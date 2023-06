Abitur mit Traumnoten: Finja, Luke und Niklas sind Jahrgangsbeste

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Geschafft: (v. li.) Niklas Kugelmann, Finja und Luke Sotzeck machten in St. Matthias Waldram ihr Abitur und erreichten hier die Bestleistung des Jahrgangs. © Hermsdorf-Hiss

Das Gymnasium und das Kolleg St. Matthias haben ihre Abiturnoten bekannt gegeben. Jahrgangsbeste sind die Zwillinge Finja und Luke Sotzeck und Niklas Kugelmann.

Wolfratshausen – Das Strahlen auf den Gesichtern ist nicht zu übersehen. Die Zwillinge Luke und Finja Sotzeck (20) aus dem Gymnasium St. Matthias und Niklas Kugelmann (25) aus dem Kolleg St. Matthias haben als Jahrgangsbeste das Abitur abgelegt.

St. Matthias: Drei Schüler haben als Jahrgangsbeste das Abitur abgelegt

Im Gymnasium stellten sich 36 Abiturienten der Prüfung. Sie erreichten einen Gesamtdurchschnitt von 2,18, den besten wiederum erreichten mit jeweils 1,2 die beiden Geschwister. „Wir wussten zwar aufgrund der Vornoten, dass wir nicht allzu schlecht waren, hatten aber eher mit einer 1,4 oder 1,5 gerechnet“, sagten sie.

Umso größer war die Freude, als die Zwillinge nicht nur besser, sondern auch das gleiche Ergebnis erzielt hatten. „Ich fand das Fach Deutsch am anspruchsvollsten“, sagte Finja. „Latein war aber auch nicht ohne“, ergänzte Luke. Die beiden Wolfratshauser hatten sich im Anschluss an die Montessorischule für die Einrichtung in Waldram entschieden – und diesen Schritt nicht bereut.

Besonders Finja ist jetzt froh, sich erst einmal von den Büchern verabschieden zu können. „Bei den Prüfungen habe ich am Stück fünf Stunden durchgeschrieben. Nichts getrunken, einfach nur geschrieben.“ Hier schaltete sich Schulleiter Ralf Wiechmann ein, der sich zum Gratulieren zu den Geschwistern gesellt hatte. „Dabei hatten wir das Pausemachen doch im Vorfeld geübt“, meinte er kopfschüttelnd.

Nach dem Abitur: Niklas will in Augsburg Kunst- und Kulturgeschichte studieren

Ganz bewusst hatte er in der letzten Schulaufgabe die Schüler gebeten, den Stift zur Seite zu legen und die Gedanken fünf Minuten schweifen zu lassen. Die 20-Jährige lachte: „Das hat im Ernstfall nicht funktioniert.“ Wie es beruflich weitergehen soll, da sind sich Luke und seine Schwester noch nicht zu 100 Prozent sicher: „Vielleicht irgendetwas mit Naturwissenschaften. Man wird sehen.“

Für ein Kunst- und Kulturgeschichtsstudium in seiner Heimat Augsburg hat sich Niklas Kugelmann entschieden. Er legte mit drei weiteren Mitschülern am Kolleg das Abitur ab und erreichte einen Schnitt von 2,1 (Gesamtdurchschnitt 2,4). „Das Kolloquium in Bio fand ich sehr anspruchsvoll und umfangreich“, berichtete er. „Man hatte viel zu lernen – und konnte wenig verstehen oder durch logische Schlussfolgerungen herbeiführen.“ Doch das alles ist nun vorbei. Nun heißt es, durchzuatmen und dann den nächsten Schritt in die Zukunft zu gehen. sh

