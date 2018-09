Warum ohne Receiver ab Dienstag nichts mehr geht

Im Norden des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen wird ab Dienstag der Betrieb des analogen Kabelfernsehens eingestellt. Das beschert vielen Kunden Probleme - und Verkäufern ein gutes Geschäft.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Von analog auf digital: Der Landkreis-Süden hat die Umstellung des Übertragungssignals von Fernsehbild und -ton bereits hinter sich. Im Norden ist es am Dienstag, 11. September, soweit. Die Fernsehanbieter stellen an diesem Tag die Übertragung des analogen Kabelfernsehens ein. Ab dann müssen die Zuschauer entweder ein TV-Gerät mit eingebautem Receiver besitzen oder sich dieses Empfangsteil besorgen und zwischen Fernseher und Antenne schalten.

Viele Menschen im Landkreis rüsten jetzt um und kaufen sich neue Fernseher. Das bestätigt Sascha Ungar, Leiter des Isartaler Elektromarkts in Geretsried: „Es gibt einen richtigen Run auf neue TV-Geräte.“ Die haben nämlich in der Regel einen Digital-Receiver eingebaut. „Wer jetzt wegen der Senderumstellung einen Receiver braucht, hat also einen eher alten Fernseher zu Hause“, sagt Ungar. Da aber momentan technisch sehr gute Geräte zu günstigen Preisen verfügbar sind, „überlegen viele Kunden, sich gleich ein neues TV-Gerät mit einem besseren Bild zu kaufen, statt einen Receiver an den alten zu schalten“. Die Entwicklung der Technik sei in den vergangenen Jahren „extrem schnell gegangen“, daher könnten die Kunden für relativ wenig Geld eine große Verbesserung zum alten Gerät erwerben.

Michael Teltscher, Geschäftsführer des „teleprofi“ in Bad Tölz, weiß seit der Umstellung nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. „Seit Ende August haben wir den ganzen Tag nichts anderes mehr zu tun.“ Seit dem 23. August kann man im südlichen Landkreis nurmehr digitale Signale empfangen. „Das nimmt ungeahnte Ausmaße an“, sagt Teltscher. Er als Fachmann habe nicht erwartet, „dass noch so viele Menschen analoges Kabelfernsehen geschaut haben“. Vor allem ältere Menschen hätte aus Gewohnheit am alten Fernseher festgehalten.

Genau das wird für den „teleprofi“ aus Tölz zum Problem: „Wenn wir einen Receiver anschließen, muss der Benutzer am Fernsehgerät auf den Scart- oder HDMI-Eingang umschalten. Alleine das stellt viele Leute vor eine Herausforderung.“ Kommt noch eine geänderte Senderreihenfolge hinzu, ist der Unmut groß. „Entweder sind die Leute dann mindestens eine Stunde damit beschäftigt, alle Plätze wieder wie gewohnt zu belegen“, oder die Kunden würden den rund 50 Euro teuren Receiver zurückgeben und stattdessen einen neuen Fernseher kaufen. Teltscher: „Natürlich ist die Umstellung für junge Leute, die technikaffiner sind, einfacher. Viele ältere Leute kommen nicht zurecht.“

Und welchen Nutzen haben nun die Kunden von der Umstellung auf digitales Fernsehen? „Die Bilder werden schärfer und klarer“, sagt der Tölzer Experte. Wie groß die Verbesserung ausfällt, hänge jedoch natürlich von der Leistungsfähigkeit des jeweiligen Geräts ab. Außerdem ändert sich die Zahl der Sender. Wer heute noch analoges Fernsehen empfängt, hat lediglich Zugriff auf 32 Programme. Michael Teltscher: „Nach der Umstellung können 97 Sender frei empfangen werden, ganz egal, ob man so viele jemals braucht oder nicht.“ Dominik Stallein

Mehr Infos

unter www.vodafone.de/digitalezukunft. Dort kann jeder prüfen, wann in seiner Gemeinde umgestellt wird. Infos gibt es kostenfrei unter Telefon 08 00/6 64 87 87.

Lesen Sie auch: Wo der Rundfunkbeitrag hinfließt