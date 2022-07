Wegen Stadtlauf: einige Straßen in Wolfratshausen am Sonntag gesperrt

Viele hundert Läufer werden beim Wolfratshauser Stadtlauf an den Start gehen. © sh

Beim Wolfratshauser Stadtlauf gehen viele Sportler an den Start. Für den Rundlauf müssen in Wolfratshausen einige Straßen am Sonntag gesperrt werden.

Wolfratshausen – Nach Corona-Abstinenz findet am Sonntag, 10. Juli, der Wolfratshauser Stadtlauf statt. Da dieser durch die erweiterte Innenstadt führt, gibt es an einigen Stellen Halteverbote und gesperrte Straßen. Die Organisatoren des TSV Wolfratshausen bitten alle Anwohner um Verständnis für die Maßnahmen. Zwischen 13 und 17 Uhr wird es mehrere Einschränkungen geben, wie der Veranstalter berichtet.

Während der Veranstaltung ist das Ein- oder Ausfahren in die gesperrten Straßen nicht möglich. Allerdings wird in Notfällen die Polizei die Zufahrt für Rettungskräfte gewährleisten. Die betroffenen Straßen und Parkplätze sind: Am Hatzplatz, Am Loisachufer (Rathaus) bis Bahnhofstraße, an der Barbezieuxstraße und am Loisachufer (Johannisgasse). Ebenfalls ist der Untermarkt ab Bahnhofstraße, Obermarkt, Am Poign, Poignring, Badstraße, Am Loisachbogen, Bürgermeister-Schwaiger Straße, Am Bach sowie die Barbezieuxstraße bis Johannisgasse gesperrt. Die Äußere Beuerberger Straße ist ebenfalls betroffen. Sie ist halbseitig gesperrt, lediglich in Richtung stadtauswärts bis Ecke Am Poign ist sie befahrbar. Die Verantwortlichen des TSV Wolfratshausen bedanken sich bereits im Voraus für die Unterstützung des Wolfratshauser Stadtlaufs und natürlich für das Anfeuern der großen und kleinen Sportler. Beim Stadtlauf gibt es mehrere Routen. Auf der Hauptstrecke legen die Teilnehmer zehn Kilometer zurück. gbm

