wenig“, hat der Coach berechnet. „Was aber nichts an der Tatsache ändert, dass dies eine gelungene Saison für uns ist.“

Am nächsten Spieltag (26. März) bekommen es die Volleyballerinnen mit dem zweiten Verfolger zu tun: Dann sind sie zu Gast beim TV Lenggries.

VSG Isar-Loisach/Frauen: V. Adamek, Beck, Belz, Berghofer, Bernlochner, Graf, Hofmann, U. Leonhard, Sperl, Wiese.

