Waschechte Wolfratshauser feiern Gnadenhochzeit

Dass ein Paar gemeinsam den 70. Hochzeitstag feiert, ist ein seltenes Ereignis. Dem Ehepaar Hoffmann ist diese Gnade widerfahren. Etwas hat sie ganz besonders verbunden.

+ Vor 70 Jahren haben die beiden gebürtigen Wolfratshauser geheiratet. Wolfratshausen – Hausbau, Kinder, Garten und die gemeinsame Leidenschaft für die Berge und den Volkstanz haben Elisabeth und Konrad Hoffmann zusammengeschweißt – 70 Jahre lang. Am 16. Juli feierten die beiden gebürtigen Wolfratshauser das seltene Fest der Gnadenhochzeit im Kreis ihrer Familie. Im Namen der Bayerischen Staatsregierung und der Stadt Wolfratshausen überbrachte der Dritte Bürgermeister Helmuth Holzheu am Dienstagmorgen Glückwünsche, Blumen und Geschenke. Das schönste Geschenk aber haben sich die Hoffmanns selbst gemacht: gemeinsam alt zu werden.

Die Hochzeitstorte für die Feier im engsten Familienkreis steht schon in der Küche. Die Töchter Ruth (60 Jahre) und Elisabeth (69) sowie Sohn Kurt (67) sind gekommen, um beim offiziellen Pressetermin zu helfen. Je ein Stückchen Obsttorte gibt es für die Gäste, und das Ehepaar Hoffmann erzählt nur das Wichtigste aus seinem Leben, denn es gebe so vieles zu erzählen, sagen die waschechten Wolfratshauser. Wichtig im Leben war vor allem der Volkstanz, der Steirer, das Mühlradl und der Achtertanz, sagt die 90-jährige Elisabeth Hoffmann. Ihr Mann Konrad (Jahrgang 1928) war seinerzeit der beste Schuhplattler im Gau, der sogenannte Vorplattler. „Konrad konnte 30 verschiedene Plattler“, erklärt seine Frau mit Stolz. 72 Jahre gehören die Hoffmanns dem Wolfratshauser Trachtenverein D’Loisachtaler an – der heute Gebirgstrachtenerhaltungsverein heißt. Sie sind Ehrenmitglieder, und Elisabeth Hoffmann darf sich zudem Ehren- und Fahnenmutter nennen.

Elisabeth Hoffmann, gebürtige Angermeier, stammt aus einem Selbstversorger-Bauernhof in Wolfratshausen. Die Mutter habe den Hof geführt, erinnert sie sich, denn der Vater sei im Krieg gewesen und kam verwundet und schwer krank sechs Jahre später zurück. Elisabeth erinnert sich an ihre Kindheit, als sie auf dem Grundstück an der Schießstättstraße, wo heute ihr selbst gebautes Haus steht, Flachs anbauten und ernteten.

Elisabeth Hoffmann ist gelernte Damenschneiderin. Ihr Mann war bis 1990 bei Linde als Technischer Zeichner tätig. Neben dem Tanzen liebten die beiden die Berge. Sie gingen auf Ski- und Gletschertouren, auf hochalpine Wanderungen vorwiegend in Südtirol. Vor 15 Jahren erkrankte Konrad schwer an einem Muskelleiden. Er hat sich davon aber wieder erholt und ist heute zufrieden, so wie es ist: „Mir san beinand, das ist das Wichtigste.“

Gnadenvolle 70 Ehejahre darf das Hochzeitspaar Hoffmann nun feiern, mit den Kindern, den sechs Enkelkindern und fünf Urenkeln.