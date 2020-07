Wegen Corona: Happy Holiday macht zu 

Die Reisebranche war als eine der ersten vom Coronavirus betroffen. Jetzt hat Happy Holiday an der Johannisgasse geschlossen.

Wolfratshausen–Die Reisebranche ist besonders stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Nun ist das erste Reisebüro in Wolfratshausen quasi vom Virus vernichtet worden: Happy Holiday Reisen an der Johannisgasse.

„Der Grund ist selbstverständlich die Corona-Pandemie“, bestätigt Geschäftsführerin Stefanie Gollmeier, was man auf dem Aushang an ihrem bereits vor wenigen Tagen völlig leer geräumten Ladenlokal schon zwischen den Zeilen herauslesen konnte. Bereits im März habe sie beschlossen, das stationäre Reisebüro aufzugeben und den Ende Juni auslaufenden Mietvertrag nicht automatisch verlängern zu lassen, teilt die Reiseverkehrskauffrau auf Anfrage unserer Zeitung in einer ausführlichen E-Mail mit. „Wie lange die Krise dauern wird, kann aktuell meines Erachtens niemand auch nur ansatzweise seriös einschätzen. Unsere Branche war als eine der ersten betroffen und wird als eine der letzten wieder anspringen.“

Die Geschäftsführerin arbeitet nun als „mobile Reiseberaterin“

Mit Happy Holiday Reisen verschwindet ein über viele Jahre vertrautes Bild aus der Wolfratshauser Altstadt. Seit der Firmengründung 1994 war Happy Holiday Reisen eine beliebte Adresse, wenn es darum ging, die schönste Zeit des Jahres zu organisieren. Das will Inhaberin Stefanie Gollmeier auch in Zukunft für Urlauber tun, aber in anderer Form – als mobiles Reisebüro. „Mobile Reiseberater arbeiten nicht im Reisebüro um die Ecke, sondern daheim im häuslichen Arbeitszimmer“, erläutert die Urlaubsexpertin. Sarkastisch ausgedrückt: Zeit zum Üben gab es dank Corona in den vergangenen Monaten genügend. „In Zeiten der Digitalisierung und gerade in der letzten Zeit, während das Geschäft für Publikum geschlossen war, hat sich diese Arbeitsweise sehr bewährt.“ Wie bisher würden die Kunden zu bestehenden Buchungen informiert sowie telefonisch, per E-Mail oder „nach Vereinbarung an einem Ort ihrer Wahl“ individuell beraten. Somit werde das Ladenlokal zwar geschlossen, das gesamte Angebot des bisherigen DER Touristik-Partners bleibe jedoch erhalten, ebenso wie der gewohnte Service.

Lesen Sie auch: Geretsried verschiebt Kulturherbst auf 2012

Betroffen von der einschneidenden Neuausrichtung sind auch die Mitarbeiter des kleinen Unternehmens, zwei Angestellte und zwei Auszubildende. Von denen beende eine gerade ihre Ausbildung zur Tourismuskauffrau, die zweite trete am 1. August eine neue Lehrstelle in einem anderen Ausbildungsberuf an. Da mobile Reiseagenturen generell keine Angestellten hätten, hat Gollmeier ihren „zwei Teilzeitmitarbeitern eine Mitarbeit auf selbstständiger Basis angeboten. Wir sind noch in Gesprächen.“

Infos im Internet:

Das „mobile Reisebüro“ ist erreichbar unter www.happy-holiday-reisen.de