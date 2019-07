VSG-Libero Julius Wilhelm: „Man muss mit Auge angreifen“

Ausgerechnet am Sonntag hatte der Sommer eine kurze Auszeit genommen. An jenem Termin, den sich die VSG Isar-Loisach für ihr erstes großes Beachvolleyball-Turnier im Rahmen der European-Beach-Fundaction (ebf)-Serie ausgesucht hatte. Der Begeisterung der zwölf teilnehmenden Teams taten Temperaturen um die 20 Grad und kräftige Regenschauer aber keinen Abbruch.

Wolfratshausen – Sportredakteur Thomas Wenzel sprach darüber während des Turniers mit Julius Wilhelm. Der 26-jährige Marketmanager für Elektromobilität aus Icking belegte am Ende mit seinem Partner Janne Weisel (TSV Unterhaching) den vierten Platz.

Herr Wilhelm, wie sehen Sie das: Beachen lieber bei 30 Grad und Sonne oder bei 20 Grad und Regen?

Dann doch lieber bei Sonnenschein, das macht doch mehr Spaß

Wie oft in der Woche trainieren Sie und haben Sie heuer schon einige Turniere gespielt?

Ja, ich spiele etwa zweimal unter der Woche, vor allem in München, wo ich wohne. Da gibt es einige schöne Anlagen. Beim Turnier am Tegernsee war ich mit unserem VSG-Spielertrainer Korbinian Hölzl am Start, aber da sind sind wir ein wenig unglücklich in der Vorrunde ausgeschieden. Und in Dachau habe ich mit Lukas von Stülpnagel gespielt, der ja heute wegen seiner gebrochenen Hand nicht mitmachen kann und das Turnier hier im Isar-Loisach-Stadion organisiert. Da sind wir Dritter geworden.

Können Sie uns den Unterschied der Bewegungsabläufe zwischen Volleyball in der Halle und im Sand erklären?

Beim Beachen müssen die Spieler viel flexibler sein. Man muss mehr mit Auge angreifen und den Gegner beobachten.

Sie sind in der Halle als Libero bei der VSG ein reiner Defensivspieler. Hier im Sand müssen Sie auch angreifen. Ist das eine große Umstellung?

Da ich meist der kleinere Spieler im Gespann bin, werde ich auch von den Gegnern meist gesucht für den ersten Ball. Aber ich habe durch meine Erfahrung als Libero natürlich auch den Vorteil, dass ich vielleicht etwas stabiler in der Annahme bin.

Verfolgen Sie momentan auch die Beach-WM in Hamburg, bei der der ehemalige Tölzer Clemens Wickler mit seinem Partner Julius Thole sensationell aufspielt?

Leider hatte ich diese Woche nicht viel Gelegenheit dazu. Aber vielleicht schaffen wir es heute während des Turniers mal beim Endspiel reinzuschauen.