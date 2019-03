Waldramer Ehepaar ist seit 60 Jahren miteinander glücklich

Am 9. März 1959 heirateten Elisabeth und Friedrich Altenrieder. Nun feierte das Ehepaar aus Waldram Diamantene Hochzeit.

Waldram –Naturverbunden und gesellig sind Elisabeth und Friedrich Altenrieder. Sie feiern gerne – und dazu hatten sie am 9. März allen Grund: Auf 60 gemeinsame Ehejahre blickt das Paar zurück, auf die Geburt ihrer Kinder, Tochter Brigitte (heute 56) und Sohn Werner (54), sowie auf vier heranwachsende Enkel. Am Samstag wurde mit der Familie Diamantene Hochzeit gefeiert.

Eine lange Zeit voller Ereignisse – da gibt es allerhand zu erzählen, als Dritter Bürgermeister Helmuth Holzheu am Montag mit Blumen gratuliert. „Wie gefällt’s Ihnen denn hier bei uns in Waldram?“, fragt er. „Super“, antwortet Friedrich Altenrieder blitzschnell. Das Ehepaar aus München wohnt erst seit 2016 im Neubaugebiet Waldramer Gärten. Tochter Brigitte hat sie zu sich geholt. Sie lebt mit ihrer Familie schon länger in Waldram. Der 86-jährige gebürtige Münchner und seine Frau Elisabeth, die 1937 in Garmisch geboren wurde, unternehmen viel an der frischen Luft und sind gesellige Leute, die sich gerne mit Menschen treffen, vor allem, sagt Friedrich Altenrieder „mit junge Leit‘, das hält selber jung“.

Als die Altenrieders aufwuchsen war Krieg. Die Väter waren fort, die Mütter zogen mit ihren Kindern weg. So kam Elisabeth von Oberau nach Bad Reichenhall. Ein Zufall wollte es, dass ihr heutiger Mann Friedrich mit seinem damaligen besten Freund dessen Tante in Bad Reichenhall besuchte. „Und die hatte ein fesches Madl als Tochter“, erinnert sich der Münchner. Er verabredete sich mit Elisabeth zum Tanzen, sie verliebten sich, und Friedrich Altenrieder fuhr mit seinem „Goggo-Roller“ fortan jedes Wochenende von München nach Bad Reichenhall.

1959 heiratete Elisabeth den gelernten Werkzeugmacher, der bei der Firma Deckel beschäftigt war. Altenrieder absolvierte mit 26 Jahren den Betriebsmeister und arbeitete als Technischer Angestellter bis zum Renteneintritt im Alter von 60 Jahren.

Die Altenrieders waren immer sportbegeistert. Fußball, Handball, Faustball und Tennis – „Hauptsache der Ball ist rund“, sagt der rüstige Senior. Und Sport hat die beiden bis ins hohe Alter fit gehalten. Früher waren es lange Bergtouren vorwiegend im Berchtesgadener Land. Heute liebt das Rentnerpaar lange Spaziergänge an der Isar und durchs Königsdorfer Moor. „Frauenschuh und Enzian gibt es auch an der Isar.“ Zurück in die Großstadt wollen die Altenrieders auf keinen Fall mehr. „Wir dürfen hier leben, wo andere Urlaub machen.“

