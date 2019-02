Warum haben einige Rathäuser gleiche Rufnummern, Herr Domagala?

+ Frank Domagala, Pressesprecher der Deutschen Telekom. © Foto: Telekom

Bad Tölz-Wolfratshausen - Auffallend ist es ja schon: Eglinger, die etwas im Rathaus erfragen wollen, wählen die 93120. Könisgsdorfer, die mit einem Sachbearbeiter zu reden haben, rufen ebenfalls die 93120 an. Hinzu kommt: In anderen Rathäusern klingen die Durchwahlen sehr ähnlich: Strasslach hat die 93000, Münsing die 93010 und so weiter, nur die Vorwahlen sind verschieden. Zufall? Wir sprachen mit Frank Domagala, Pressesprecher der Deutschen Telekom.