Befürchtetes Baustellenchaos in Waldram ist ausgeblieben

Faulhaberstraße: Verkehr und Arbeiten laufen bislang reibungslos

Waldram – Die Besorgnis im Vorfeld war groß: Weil die Faulhaberstraße, die Hauptverkehrsachse im Stadtteil Waldram, saniert wird, befürchteten Anwohner ein Verkehrschaos. Auch Bauamtsmitarbeiter Wolfgang Mucha erwartete die Großbaustelle mit bangem Blick – und ist heute erleichtert.

„Bisher läuft der Verkehr völlig reibungslos“, sagt Mucha auf Nachfrage unserer Zeitung. Regelmäßig fahre er zu den Hauptverkehrszeiten die neuralgischen Punkte in dem 4000-Einwohner-Stadtteil ab. „Dabei habe ich noch keinen einzigen nennenswerten Rückstau bemerkt“, sagt er. Kurze Wartezeiten müssten die Autofahrer höchstens einmal hinnehmen. Die Stadt hatte sich zu Beginn der Maßnahme vorbehalten, die Kanal-Brücke zwischen Waldram und Farchet für den Verkehr zu öffnen, um im Notfall eine zweite Zufahrt zu schaffen. „Das ist aber überhaupt kein Thema. Von einem Verkehrsproblem kann man beim besten Willen nicht sprechen“, so Mucha.

Aber nicht nur deshalb hat sich Muchas anfängliche Nervosität gelegt: Die Bauarbeiten liegen obendrein „voll im Zeitplan“ – und das, obwohl der Betrieb ein paar Tage ruhen musste. „Während und nach dem Starkregen konnten die Bauarbeiten nicht weiter gehen“, erklärt Mucha. Der Grund: Wenn der Untergrund nass ist, könnte dieser unter der Last der schweren Maschinen nachgeben. „Das haben nicht alle verstanden“, sagt der Bauamtsmitarbeiter. Er hat zwar Verständnis für den Unmut, „weil die Baustelle natürlich eine Einschränkung für die Anwohner ist, die möglichst schnell wieder eine freie Zufahrt wollen“. Er betont aber zugleich, dass die Baumaßnahme „absolut richtig und notwendig“ sei.

Im nächsten Schritt möchte die Stadt die Gehwegsanierung angehen. Außerdem steht in den Pfingstferien der zweite Bauabschnitt bevor. Die Sperrung wird dann bis zur Sudetenstraße verlängert. „Diesen Zeitraum in den Ferien haben wir bewusst ausgewählt“, erklärt Bauamtsmitarbeiter Horst Ametsreiter. Die Stadt spekuliert darauf, dass einige Anwohner im Urlaub sind und in der schulfreien Zeit weniger Verkehr auf den Straßen herrscht.

dst

