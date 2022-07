Wegen Corona: Personalmangel in Klinik - Bettenkapazität verringert

Von: Dominik Stallein

Corona-Fälle gibt es auch in den Rettungsdiensten und in der Kreisklinik. © ARP

In der Kreisklinik gibt es viele Corona-Ausfälle, deshalb stehen weniger Patientenbetten zur Verfügung. Auch BRK und Feuerwehren haben Kranke.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt seit Wochen weit über der 500er-Marke. In vielen Unternehmen herrscht akuter Personalmangel, weil Mitarbeiter wegen einer Corona-Infektion in Isolation bleiben müssen. Die Rettungsdienste im Landkreis sind davor nicht gefeit. Auch sie klagen über Ausfälle – und versuchen sich mit der Situation zu arrangieren.

Wegen Corona: Personalmangel in Kliniken und Rettungsorganisationen - Bettenkapazität verringert

In der Kreisklinik Wolfratshausen beispielsweise müssen „täglich die Personalplanungen, aber auch die Bettenkapazitäten“ angepasst werden, berichtet Geschäftsführer Ingo Kühn auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Situation ist angespannt, „wir verzeichnen derzeit hohe Personalausfälle aufgrund von Corona-Erkrankungen.“

Die neuerliche Infektionswelle stelle alle Beteiligten vor „große Herausforderungen“. Bislang haben die Klinik und ihr Personal aber alles gut meistern können: „Insbesondere die Pflegekräfte, Ärzte und der Reinigungsdienst zeigen sich jetzt, wie auch in der Vergangenheit, sehr engagiert und geben ihr Möglichstes.“ Dieses Engagement hat auch seine Kehrseite: Die Klinikleitung hat beobachtet, „dass die zurückliegenden zwei Jahre der Corona-Pandemie alle Mitarbeiterinnen an die Substanz gebracht haben“. Gerade jetzt seien Urlaub und Erholung für die Mitarbeiter wichtig.

Kreisklinik ächzt unter Corona-Pandemie - auch Retter haben Ausfälle

In der Kreisklinik gelten weiterhin die sogenannten AHA-Regeln, außerdem ist ein Mund-Nasen-Schutz verpflichtend. „In Bereichen mit erhöhten Hygieneanforderungen gilt die FFP2-Pflicht nach wie vor“, so Kühn. Handschuhe und Maske tragen auch die Sanitäter vom Roten Kreuz. Für die Ehrenamtlichen steht viel Arbeit an – und das liegt nicht allein an Notfällen, zu denen das BRK ausrücken muss. Auch, weil die Corona-Regelungen gelockert wurden, gibt’s viel zu tun. „Jetzt holen viele Vereine ihre großen Feiern nach“, berichtet der Chef der Wolfratshauser Bereitschaft Wolfgang Tutsch – und bei einigen davon werden Tutschs Kollegen zum Sanitätsdienst gebucht. „Alleine an diesem Wochenende hatten die Helfer fünf Veranstaltungen zu betreuen.“ Viel mehr sei nicht drin – „nicht, weil so viele Kollegen ausfallen würden, sondern weil wir gar nicht mehr Fahrzeuge zur Verfügung haben“. so Tutsch.

BRK in der Corona-Pandemie: „Wir haben mehrere Kranke“

Dennoch: Das aktuelle Infektionsgeschehen geht am BRK nicht spurlos vorbei. „Wir haben mehrere Krankheitsfälle – in etwa so viele wie im Bevölkerungsdurchschnitt“, erklärt der Bereitschaftsleiter. Im Einsatz versuchen sich die Ehrenamtlichen zu schützen, zum Beispiel durch das Tragen einer Maske bei Patientenkontakt. „Dass wir Handschuhe tragen und Desinfektionsmittel verwenden, ist schon seit Jahren so – auch vor Corona schon.“ Wenn die Rettungskräfte zu einem Patienten gerufen werden, bei dem eine Infektion nachgewiesen wurde, oder wo der Verdacht besteht, „kommen zusätzlich ein Seuchenkittel und Gesichtsvollschutz zum Einsatz“.

Feuerwehren und Corona: Einsatzfähigkeit steht nicht in Frage

Die Landkreisfeuerwehren sind bisher durch alle Corona-Wellen gekommen – ohne, dass die Einsatzfähigkeit darunter gelitten hätte. Das sagt der Sprecher der Wehren, Stefan Kießkalt auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Eglinger betont: „Die Kameraden wissen, welche Verantwortung sie tragen und es ist allen bewusst, dass das Infektionsrisiko noch immer da ist.“ Gleichwohl hätten die Ehrenamtlichen aber natürlich auch ein Sozialleben. „Solange Feste und Feiern erlaubt sind, sind sie auch für uns Feuerwehrleute erlaubt.“ Mit vereinzelten Krankheitsfällen müsse die Wehr derzeit schon umgehen, könne die Fehlzeiten aber auffangen. Kießkalt betont: „Wir waren und sind bereit für jeden Einsatz.“ Beim Unwetter in der Nacht auf Dienstag stellte die Feuerwehr das unter Beweis - über 140 Einsätze hatten die Ehrenamtlichen.