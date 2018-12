Waldramer Grundschüler wünschen sich  schöneren Pausenhof: So reagiert der Bürgermeister

Viertklässler aus dem Kinderhort schreiben dem Wolfratshauser Rathauschef einen Brief.

Der Pausenhof der Grundschule Waldram sollte dringend verschönert werden, finden die Viertklässler aus dem Kinderhort. Weil auf dem Lehrplan der Schüler das Verfassen eines formellen Briefes stand, zögerten sie nicht lange und schrieben an Bürgermeister Klaus Heilinglechner. „Schön wären eine Nestschaukel, ein fest installierter Basketballkorb, aufgemalte Hüpfkästen und eine Rutsche“, so die Bitte der Kinder. Heilinglechner lud die Briefschreiber zu sich ein und zeigte sich aufgeschlossen. Er versprach, dass die Stadt zeitnah eine Vorauswahl an geeigneten Spielgeräten treffen wird. „Natürlich habt Ihr ein Mitspracherecht, bevor eine endgültige Entscheidung fällt.“

sh

