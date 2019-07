„Die VSG Isar-Loisach ist eine Erfolgsgeschichte von innen heraus“ 

Trainer Bernhard Wilhelm, ein Mann der ersten Stunde, erinnert sich im Interview an die Gründung der Spielgemeinschaft, zählt die größten Erfolge auf und blickt voraus.

Wolfratshausen/Geretsried – Die Handballer des TuS Geretsried und des TSV Wolfratshausen hatten sich im April 2009 zu einer Spielgemeinschaft zusammengeschlossen. Am 1. August desselben Jahres taten es ihnen die Volleyballer des BCF Wolfratshausen, TuS Geretsried und SV Münsing nach. Das zehnjährige Bestehen der Volleyball-Spielgemeinschaft (VSG) Isar-Loisach feierten die Aktiven jetzt mit einem Turnier auf den neu angelegten Beachplätzen im Wolfratshauser Isar-Loisach-Stadion. Sportredakteur Thomas Wenzel sprach mit dem langjährigen Trainer Bernhard Wilhelm über die Gründung der VSG, ihre Erfolge und die Ziele für die Zukunft.

Herr Wilhelm, Sie sind von Anfang an dabei: Wie kam es dazu, dass sich die Volleyballer mehrerer Vereine zusammenschließen wollten?

Ich spielte damals im Geretsrieder Mixedteam und trainierte die männliche Jugend – aus der übrigens in weiten Teilen die heutigen Herren I bestehen. Die Initiatoren für die Gründung der VSG waren der damalige TuS-Abteilungsleiter Holger Tietze und Frauen-Coach Rainer Adamek. Das lag auch daran, dass sie mit einem verstärkten Frauenteam aus Geretsried und Münsing gerne in die Bezirksliga aufsteigen wollten. Und die Hallenkapazitäten waren auch ein Thema.

Wie standen Sie zu dem Vorstoß?

Ich war absolut überzeugt von dem Plan, denn für mich gehören Wolfratshausen und Geretsried ohnehin zusammen – das betrifft alle möglichen Bereichen, nicht nur den Sport.

Was waren die positiven Aspekte der vereinsübergreifenden Zusammenarbeit?

Zum einen, dass wir fortan mehrere Hallen für das Training zur Verfügung hatten – in Geretsried, Farchet, Münsing und später auch in Gelting. Und die VSG ist jetzt auch an verschiedenen Orten präsent und bietet insbesondere Jugendlichen aus weiterführenden Schulen – meist wird Volleyball so ab der 9. oder 10. Klasse interessant – Ansprechpartner an.

Welche sportlichen Erfolge gab es im Laufe der Jahre?

Der damals angepeilte Aufstieg der Frauen in die Bezirksliga klappte tatsächlich. Und die Herren I sind seit mehreren Jahren in der Bezirksliga am Start und haben bereits zweimal an der Aufstiegsrunde zur Landesliga teilgenommen.

Und wie sieht’s mit dem Nachwuchs aus?

Das ist die eigentliche Erfolgsgeschichte. Wir haben momentan zwei Mannschaften für die männliche Jugend und sogar vier für die Mädchen im Spielbetrieb. Dazu kommen noch zwei Frauen-, drei Herren- und zwei Mixedteams.

Gibt es aus Ihrer Sicht noch Dinge, die man verbessern kann?

Unser großer Traum ist eine neue Dreifach-Sporthalle in Geretsried – im besten Fall mit einem farblich abgetrennten Court für Volleyball. Das wäre wirklich dringend notwendig, denn die Verhältnisse sind momentan schon sehr beengt. Am Dienstag beispielsweise trainieren in der Farcheter Mehrzweckhalle rund 35 Kinder auf zwei Feldern, das ist schon sehr viel.

Welche Ziele kann sich die VSG setzen?

Die Transformation zu einer etwas professionelleren Aufstellung wäre sicherlich eine gute Idee. Also beispielsweise mit Hilfe eines Konzepts oder Leitbilds für die gesamte Spielgemeinschaft. Aber insgesamt betrachtet ist es ja eine Erfolgsgeschichte, die von innen kommt. Das sieht man auch daran, dass die Verantwortlichen so jung sind wie fast nirgendwo anders.