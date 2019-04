Volleyballer wollen nach dem Cup noch den großen Coup

Die VSG-Männer holen zum zweiten Mal in Folge den Bezirkspokal und wollen jetzt über die Relegation in die Landesliga aufsteigen

Wolfratshausen/Geretsried – Eigentlich sollte der Auftritt der Volleyballer der VSG Isar-Loisach beim Oberbayerischen Bezirkspokal nur eine Generalprobe sein. Dass die Herren I dann als erster Verein den Vorjahres-Titel verteidigten, macht insbesondere Mut für die Relegation zur Landesliga am kommenden Samstag, 6. April. „Diesmal wollen wir den Aufstieg auf jeden Fall schaffen“, zeigt sich Teammanager Bernhard Wilhelm kämpferisch.

Beim Pokalturnier in Kirchweidach „haben wir absolut nicht gewusst, was uns erwarten würde“. Schließlich war die Spielgemeinschaft wegen einiger beruflich und familiär bedingter Ausfälle (Stefan Richter, Henri Bieling, Dominik Schmidt) mit nur sechs Mann plus Libero angetreten. Doch insbesondere zwei Joker bereiteten Wilhelm viel Freude: „Tobias Adamek und Bernhard Kammer haben wirklich ausgezeichnet gespielt. Sie waren so etwas wie unsere Matchwinner.“

So setzte sich die VSG in der Vorrunde gegen den TSV Hohenbrunn-Riemerling (2:0), den SV Lohhof II (2:1), den MTV Ingolstadt II (2:1) und die eigenen Herren III (2:0) durch. „Die Partie gegen Lohhof, das mit zwei ehemaligen Regionalliga-Spielern antrat, war extrem spannend und fast schon ein vorgezogenes Finale“, sagt der VSG-Sprecher. Im eigentlichen Endspiel trafen die Volleyballer aus Wolfratshausend und Geretsried dann erneut auf den Liga-Rivalen Hohenbrunn und setzten sich wiederum mit 2:0 durch.

Entscheidender Faktor war laut Wilhelm die Umstellung bei der Annahme. „Wir sind weg von den bisherigen schnellen und flachen Bällen, die für unseren etatmäßigen Zuspieler ideal sind.“ Weil Thorsten Busch aber studienbedingt im Ausland weilt, kümmert sich Dominik Hölzl um vernünftige Vorlagen für die Angreifer. „Die vielen Stellerübungen in den vergangenen Wochen haben sich rentiert“, betont Wilhelm, der sich zudem über den Auftritt der jungen VSG III-Truppe gegen die übermächtige Konkurrenz freut: „Sie haben sich super verkauft und sind Zehnter unter elf Teilnehmern geworden.“

War der wiederholte Gewinn des Bezirkspokals schon ein silberner Triumph, möchten die Volleyballer ihre Saison am kommenden Wochenende vergolden. In der Relegation zur Landesliga Süd-Ost geht es gegen zwei niederbayerische Vereine – Gastgeber SC Eitting aus dem Landkreis Straubing-Bogen wurde Zweiter der dortigen Bezirksliga; die Reserve des Drittligisten TSV Niederviehbach (Landkreis Dingolfing-Landau) ist als Landesliga-Drittletzter in die Relegation gerutscht.

„Der Spieltag findet mit Sicherheit wieder in einer kleinen Schulturnhalle statt. Das kennen wir schon von unserer Relegation vor zwei Jahren“, erklärt der Teammanager. Er geht davon aus, dass die Hausherren viele Zuschauer mobilisieren werden: „Das wird ein Tollhaus.“ Umso mehr komme es darauf an, dass die VSG professionell mit der Situation umgehe: „Ob wir diesmal den Aufstieg schaffen, ist mehr oder weniger eine Frage unseres Nervenkostüms.“ Es gehe nur darum, „dass wir unser Ding durchziehen“ – was auch mithilfe von 20 bis 30 eigenen Fans, für die ein Bus organisiert wird, gelingen soll.

Von den beiden Kontrahenten seien die dann wieder komplett besetzten Oberbayern ohnehin schon zum Favoriten erklärt worden. Und auch die Konkurrenz in der Bezirksliga geht wohl davon aus, dass die VSG diesmal den Sprung in die sechsthöchste deutsche Spielklasse schafft. Wilhelm: „Die haben sich an den letzten Spieltagen schon von uns verabschiedet.“

Oberbayerischer Bezirkspokal:

1. VSG Isar-Loisach I, 2. TSV Hohenbrunn, 3. TuS Oberding, 4. MTV Ingolstadt II, 5. SV Schwindegg, 6. SV Lohhof II, 7. TSV Waldtrudering, 8. SV Putzbrunn, 9. FC Kirchweidach, 10. VSG Isar-Loisach III, 11. TV Ingolstadt.