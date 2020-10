VSG-Herren: Das Ziel heißt Landesliga

VOLLEYBALL

von Thomas Wenzel schließen

Dreimal standen die Volleyballer der VSG Isar-Loisach schon mit einem Fuß in der Landesliga, dreimal kam irgendwas dazwischen, was den Aufstieg verhinderte. 2017 und 2019 schied das Team in den Entscheidungsturnieren aus, in diesem Jahr wurde die Relegation Corona-bedingt abgesagt. „Platz eins und der Aufstieg sind in dieser Saison unser Ziel“, betont deshalb Bernhard Wilhelm vor dem ersten Spieltag, den der Bezirksligist an diesem Samstag in Altötting gegen die dortigen Gastgeber und den TuS Oberding bestreitet.