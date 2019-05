Wie Skater Tobias Kupfer für gesunde Ernährung wirbt

Skaten ist cool. Und gesunde Ernährung auch. Das war die Botschaft, die der Skater Tobias Kupfer am Dienstag den Waldramer Mittelschülern vermittelte.

Waldram – „Jojojo Leute, was geht?“ Tobias Kupfer trifft den Ton der Schüler, die vor ihm sitzen. Der Wolfratshauser ist Mitbegründer des Gorilla-Projekts. Am Dienstag besuchte er mit seinem Team die Mittelschule in Waldram und ließ die Fünft- bis Achtklässler in Freestyle-Sportarten hineinschnuppern. Zudem brachte er ihnen gesunde Ernährung und Umweltthemen näher.

„Leider habt Ihr heute kein Mathe, Deutsch und auch kein Englisch“, erklärte Kupfer den Schülern, die er spätestens nach dieser Ankündigung auf seiner Seite hatte. Im Schlepptau hatte der ehemalige Skate-Europameister Breakdance-Profis, Freestyle-Frisbee-Cracks, Parkourläufer, Beatboxer und Fußball-Freestyler. Die Buben und Mädchen der Waldramer Mittelschule sowie zwei Klassen der Montessori-Schule Dietramszell durften sich die Disziplin aussuchen, in der sie erste Gehversuche wagen wollten. Die Nachwuchssportler zeigten sich beeindruckt von den halsbrecherischen Tanzbewegungen, mehrfachen Salti und artistischen Frisbee-Würfen, die die Coaches zu lauter Hip-Hop-Musik präsentierten. Dass die Kunststücke mindestens so schwer zu lernen sind, wie sie aussehen, merkten die Schüler schnell.

Die Breakdance-Gruppe übte die ersten Schritte zu amerikanischem Rap. „Es ist viel, was Ihr beachten müsst. Beat, Takt und die richtige Schrittfolge“, erklärte Coach Moses, ein junger Tänzer, der bereits internationale Auftritte hatte. Langsam studierten die Schüler eine Drehung ein. „Linker Kick, rechter Kick, über Kreuz“, lautete die Anweisung. Dazu den Oberkörper nicht vergessen und auf ausladende Armbewegen achten.

In der Zwischenzeit drehte der junge Vitus auf dem Schulhof seine Runden auf einem Skateboard, die Hände lässig in den Bauchtaschen seines Kapuzenpullovers. „Das Skaten wurde von den Surfern aus Kalifornien erfunden“, wusste der Schüler. Die hätten sich, wenn der Wellengang zum Surfen nicht ausreichte, einfach Rollen unter ihre Bretter geschraubt. Nicht alle Schüler konnten von Anfang an so sicher skaten wie Vitus. Tobias Kupfer zeigte den Schülern einfache Tricks auf dem Brett. Sie versuchten, das ruhig stehende Board mit einem beherzten Tritt in die Luft zu kicken, und es nach einem Überschlag wieder sicher unter den Füßen zu stoppen. „Nice“ fand den Trick ein Junge, „nicht so leicht“ sein Klassenkamerad.

Eineinhalb Stunden durften die Schüler eine der Trendsportarten testen, bis es ein gemeinsames Mittagessen gab. Ungesundes Fast Food suchte man vergeblich. Das Gorilla-Küchenteam hatte ein Buffet aus gesunden Speisen vorbereitet. Erdbeeren, Feta-Käse und Rote-Beete-Salat durften die Schüler probieren. „Wir zwingen niemanden, etwas zu essen“, erklärte Köchin Verena. „Aber wir wollen die Schüler motivieren, alles einmal zu probieren.“ Ihrer Erfahrung nach überwinden selbst die größten Zweifler ihre Scheu. „Selbst der Rote-Beete-Salat wird jedes Mal aufgegessen.“

An Nachmittag stand wieder das Lernen im Vordergrund. An Projektinseln brachten Kupfer und sein Team den Schülern vieles über Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Entspannung bei. Dominik Stallein