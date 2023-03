Wald im Wandel: Neue Aufteilung der Forstreviere im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Teilen

Grüne Oase: ein Waldgebiet im neu geschaffenen Forstrevier Bad Tölz. © Korbinian Wolf

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Holzkirchen hat die Forstreviere neu aufgeteilt. Somit bekommen die Waldbesitzer neue Ansprechpartner.

Bad Tölz-Wolfratshausen/Miesbach – Das Forstrevier Lenggries war eines der größten in ganz Bayern – doch damit ist jetzt Schluss. Das auch für den Landkreis zuständige Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Holzkirchen zog nicht nur neue Grenzen, sondern schaffte auch ein neues Forstrevier in Bad Tölz. Statt der bislang neun gibt es seit Februar zehn Reviere mit teilweise neuen Ansprechpartnern.

Wald im Wandel: Neue Aufteilung der Forstreviere im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

„Durch das zusätzliche Forstrevier sind die überdurchschnittlich großen Reviere im Landkreis überschaubarer geworden“ sagt Korbinian Wolf, Leiter des Bereichs Forsten im AELF. Für die einzelnen Revierleiter sei es grundsätzlich eine Arbeitserleichterung. „Sie können jetzt mehr Zeit in die Beratung und Förderung der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer stecken und die ihnen übertragenen Aufgaben im Bereich Natura 2000 übernehmen“, sagt Wolf. Die Richtlinie Natura 2000 umfasst die Aufgabenbereiche der Försterinnen und Förster wie die Erstellung von jährlichen Gebietsberichten und Verträglichkeitsprüfungen.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Die Ausformung der Reviere erfolgte entlang der Gemeinde- und Landkreisgrenzen, um nachvollziehbare Zuständigkeiten zu erhalten. „Das war unter dem Gesichtspunkt, ungefähr gleichgroße Reviere zu schaffen, nicht immer ganz einfach“, berichtet der Bereichsleiter. Bei der Umstrukturierung und Neueinteilung der Forstreviere sei es zudem von zentraler Bedeutung gewesen, dass keine Gemeinden durchtrennt werden.

Wolfratshausen erhielt das Forstrevier Geretsried von Königsdorf

Die Veränderungen seien aus diesem Grund nur minimal, aber dennoch für die einzelnen Waldbesitzer bedeutsam. Der Bereich Jachenau fiel vom ehemalig überdurchschnittlich großen Forstrevier Lenggries zu Kochel. Dafür gab das Forstrevier Kochel die Wälder in der Gemeinde Bichl ans neu geschaffene Revier Bad Tölz ab. Der Stadtwald in Tölz geht ins neue Revier über, und Wolfratshausen erhielt das Forstrevier Geretsried von Königsdorf. Teilweise haben sich auch die jeweilig zuständigen Förster für die einzelnen Reviere geändert.

Kontakte Die aktuellen Ansprechpartner der Forstreviere im Landkreis Bad Tölz Wolfratshausen: Wolfratshausen, Egling, Icking: Robert Nörr (Telefon 01 70 /6 32 76 64);

Geretsried und Wolfratshausen: Terezy Möbus (Telefon 08 02 /44 60 39 12 12);

Bad Tölz, Wackersberg und Bichl: Elisabeth Necker Telefon (0 16 22 /10 50 27) und Florian Weber (Telefon 0 16 22 10 59 35);

Kochel am See, Schlehdorf, Benediktbeuern und Jachenau: Alexandra Gibis (Telefon 0 15 25 /6 28 37 12);

Lenggries und Gaißach: Hans-Jörg König-Mandel (Telefon 01 70 /6 32 94 46);

Dietramszell, Reichersbeuern, Sachsenkam und Greiling: Peter Melf (Telefon 01 70 /6 32 76 75);

Königsdorf, Bad Heilbrunn, Eurasburg, Königsdorf und Münsing: Sebastian Schlenz (Telefon 01 51 /12 28 74 45).



Die Aufgaben im neu geschaffenen Revier Bad Tölz teilen sich Elisabeth Necker und Florian Weber, die zuvor in Kochel tätig waren. „Für beide Förster ändert sich nicht viel. So ist von Wackersberg der größere Waldbestandteil bestehen geblieben und in ihre neue Gebietszuweisung Bad Tölz übergegangen. Deren Gebiete sind mehr oder weniger dieselben geblieben“, sagt Wolf.

Im Landkreis Miesbach erfolgte lediglich ein räumlicher Zuschnitt

Im Landkreis Miesbach bleibt die Anzahl der Forstreviere bestehen. Hier erfolgte lediglich ein neuer räumlicher Zuschnitt. Das Forstrevier Schliersee gab die Gebiete Miesbach, Irschenberg und Weyarn ans Revier Oberes Schlierach- und Leitzachtal ab und bekam hierfür Fischbachau zugeschrieben. Das Forstrevier Miesbach umfasst die Gebiete der eigenen Kreisstadt, Irschenberg, Waakirchen und Warngau. Im Forstrevier Tegernsee ist bislang nur die Gebietszuweisung bekannt. Dazu gehören Bad Wiessee, Gmund am Tegernsee, Kreuth, Rottach-Egern und Tegernsee. Die Besetzung des Reviers Tegernseer Tal steht derzeit noch aus. (Elisa Kieslinger)