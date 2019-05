Warum Dialekt neuerdings wieder „in“ ist

Früher sollten Kinder hochdeutsch sprechen, heute wird wieder der Dialekt gefördert. Hans und Jakob Dondl können erzählen, wie sich die Zeiten geändert haben -und warum.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der bairische Zungenschlag wird an Schulen seit einiger Zeit wieder gerne gehört. „Mundart wertvoll – Lebendige Dialekte an bayerischen Schulen“ heißt ein neues Projekt des „Wertebündnisses Bayern“, das vom Kultusministerium unterstützt wird. Die kleine Handreichung soll Lehrer dazu ermuntern, den Dialekt zu fördern. Der erfährt seit einiger Zeit eine wahre Renaissance an den Schulen.

+ Hans Dondl, Ex-Rektor an der Schäftlarner Grundschule © Foto: Archiv Für den Ickinger Hans Dondl, der die bairische Sprache leidenschaftlich liebt, ist das eine gute Nachtricht. In seiner aktiven Zeit, etwa als Rektor der Schäftlarner Grundschule, hat er es noch erlebt, dass der Dialekt praktisch ausgestorben war. Wer die Sprache seiner Heimat sprach, galt „einer so genannten Bildungselite als dumm und rückständig.“ Damals sei es in ganz Bayern Mode gewesen, den Dialekt den Schülern so schnell wie möglich auszutreiben. Er selbst verleugnete seinen Zungenschlag nie.

Auch im Schulalltag verstellte Dondl sich nicht. Das hatte ansteckende Wirkung auf die Kollegen. „Viele haben sich gedacht: Wenn der Rektor sich das herausnimmt, dann darf ich das auch.“ In Schäftlarn waren folglich Ausdrücke wie „Ja, sog amoi“, oder „Jetzt reiß Di zam“ nicht verpönt. Die Schüler hatten sowieso ihren Spaß daran. „Die Kinder lieben es, wenn authentisch geredet wird.“

Überhaupt ist das Bairische für Dondl eine extrem lebendige und facettenreiche Sprache. „Es greift emotional viel tiefer als das Hochdeutsche“, sagt er. Das kommt auch in seiner 1984 erschienenen Kinderlieder-CD, „Boarisch: Ja“ zum Ausdruck, für die er einst sogar von Kultusminister Zehetmaier belobigt wurde – da war die Zeit des Dialekt-Mobbings bereits vorbei. Der Ickinger erinnert an den Ausspruch von Turmschreiber Herbert Schneider: „Bairisch, das ist mit der Sprache barfuß gehen.“ Also etwas sehr Natürliches und sehr Gesundes.

Dondls Sohn Jakob (40) ist ebenfalls Lehrer geworden, wenn auch auf Umwegen. Nach einem Politikstudium war er eine Zeitlang in Brüssel tätig. „Da habe ich gemerkt, dass ich den Kontakt mit Kindern viel lebendiger finde.“ Inzwischen ist Dondl im vierten Jahr Grundschulrektor in Kochel. Hier, auf dem Land, ist der Dialekt zwar immer noch daheim. „Aber es wird weniger, das ist deutlich zu spüren“, sagt er.

Dondl jun., Verfechter des Dialekts in zweiter Generation, hat es in seiner Zeit am Ickinger Gymnasium noch am eigenen Leib erfahren, wie es ist, für bairische Ausdrücke gemaßregelt zu werden. „Da habe ich es mir eine Zeit lang abgewöhnt, und erst später, als ich mehr Selbstbewusstsein hatte, habe ich wieder damit angefangen“, erzählt er.

Inzwischen ist er davon überzeugt, dass das bairische Idiom der Sprachentwicklung förderlich ist. „Es gibt mittlerweile wissenschaftliche Studien, die den Schluss zulassen, dass das Aufwachsen mit Dialekt das spätere Erlernen von Fremdsprachen eher begünstigt als erschwert.“ Dies hänge damit zusammen, dass Dialektsprecher früh lernen, zwischen verschiedenen Sprachebenen zu unterscheiden. „Diese Erkenntnis hatte man so vor 20 Jahren noch nicht.“

+ Jakob Dondl, Rektor an der Franz-Marc-Grundschule in Kochel am See © Foto: Archiv An der Kochler Grundschule mit seinen 90 Schülern ist der Dialekt ein selbstverständlicher Bestandteil des Unterrichts. Ob er gesprochen wird, hängt davon ab, ob es in einer Klasse genügend Einheimische gibt, die die anderen ermuntern und mitziehen. „Nach meiner Erfahrung liegt die kritische Größe bei fünf Schülern“, so Dondl.

Auch sei es abhängig von den Fächern. Beim Rechtschreiben etwa sei es klar, dass man sich eher an der Hochsprache orientiert. „Aber in Musik oder Kunst ist das schon etwas ganz anderes.“ Da sei es von Vorteil, wenn sich ein Lehrer auch sprachlich authentisch gibt.

Das Wiedererstarken des Dialekts ist für Dondl auch eine Folge der Globalisierung. „Die Sehnsucht nach Überschaubarkeit, nach Heimat wächst“, stellt er fest. Diese Heimat kann der bairische Zungenschlag bieten. Da ist Dondl ganz auf der Linie seines Vaters.