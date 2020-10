VSG-Herren: Extrem entspannt zum ersten Sieg

Mit einem 3:0-Sieg beim TV Altötting sind die Volleyballer der VSG Isar-Loisach in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Der zweite Gegner, der TuS Oberding, trat wegen eines Corona-Verdachtfalls nicht an.

Nur ein Spiel mussten die VSG-Volleyballer zum Auftakt der Bezirksliga bestreiten.

Mit Michael Czap, Markus Meinl und Henri Bieling fehlten wichtige Angreifer.

Das Team von Trainer Nabil Habboubi machte mit Aufschlägen viel Druck.

Altötting/Wolfratshausen – Im Volleyball ist es bis einschließlich der Landesliga üblich, dass jeweils drei Klubs einen Spieltag gemeinsam bestreiten. Beim Bezirksliga-Termin am Samstag in Altötting waren allerdings nur die Hausherren und die VSG Isar-Loisach anwesend. „Beim TuS Oberding gab es einen Corona-Verdacht. Sie haben deshalb am Freitag abgesagt“, berichtete VSG-Sprecher Bernhard Wilhelm. Bei den Volleyballern aus Wolfratshausen und Geretsried sei deshalb kurz diskutiert worden, ob man denn nur wegen einer Partie die 125 Kilometer Anreise auf sich nehmen wolle. Doch nach ihrer langen und guten Vorbereitung wollten die VSG-Herren endlich ran ans Netz.

„Die Jungs waren wirklich super fokussiert“, sagt Wilhelm, der aufgrund des Fehlens der Oberdinger als Schiedsrichter einsprang – assistiert von einem Altöttinger als zweitem Referee. Obwohl mit Markus Meinl, Henri Bieling und Neuzugang Michael Czap wichtige Angreifer fehlten, sicherten sich die Gäste den ersten Satz schnell mit 25:20. Auch der zweite Durchgang ging mit 25:21 an die VSG, die schon bei ihren Aufschlägen viel Druck auf den Gegner ausübte. Bestens klappte auch das Wechselspiel zwischen dem etatmäßigen Zuspieler Thorsten Busch und Neuzugang Alexander Beck, der zugleich auch neuer Kapitän des Teams ist. Etwas knapper verlief der dritte Satz. „Altötting ist zwar Aufsteiger, aber eher eine Fahrstuhlmannschaft. Da gab es schon in früheren Zeiten enge Duelle“, erinnerte sich Wilhelm. Tatsächlich lagen die Hausherren mit 24:23 vorne, als sie den Satzball verschlugen. Daraufhin machte die VSG kurzen Prozess und schnappte sich mit einem 26:24 den 3:0-Gesamtsieg. „Das war eine extrem solide Vorstellung, und ich hatte nie das Gefühl, dass etwas schief gehen könnte“, meint der Teammanager.

Den nächsten Spieltag bestreitet die aufstiegswillige Mannschaft von Trainer Nabil Habboubi am kommenden Samstag, 24. Oktober, in eigener Halle. Ab 14 Uhr sind in Farchet der TS Jahn München und der FC Kirchweidach zu Gast. Bleibt allerdings abzuwarten, ob diesmal alle drei Teams antreten können und ob Zuschauer zugelassen sind.

VSG Isar-Loisach/Herren

Busch, Beck, Richter, D. Hölzl, K. Hölzl, Walter, v. Stülpnagel, Kammer, J. Wilhelm.

