Was es mit  „Wachsstöckl“ und „Mariä Lichtmess“ auf sich hat

„Wachsstöckl" werden an Lichtmess verschenkt. Was es damit auf sich hat, erklärt Irmgard Huber, katholische Referentin für Frauenseelsorge in unserem wöchentlichen Gastkommentar.

Bad Tölz-Wolfratshausen - In meiner Kindheit führte mich der Schulweg an einem alten Münchner Wachszieher-Laden vorbei. Neugierig stand ich Ende Januar immer vor den kleinen seltsamen Gebilden, die so hübsch anzuschauen waren: meist mit einem Heiligenbildchen oder -figürchen in der Mitte, außen herum eine kunstvoll gewickelte Wachsschnur.

Häufig hatten geschickte Hände sie mit filigranen Blüten und Bordüren – ebenfalls aus Wachs – verziert und mit Spruchzettelchen versehen: „Zum Dank", „Aus Liebe", „Von Herzen". Als Stadtkind wusste ich damals noch nicht, dass man sie „Wachsstöckl" nennt. Es dauerte, bis ich hinter das Geheimnis dieser kleinen Kunstwerke kam, die mich rein optisch ahnen ließen, dass sie wohl mit Frömmigkeit zu tun haben mussten und dass sich die mit diesen Kostbarkeiten Beschenkten wertgeschätzt fühlen durften.

Erst als ich aufs Land zog, erfuhr ich, dass man sie früher am Vorabend des Festes „Darstellung des Herrn“, also am Abend des 1. Februar, im Gottesdienst segnen ließ, um sie dann tags darauf, an „Lichtmess“, zu verschenken: den Dienstboten als Anerkennung für ihre Arbeit, unter Pärchen als Liebesbeweis, manchmal auch als Patengabe. Der Festtag selbst war ein wichtiger Feiertag, der den Beginn des neuen Bauernjahrs markierte. Mägde, Knechte und Hausangestellte wechselten am „Schlenkeltag“, wie er auch genannt wurde, entweder den Dienstort oder baten um Verlängerung der Anstellung um ein weiteres Jahr.

Der alte Name „Mariä Lichtmess“ erinnert daran, dass Maria und Josef ihren Sohn 40 Tage nach seiner Geburt gemäß jüdischer Vorschrift in den Tempel brachten und dass dort die beiden alten Leute Simeon und Hanna in dem kleinen Kind den Retter der Welt erkannten. Tatsächlich hat der Glaube an Jesus schon vielen Menschen Licht in ihr Leben gebracht. Eine alte christliche Grußformel lautet deshalb „Licht und Leben!“.

Doch wie bei vielen kirchlichen Festen ist auch hier die Platzierung im Jahreszyklus kein Zufall, denn schon in vorchristlicher Zeit wurde in dieser Nacht das wachsende Tageslicht gefeiert. Die irischen Kelten huldigten der Feuergöttin Brighid und hofften, dass die Herrin über die Sonnenstrahlen die Welt bald aus der Kältestarre holen würde.

Und just heute feiern wir den Gedenktag der Heiligen Brigitte von Kildare, neben Patrick wichtigste Patronin der Iren und nach eben dieser Göttin benannt. Sie wird vor allem als Schutzfrau der Kinder und Haustiere verehrt. Vermutlich wurde das heidnische Fest christianisiert, indem alte Lichtrituale auf Christus und die ihm dienende Äbtissin übertragen wurden.

Was immer schon gefeiert wurde – die Hoffnung auf Leben unter göttlichem Schutz am Beginn des neuen Vegetationszyklus – bekam ein neues Vorzeichen. Diese Hoffnung leuchtet denen auf, die heute und morgen in den Gottesdiensten ihre Kerzen und Wachsstöckl zum Segnen bringen.

