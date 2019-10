Warum uns der Tag der Deutschen Einheit Hoffnung machen kann 

In unserer Serie „Gott und die Welt“ erklärt die evangelische Diakonin Michaela Kleemann, dass Mauern überwunden werden können.

Am Donnerstag haben wir zum 30. Mal den Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Auch wenn der 3. Oktober für viele Menschen heutzutage einfach nur ein willkommener freier Tag ist, so ist er doch in seinem Ursprung viel bedeutender.

Zur Zeit der Teilung Deutschlands in die Deutsche Demokratische Republik und die Bundesrepublik Deutschland war nicht nur das Land entzweit – es waren auch Familien von Familien, Freunde von Freunden und Menschen von Menschen getrennt. Dinge, die vor der Teilung selbstverständlich und alltäglich waren, wurden mit dem Bau der Berliner Mauer und der Schließung der Grenze unmöglich. Je länger die Teilung andauerte, desto aussichtsloser schien die Situation, und desto mehr schmolz die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung.

Und doch war sie dann, nach der friedlichen Revolution in der DDR, die zum Fall der Mauer führte, plötzlich da und wurde mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik am 3. Oktober 1990 besiegelt. Nicht nur damals, sondern bis heute erscheint es fast wie ein Wunder, dass die Zusammenführung beider Länder friedlich und unblutig verlaufen ist.

Für mich ist der Tag der Deutschen Einheit nicht nur ein bedeutender Tag der deutschen Geschichte, sondern auch ein Tag der Hoffnung. Obwohl die Lage aussichtslos und eine gemeinsame Zukunft der deutschen Länder unmöglich erschien, leben wir doch in einem geeinten Land.

Leider ist die Situation heute in verschiedenen Ländern mit dem damaligen Zustand vergleichbar: der Mauerbau der USA an der Grenze zu Mexiko schreitet ebenso voran wie der Israels zu Palästina. Auch der Grenzzaun zwischen Litauen und Weißrussland wird immer weiter ausgebaut. Das, was für uns in Deutschland Geschichte ist, ist hier bittere Realität: Familien werden auseinandergerissen, Freunde voneinander getrennt, Menschen entzweit, Orte gespalten. Die Verantwortlichen begründen den Ausbau der Zäune und Mauern mit dem Argument des Schutzes und der Sicherheit. Doch Mauern schützen nicht, sie trennen. Zäune geben keine Sicherheit, sie separieren.

Langfristigen Schutz und anhaltende Sicherheit kann man durch Dialoge, Austausch, gegenseitiges Kennenlernen, Akzeptanz, Respekt und Offenheit erlangen, aber nicht durch Abschottung und Ausgrenzung. Und das im Kleinen wie im Großen, zwischen Nachbarn und Ländern genauso wie zwischen Kulturen und Religionen oder zwischen Geschwistern und Staaten.

Die Aussicht auf eine gemeinsame und friedliche Zukunft scheint in vielen Regionen der Welt fast ausgelöscht zu sein. Und doch kann uns der Blick auf die deutsche Geschichte, in der die Lage ähnlich unüberwindlich und aussichtslos erschien, doch die Hoffnung zurückgeben, dass es irgendwann möglich sein kann, nicht mit Mauern, Zäunen und Grenzen voneinander zu trennen, sondern gemeinsam eine friedliche Zukunft aufzubauen.