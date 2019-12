VSG-Herren sind mit den Gedanken woanders

Volleyballer gewinnen mit Mühe gegen Freising II (3:1) und Kirchweidach (3:2), mischen aber weiterhin an der Tabellenspitze der Bezirksliga mit.

Freising/Wolfratshausen – Wenn man mit den Gedanken woanders ist, spielt man nicht gut Volleyball. Eine Erfahrung, die die Herren der VSG Isar-Loisach am Samstag in Freising machen mussten – trotz der beiden Siege gegen die Gastgeber (3:1) und Kirchweidach (3:2). Als Ursache aller Unkonzentriertheit machte Bernhard Wilhelm den Zweikampf mit dem TSV Mühldorf II um die Meisterschaft in der Bezirksliga Ost aus. „Wir sollten nicht immer danach schielen, was Mühldorf gerade macht, sondern uns ganz einfach auf unseren Job konzentrieren“, schimpft der Teammanager.

Weil man auch im unterklassigen Volleyball neuerdings die Spielprotokolle live im Internet verfolgen kann, waren die Schützlinge von Trainer Nabil Habboubi permanent darüber informiert, wie sich der direkte Aufstiegskonkurrent in Holzkirchen schlug. Nämlich souverän, mit zwei 3:0-Erfolgen über die Gastgeber und den SV Hohenbrunn. „Sie wollen in dieser Saison um jeden Preis rauf in die Landesliga“, erklärt Wilhelm. Bester Beweis: Mühldorf II hat den ehemaligen Nationalspieler Michael Mayer (39) als Diagonalangreifer reaktiviert, der sonst die erste Mannschaft des TSV in der 3. Liga coacht.

Dass Mirko Walter wegen seiner Bauchmuskelzerrung noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte und Bernhard Kammer angeschlagen war, machte es auch nicht besser für die VSG. Gegen Freising II startet man gleich mit einem 21:25-Rückstand. „Wir haben in diesem Match 19 Angaben verschlagen, allein 7 im ersten Satz“, haderte der Mannschaftssprecher mit dem alten Dilemma seiner Volleyballer. Auch in den weiteren Durchgängen „waren wir die einzige Mannschaft, die Punkte produziert hat – eigene und für den Gegner“. Dennoch gelang es den Gästen, sich mit drei Satzerfolgen (25:23, 25:15, 25:19) die Punkte zu sichern.

Ein einziges „Wechselbad der Gefühle“ (Wilhelm) war auch das Duell gegen den FC Kirchweidach. Die ersten beiden Sätzen (22:25, 23:25) verlor die VSG, und auch im dritten Abschnitt sah es nicht viel besser aus. „Wir standen kurz vor einem glatten 0:3“, bekannte der Teammanager. Doch die Mannschaft behielt die Nerven, gewann mit 26:24 und fertigte Kirchweidach dann mit 25:13 ab. Im Tiebreak verschenkte man eine 9:2-Führung, kam aber nach dem 11:11 zurück und gewann mit 17:15.

„Wir müssen das Positive aus diesem Spieltag herausholen“, forderte Wilhelm: „Wir haben beide Begegnungen gewonnen und in der Tabelle die Konkurrenz auf Abstand gehalten.“ Bis zu den nächsten Pflichtspielen nach der Weihnachtspause im Januar müsse man beharrlich weiterarbeiten. Außerdem stehe im Februar noch das Rückspiel in eigener Halle gegen Kontrahent Mühldorf II auf dem Programm. „Und wenn es am Ende nicht mit Platz eins klappt“, so der VSG-Sprecher, „dann müssen wir halt den Aufstieg über die Relegation perfekt machen.“ Zumindest für diesen Fall bräuchte sich die Spielgemeinschaft schon mal keine Gedanken über den Austragungsort zu machen, denn das könnte Wolfratshausen sein.

VSG Isar-Loisach/Herren I

Busch, D. Hölzl, Bieling, L. von Stülpnagel, Richter, Meinl, Walter, K. Hölzl, Kammer, J. Wilhelm, Adamek.