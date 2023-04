Wäscherei trotzt Corona - und reagiert auf Kostenexplosion mit Modernisierung

Von: Carl-Christian Eick

Blicken wieder optimistisch in die Zukunft: Maria-Anna Sindermann und ihr Sohn Frank, Geschäftsführer der gleichnamigen Textilreinigung und Wäscherei. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ob Corona oder Kostenexplosionen durch die Energiekrise: Die Wäscherei Sindermann in Wolfratshausen gab nicht auf. Inzwischen blickt der Familienbetrieb „wieder optimistisch in die Zukunft“.

Wolfratshausen – Die Folgen der Corona-Pandemie waren für die 1963 in Wolfratshausen gegründete Textilreinigung und Wäscherei Sindermann existenzbedrohend. Kaum hatte sich die Auftragslage wieder leicht verbessert, löste der Krieg in der Ukraine eine Energiekostenexplosion aus.

Wäscherei Sindermann in Wolfratshausen: „Schauen wieder optimistisch in die Zukunft“

Doch der Familienbetrieb gab nicht auf. Im Gegenteil: Geschäftsführer Frank Sindermann investierte, rangierte unter anderem eine betagte, viel Gas verbrauchende Reinigungsmaschine aus und schaffte für einen sechsstelligen Betrag ein neues Arbeitsgerät an. „Wir haben die Talsohle durchschritten“, sagt der 32-Jährige rückblickend, „wir schauen wieder optimistisch in die Zukunft.“

Im Januar 2021 war die Lage eine grundlegend andere. Nahmen Frank Sindermann und seine Mutter Maria-Anna vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie rund 50 Brautkleider jährlich zur Reinigung entgegen, waren es 2020 nurmehr vier Stück. Dramatisch war für den Familienbetrieb die Tatsache, dass immer mehr Menschen zuhause arbeiteten. Waren es bis zu 200 Oberhemden täglich, die an der Berggasse gereinigt und gebügelt wurden, trudelten in der Homeoffice-Hochzeit nur noch etwa 50 Stück am Tag bei Sindermanns ein.

Nicht zu vergessen: Seit April 2020 fanden nahezu keine Feiern mehr statt, das heißt, Lederhosen, Dirndl, Anzüge und Abendkleider blieben fleckenfrei. Zudem versiegte aufgrund der Lockdowns der Strom der Stofftischdecken aus der Gastronomie. „Der Einbruch ist richtig, richtig heftig“, bilanzierte Frank Sindermann Anfang 2021 im Gespräch mit unserer Zeitung. Er sei beileibe kein Schwarzmaler, doch zeitnah müsse er gemeinsam mit seiner Mutter die Frage beantworten: „Wohin geht die Reise?“

Wäscherei Sindermann in Wolfratshausen: Familienbetrieb investiert in die Zukunft

Was zu diesem Zeitpunkt niemand ahnte: Knapp ein Jahr später, am 24. Februar 2022, überfiel Russland das Nachbarland Ukraine. Das Blutvergießen dauert bis auf den Tag an, der Krieg ließ die Energiepreise in astronomische Höhen schnellen. „Viele Berufskollegen haben aufgegeben“, weiß der junge Textilreinigungsmeister und Betriebswirt. „Wir haben in die Zukunft investiert.“ Eine mutige Entscheidung, wenngleich der 32-Jährige betont, dass die Umsatzzahlen nach der Aufhebung der Corona-Maßnahmen wieder stiegen.

Doch parallel zu dieser positiven Entwicklung schraubten sich die Energiekosten in die Höhe – für den Geschäftsführer ist primär der Gaspreis relevant. „Fast alle Maschinen laufen mit Dampf.“ Angesichts einer Gaspreis-Verteuerung „um das Zweieinhalbfache“ gingen Mutter und Sohn in Klausur. Das Ergebnis: Von der neu angeschafften Reinigungsmaschine verspricht sich das Duo „ein Viertel weniger Dampfverbrauch und etwa die Hälfte an Stromverbrauch“ im Vergleich zum Altgerät.

Wäscherei Sindermann: Familienbetrieb besteht bald 60 Jahre - „Es geht weiter“

Die Investition schont langfristig nicht nur die Unternehmenskasse, sondern ab sofort auch die Umwelt: Eine Profi-Reinigungsmaschine mit integriertem Trockner – Fassungsvermögen im konkreten Fall 16 Kilogramm – wird nicht mit Wasser, sondern mit einem speziellen Lösemittel betrieben.

„Das haben wir auch getauscht, das neue ist deutlich umweltfreundlicher.“ Das Lösemittel verhindert beim Kaltwaschgang das Aufquellen der Textilfasern sowie die „Verfilzung“ des Stoffs, erklärt der Experte, und wird nach jedem Reinigungsvorgang bei etwa 115 Grad Temperatur destilliert und dem geschlossenen Kreislauf wieder zugeführt. „Nur der Schmutz bleibt im Destillationsgerät.“

In wenigen Wochen, genau am 1. Juni, besteht der Familienbetrieb seit 60 Jahren. Den jüngsten Krisen haben Frank und Maria-Anna Sindermann getrotzt. „Es geht weiter“, sagt der 32-Jährige und lächelt, bevor er zum Wortspiel greift: „Es geht mit Volldampf weiter.“ cce

