Wegen Sturm: Unterricht fällt am Montag aus

Die Schüler dürften sich freuen. Wegen des Sturmtiefs „Sabine“ fällt am Montag der Unterricht aus.

Bad Tölz-Wolfratshausen–Die Drähte glühten am Sonntagabend heiß, bis schließlich die Entscheidung gefallen ist: Wegen des angekündigten schweren Sturms fällt an diesem Montag, 10. Februar, in ganz Oberbayern die Schule aus.

Das Landratsamt gab die Entscheidung gegen 19 Uhr bekannt. Demzufolge entfällt im gesamten Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen witterungsbedingt an allen staatlichen Schulen der Unterricht. Betroffen sind Grund-, Mittel- und Förderschulen, Realschulen, Gymnasien, FOS/BOS und Berufsschulen. Die Entscheidung sei in der Koordinierungsgruppe der Regierung von Oberbayern gefallen. „Kinder, die trotzdem zu den Schulen kommen, werden dort betreut“, so Behördensprecherin Marlies Peischer.

Diese Regelung gelte nicht für die Privatschulen. Diese „treffen die Entscheidung für Unterrichtsausfälle in Eigenverantwortung“, ergänzt Peischer. Gymnasium und Realschule St. Ursula in Hohenburg (Gemeinde Lenggries) haben auf ihren Internetseiten ebenfalls bekannt gegeben, dass dort am Montag kein Unterricht stattfindet. „Für eine Betreuung jener Schülerinnen, die dennoch in die Schule kommen, wird gesorgt.“

