Wärmepumpen für Waldram? Expertenrat erklärt nachhaltige Heizungsmöglichkeiten

Expertenrat: Diplom-Ingenieur Rudi Seibt (li.) informierte Hausbesitzer aus Waldram über nachhaltige Heizungsmöglichkeiten. © Hans Lippert

Die Siedlungsgemeinschaft Waldram lud zu einem Expertenvortrag mit Rudi Seibt. Der Ingenieur ist bekennender Wärmepumpen-Fan.

Waldram – Können Wärmepumpen auch Kühlschrank? Diese Frage stellten einige der rund 30 Interessierten an einem Infoabend in Waldram in den Raum, während sie gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Siedlungsgemeinschaft Waldram (SGW), Wolfgang Saal, bei hochsommerlichen Temperaturen auf den leicht verspäteten Referenten warteten.

Eingeladen war Diplom-Ingenieur Rudi Seibt, Planer und Sachverständiger im Bereich Gebäudetechnik sowie Energieberater im Bauzentrum München. Er sollte die Mitglieder der SGW zum Thema „Wärmepumpen – die Option für Neubau und Bestand“ aus Praxissicht informieren. Intention der SGW war, „die große Verunsicherung zum Stand des Klimaschutzes in der Gesellschaft aufzulösen und falsche Informationen zum neuen Heizungsgesetz richtigzustellen“, sagte Saal.

Zwar war der Referent auf dem Rückweg aus Niederbayern mit seinem E-Auto wegen mangelnder Lademöglichkeit liegen geblieben. Trotzdem sorgte der Ingenieur gleich nach seiner Ankunft für Schwung zum Thema „Umweltverträgliches Heizen“, in dem er seinen Zuhörern eine kleine Energieberatung für die „Waldram-Häuschen“ lieferte.

Seibt rief sie dazu auf, im eigenen Haus Sparpotenziale beim Energieverbrauch zu finden. Beispielsweise könne jeder selbst mit einer einfachen LED-Lampe Kältekorridore an Fenstern und Türen entdecken. Da das Heizen über 70 Prozent des Energiebedarfs eines Haushalts ausmacht, steckten eben hier die größten Kosten respektive Sparmöglichkeiten. Seibt präferiert fürs Heizen die Option Wärmepumpe wegen deren geringen CO2-Ausstoßes. Mit Blick auf die Lebenszykluskosten stehe aber die Pelletheizung seiner ersten Wahl in nichts nach. Der Energieberater verschwieg nämlich auch die Probleme einer Wärmepumpe nicht: Der Standort müsse baulich dafür geeignet sein. Gerade in Waldram könnten kleine Gärten oder fehlende Keller ein Problem für einen Einbau sein.

Thema Heizung unumgänglich für Eigentümer – Wolfratshausen prüft Fernwärmenetz

Überhaupt sei die Installation nicht günstig. Seibt sprach von bis zu 25 000 Euro Investitionskosten. Einige Zuhörer berichteten sogar von Angebotspreisen im Raum Wolfratshausen ab 40 000 Euro aufwärts – sollte sich denn überhaupt ein verfügbarer Heizungsbauer finden.

Bei der luftbetriebenen Wärmepumpe entstehe zudem ein gewisser Lärmpegel, beim Betrieb mit Erdwärme oder Grundwasser müssten die geologischen Eckdaten passen, so Seibt. Dafür sei die Wartung der Anlage quasi kostenfrei.

Sind nun Wärmepumpen die richtige Option für Waldram? Seibt, bis vor Kurzem noch Mitglied des Wolfratshauser Stadtrats, weiß, dass die Stadt die Idee eines Fernwärmenetzes prüft. Nicht zuletzt hat das Thema aktuell große Aufmerksamkeit erfahren durch den Besuch des Bundeskanzlers beim Geothermieprojekt in Gelting. Gerade die wenigen Häuschen in Waldram liegen aber wohl nicht im Fokus eines möglichen Fernwärmeanschlusses, da sich die Verlegung eines solchen kostenintensiven Rohrnetzes nur zu dicht besiedelten Gebieten mit Wohnblöcken oder zu Gewerbegebieten mit hohem Energieverbrauch lohne.

„Jeder Eigentümer sollte sich rechtzeitig mit den neuen Möglichkeiten für umweltverträgliches Heizen beschäftigen“ fasste der SGW-Chef Wolfgang Saal die Informationen aus dem Vortrag zusammen. Einig waren sich alle Anwesenden darüber, dass die jüngsten Unruhen auf dem Energiemarkt abflauen mögen und bürgerverträgliche Kompromisse in der Energiepolitik gefunden werden sollten. NATALIA DORONKIN

