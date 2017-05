„Waldram wird im Verkehr ersticken“

Zwei Gebäude will die Städtische Wohnungsbaugesellschaft auf der Coop-Wiese in Waldram errichten.

Bund Naturschutz warnt

von Carl-Christian Eick schließen

Der Bund Naturschutz kritisiert die beschlossene Bebauung der so genannten Coop-Wiese in Waldram. Der Stadtteil, in dem rund 4500 Menschen leben, werde „im Verkehr ersticken“. Zudem seien die von der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft präsentierten Flächenangaben „geschönt.“