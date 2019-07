Badehaus-Verein: Darum nehmen zwei junge Menschen Verantwortung

Der Badehaus-Verein hat seine Vorstandschaft verjüngt. Jonathan Coenen (22) und Emanuel Rüff (26) heißen die beiden neuen Vizes.

Wolfratshausen – Wie berichtet hat sich der Vorstand des Badehaus-Vereins kürzlich neu aufgestellt. Mit den beiden stellvertretenden Vorsitzenden Jonathan Coenen (22) und Emanuel Rüff (26) übernahmen zwei junge Menschen Verantwortung. „Es war von Anfang an geplant, dass der Stab der Erinnerung an die nächste Generation weitergegeben wird“, erklärt Vorsitzende Dr. Sybille Krafft die Neubesetzung. Coenen und Rüff hatten bereits zuvor Zeitzeugen interviewt, Dokumente gesichtet und Vorträge in dem vor neun Monaten eröffneten Erinnerungsort gehalten.

„Man kann hier aktiv gestalten und etwas bewegen“, beschreibt Rüff seine Motivation. In Zukunft soll nicht nur die Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen verstärkt werden. „Wir wollen auch unsere Präsenz im Internet und in den sozialen Medien ausbauen“, kündigte Coenen bei einem Pressegespräch an. So erstellen Schüler des Gymnasiums Geretsried gerade eine App, die die Geschichte Waldrams anhand von verschiedenen Stationen erklärt. Studenten der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) arbeiten an einem Audioguide zu den im Badehaus ausgestellten Exponaten. Zudem will man gemeinsam mit der Jugendsiedlung Hochland eine App für eine zeitgeschichtliche Radtour von Königsdorf nach Waldram entwickeln.

Lesen Sie auch: Hoher Besuch im Badehaus

Viele Besucher erhofft sich der Badehaus-Vorstand bei der in Kooperation mit dem Haus des Deutschen Ostens veranstalteten Sonderausstellung „Mitgenommen – Heimat in Dingen“. Sie wird an diesem Sonntag um 17 Uhr feierlich eröffnet. Bis zum 22. September werden dabei auch historische Exponate aus Waldram zu sehen sein. Im Oktober soll dann der erste Abend der neuen Veranstaltungsreihe „Begegnungen im Badehaus“ stattfinden. Erster Gast ist die 93-jährige Lyrikerin Dagmar Nick. „Sie wird Gedichte vortragen und als Zeitzeugin über ihr bewegtes Leben berichten“, verspricht Krafft.

Info

Die Vernissage zur dritten Sonderausstellung „Mitgenommen – Heimat in Dingen“ findet am kommenden Sonntag, 21. Juli, ab 17 Uhr statt. Geplant ist ein Kurzvortrag von Prof. Dr. Andreas Weber, Direktor des Hauses des Deutschen Ostens, mit einer Fotoshow und einer filmischen Collage von Zeitzeugen-Interviews sowie Fluchtgepäck Waldramer Heimatvertriebener. Anmeldungen unter der Rufnummer 0 81 71/2 57 25 02 oder per E-Mail an info@erinnerungsort-badehaus.de

ph

Lesen Sie auch: Warum den Badehaus-Verein heute niemand mehr belächelt