Dauerregen

Von Dominik Stallein schließen

Gäste aus 13 Nationen freuen sich auf die Johannifloß-Prozession auf der Loisach. Die Stadt ist jedoch skeptisch wegen Hochwasser.

Wolfratshausen – Es sollten Höhepunkte des internationalen Wochenendes werden – jetzt stehen beide Floßfahrten vor dem Aus. Wegen des Regens haben Isar und Loisach aktuell zu viel Wasser für eine gemütliche – und vor allem ungefährliche – Fahrt auf dem Floß. Sowohl die beliebte Johannifloß-Prozession als auch die Fahrt für die Besucher der Internationalen Flößertage in Wolfratshausen sind äußerst unsicher.

Wegen Hochwasser: Absage der Johannifloß-Prozession immer wahrscheinlicher - Stadt hat Plan B

Wie Kulturmanager Andreas Kutter in einer Pressemitteilung schreibt, „ist die Durchführung der wunderschönen Traditionsveranstaltung leider ungewiss“. Die Rede ist von der Prozession, bei der festlich geschmückte und illuminierte Flöße durch die Altstadt zur alten Floßlände fahren sollen. Dort erhalten sie vor hunderten Zuschauern den kirchlichen Segen, bevor sie weiter in Richtung des Kastenmühlwehrs fahren. Zum Abschluss ist ein Feuerwerk angedacht. Die Besucher ziehen zuvor gemeinsam in einem Festzug zur mit Fackeln und Feuern beleuchteten Floßlände. Dort können Kinder kleine Lichterflöße ins Wasser setzen, die auf der Loisach weitertreiben. Die Johannifloß-Prozession, so schreibt Andreas Kutter, ist „eine der schönsten Veranstaltungen der Stadt Wolfratshausen“.

Internationale Flößertage in Wolfratshausen: 230 Gäste aus aller Welt fiebern dem Event entgegen

Ob das heuer auch alles so schön wird, wie es sich die Organisatoren ausgemalt haben, liegt nicht mehr in ihrer Hand. „Das entscheidet ganz allein das Hochwasser“, sagt Gabriele Rüth. Sie ist Vorsitzende des Wolfratshauser Vereins Flößerstraße und in die Planungen zu den Flößertagen involviert. Für große Teile des Rahmenprogramms sind die Ehrenamtlichen verantwortlich – allerdings nicht für die Floßprozession. „Unsere Planung ist weitestgehend wetterunabhängig“, sagt Rüth. Eine Ausnahme stellt die geplante Floßfahrt am Samstag dar. Eine Alternative hat der Verein in der Hinterhand: „Ein Teil der Gäste fährt nicht mit dem Floß, sondern auf die Glentleiten.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Wenn das Wetter nicht passt für eine Floßfahrt, fahren wir eben zusammen dorthin.“ Auch der bayerische Abend in der Loisachhalle – Jodeleinlagen inklusive – und eine sogenannte City-Rallye seien sicher. „Das geht auch bei Regen.“ Rüth freut sich merklich auf das Groß-Event am kommenden Wochenende. „Aber es wäre natürlich sehr traurig, wenn Floßfahrt und Prozession abgesagt werden müssen.“

Stadt Wolfratshausen feilt an Plan B für den Hochwasser-Fall

Sollte das Hochwasser dafür sorgen, hat die Stadt einen Plan B. Das verrät Andreas Kutter auf Nachfrage. Details möchte er noch nicht verraten, „ich hoffe, dass ich das auch gar nicht muss, weil wir uns sehr auf die Floßprozession freuen.“ Eine Entscheidung wird Mitte der Woche fallen. Am Donnerstag, 18. Mai, erreichen rund 230 Besucher aus 13 Nationen die Loisachstadt. Nach einer feierlichen Eröffnung ist am Freitag die Floßfahrt geplant. Samstags findet in der Loisachhalle die Mitgliederversammlung des Weltverbandes der Holzflößer statt – der formelle Höhepunkt des Wochenendes. Im Museum Wolfratshausen gibt es eine Sonderausstellung zu sehen. Sie widmet sich dem traditionellen Handwerk der Flößerei mit Fotografien und historischen Relikten.