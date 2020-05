Warum die Fußballfans gemischte Gefühle haben

Heute startet die Bundesliga wieder. Doch selbst viele Fußballfans wissen nicht, ob sie das gut finden sollen. Es gäbe viele Gründe, nicht zu starten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Landtagsabgeordneter Martin Bachhuber liebt den Fußball und speziell den TSV 1860 München, das ist allgemein bekannt. Trotzdem findet er: „Der Bundesligastart kommt verfrüht.“ Freilich versteht er die Vereine, die darauf drängen, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen: Viele sind schlicht auf die Fernsehgelder angewiesen, um nicht pleite zu gehen. Trotzdem hätte er es sinnvoller gefunden, noch mehr Erkenntnisse über das tückische Coronavirus zu sammeln, bevor man den Ball wieder rollen lässt.

+ Andreas Rammler, Chef des FC Bayern Fanclubs „Bavaria Oberland 2011“ © Foto: MM-Archiv Auch die Ungleichbehandlung innerhalb des Fußballs findet er nicht gut. Warum darf die Bundesliga jetzt wieder anfangen, und die 3. Liga – etwa der TSV 1860 – erst Ende Mai? Zumal die noch viel mehr auf die Einnahmen durch die Zuschauer angewiesen ist: „Da wäre eine einheitliche Linie viel besser gewesen.“ Von der Ungleichbehandlung gegenüber der Kultur erst gar nicht zu reden. Kurz: Selbst der glühende Fußballfan Martin Bachhuber hätte lieber noch eine Weile auf Fußball verzichtet.

Auch die größten Fans sind extrem skeptisch

Bayernfan Andreas Rammler hat ebenfalls große Zweifel, ob das alles richtig ist. Er ist nicht nur neuer Bürgermeister von Sachsenkam, sondern auch Chef des FC-Bayern-Fanclubs „Bavaria Oberland 2011“ und Bassist von Scorefor. Mit dieser Band hat er schon das eine oder andere Lied für und auf den FC Bayern gespielt, so zum Rückrundenauftakt in der Allianz-Arena. Freut er sich, dass der Fußball wieder da ist? „Ich bräuchte das nicht“, sagt er skeptisch. „Meine Vorfreude ist begrenzt.“

Auf der einen Seite versteht er den Wunsch vieler, in die Normalität der Vor-Corona-Zeit zurückkehren zu wollen – und dazu gehört halt der Fußball ganz maßgeblich. Auf der anderen Seite kann er nachvollziehen, dass es vielen Leuten nicht passt, wenn für den Fußball „eine Extrawurst gebraten“ wird.

Sind Geisterspiele überhaupt echter Fußball?

Dem Fußball, der ab Samstag gespielt wird, spricht er sowieso ab, echter Fußball zu sein. Denn dazu gehören Fans – und die sind bei den sogenannten Geisterspielen wegen der Ansteckungsgefahr ausgeschlossen. „Freunde treffen, eine Stadionwurst essen, seine Mannschaft nach vorne schreien, das ist ein Teil des Sports, auf den man nicht einfach so verzichten kann.“ Sein hartes Urteil: „Bei Geisterspielen wird einem ein Produkt vorgegaukelt.“ Rammler weiß noch nicht, ob er sich das Spiel Union Berlin gegen den FC Bayern München am Sonntag im Fernsehen anschauen wird.

+ Jürgen Keilwerth, Trainer des BCF II, findet es gut, wenn man es einfach mal probiert. © Foto: MM-Archiv Nicht ganz so kritisch steht Gerhard Keilwerth, Trainer des BCF Wolfrathausen II, den Plänen der Deutschen Fußball-Liga (DFL) gegenüber. „Die Gesundheit steht über allem, ganz klar“, schickt er voraus. Aber: „Man muss auch die Vereine verstehen, wenn sie weiterspielen und die Saison zu Ende bringen wollen. Das sind Unternehmen, die sonst pleite gehen.“ Allein der Klub, für den sein Herz schlägt, Borussia Dortmund, beschäftige 850 Mitarbeiter. „Die müssen Familien ernähren, die müssen Häuser abbezahlen, das kann man nicht ignorieren.“ Für den Fall, dass eine zweite Infektionswelle kommt, schlägt er vor, das Experiment wieder zu beenden – und den zum Meister zu machen, der eben gerade oben steht.

Hias Hammerl ist ohne Fußball „brutal langweilig“

Eindeutig für die Aufnahme des Spielbetriebs ist Hias Hammerl aus Ried (Gemeinde Kochel). Der große BayernFan, der seiner Mannschaft immer mit Lederhose und Kuhglocke nachreist und bei Fotojournalisten ein beliebtes Motiv ist, sagt: „Man muss unbedingt anfangen.“ Er fordert sogar, dass die Stadien wieder geöffnet werden, wenn auch mit gebührendem Sicherheitsabstand zwischen den Fans und mit Mundschutz. „Wenn ich mir anschaue, dass Demonstrationen mit Tausenden von Leuten zugelassen werden, frage ich mich, warum das in einem Stadion nicht möglich sein soll.“ Er gibt ehrlich zu, dass ihm coronabedingt „brutal langweilig“ ist. Alles, wofür er lebt, fällt aus: Der Fußball, Musik, der Patronatstag. „Das Leben muss jetzt langsam mal weitergehen.“

+ Hias Hammerl würde sogar die Stadien wieder öffnen - wenn auch mit Sicherheitsabstand zwischen den Fans. © Foto: MM-Archiv



Der Landrat weiß noch nicht, ob er überhaupt schaut

Landrat Josef Niedermaier, seit vielen Jahren Mitglied des FC Bayern, formuliert es so: „Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust.“ Einerseits freut er sich immer, wenn die Bundesliga spielt. Auf der anderen Seite zweifelt er, ob Geisterspiele wirklich Spaß machen. Auch bei der Sonderbehandlung, die der Fußball genießt, ist ihm nicht wohl: „In anderen Sportarten tun sich Athleten schwer, überhaupt vernünftig zu trainieren zu können. Das ist es für mich schwer nachvollziehbar, warum der Ball in der Bundesliga rollt.“ Ihm geht es wie vielen derzeit: Er weiß noch gar nicht, ob er sich die Spiele anschaut. „Das hängt vom Wetter ab.“ Unter den gegebenen Umständen ist der Fußball eben nicht mehr zwingend die schönste Nebensache der Welt.