Wahlabo der Stadt Wolfratshausen: „Da ist für jeden was dabei“

Ob Theater, Reportage, Poetry Slam oder Oper: Beim Wahlabo der Stadt Wolfratshausen ist einiges geboten. Am Donnerstag gastiert in der Loisachhalle das Theaterstück „Paulette - eine Oma zieht durch“. Darin geht es um eine ältere Dame, die im Drogengeschäft Karriere macht.

Wolfratshausen – Was haben deutsches Bier und die Stadtbücherei Wolfratshausen gemeinsam? Lösung: Der Tag des Bieres und der Tag des Buches fallen heuer beide auf den 23. April. Für die Stadtbücherei ist das Grund genug, den beiden Lebenselixieren an besagtem Datum einen Abend zu widmen – natürlich inklusive Verköstigung.

Die Veranstaltung ist nur eine von vielen Möglichkeiten, die das Wahlabo der Stadt Wolfratshausen, auch unter Kultur Pur bekannt, zu bieten hat. Drei kulturelle Vorstellungen gingen in diesem Jahr bereits über die Bühne: Neben einem Vortrag zu mystischen Stätten in Europa lockte das Theaterstück „Das Abschiedsdinner“ zahlreiche Kulturinteressierte in die Loisachhalle.

Auch diesen Donnerstag, 7. Februar, sollten sich alle Theaterliebhaber rot im Kalender anstreichen: Dann wird das Bühnenstück „Paulette – eine Oma zieht durch“ in der Loisachhalle aufgeführt. Die Theaterversion basiert auf dem gleichnamigen französischen Kinohit. Ab 19.30 steht das Ensemble um Diana Körner auf der Bühne.

Wahlabonennten suchen sich die Veranstaltungen selbstständig aus dem städtischen Veranstaltungsprogramm aus. Beim Kauf von vier bis fünf Veranstaltungen gibt es auf den Kartenpreis 15 Prozent Rabatt, bei sechs bis acht Tickets 20 Prozent und ab neun Karten 25 Prozent. Der Aboverkauf hat bereits im vergangenen Dezember begonnen und ist laut Marion Klement vom Veranstaltungsmanagement im Rathaus bisher ganz gut angelaufen. „Einen großen Hype gibt es immer zu Beginn, wenn wir die Veranstaltungen herausgeben. Ein weiterer Schwung kommt noch mal kurz vor den einzelnen Veranstaltungen“, erklärt sie.

Auch zum jetzigen Zeitpunkt können sich Interessierte immer noch ihr eigenes Kulturprogramm für 2019 zusammenstellen. „Wer das aber erst im August macht, muss dann halt alles nehmen, was noch geboten ist, um auf seine Anzahl zu kommen“, sagt Klement. Diese Form des persönlichen Abos bietet die Stadt so zum zweiten Mal an. Aktuell sind für alle Veranstaltungen noch Karten erhältlich.

Auch interessant: Was eine Lederhose alles zu erzählen hat

Bei den Veranstaltungen kooperiert die Stadt Wolfratshausen mit der städtischen Musikschule und der Stadtbücherei. Deshalb finden nicht alle Termine in der Loisachhalle statt, sondern zum Teil in der Bücherei oder der Musikschule. Das Programm ist mehr als abwechslungsreich. Es reicht von hochkarätigen Theaterstücken, Poetry Slam, Kabarett, Jazz und Lesungen bis hin zu Operetten. „Da ist für jeden was dabei“, so Klement.

Kleine Vorschau: Jazzig wird es am Freitag, 15. März, in der Loisachhalle: An diesem Abend gehört die Bühne dem Loisachjazz mit dem Auwald Trio. Am Donnerstag, 21. März, folgt eine preisgekrönte Reportage des Journalisten Michael Wigge. Er reiste ohne einen Cent bis in die Antarktis. Eine Oper auf Bayrisch ist am Donnerstag, 11. April, geboten. Das vollständige Programm finden Interessierte auf der Homepage der Stadt Wolfratshausen, unter www.wolfratshausen.de.

kof





Info

Das Wahlabo ist im Bürgerbüro der Stadt Wolfratshausen erhältlich. Karten für Einzelveranstaltungen gibt es bei München Ticket unter www.muenchenticket.de oder via Ruf 0 89/54 81 81 81. Die Preise für die Veranstaltungen variieren zwischen zehn und 32 Euro.