Nach Weihnachten: Große Rückgabewelle bleibt aus - ein Geschenk besonders beliebt

Von: Franziska Konrad

Rückgaben nach den Weihnachtstagen: Bei Sabine Zeilinger (re.) in der Wolfratshauser Parfümerie Wiedemann kommt das bisher recht selten vor. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Weihnachten ist vorbei. Der Alltag wieder zurückgekehrt. Doch werden die Geschäfte nun mit der Rückgabe von unbeliebten Geschenken überschwemmt?

Bad Tölz-Wolfratshausen – Quietschbunte Socken, ein Pulli in der falschen Größe oder eine teure Flasche Wein für einen Biertrinker: Weihnachten und der Stress um das vermeintlich perfekte Geschenk gehören erst mal wieder der Vergangenheit an. Doch ist auch in den Geschäften der Alltag zurückgekehrt? Oder werden Verkäufer mit Rückgaben von ungeliebten Präsenten überrannt? Unsere Zeitung hat sich im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen umgehört.

Große Rückgabewelle nach Weihnachten? Gutscheine immer beliebter

„Es geht. Ein bisserl was wurde freilich umgetauscht. Halt vor allem Sachen, die doppelt unterm Christbaum gelandet sind“: So lautet das Fazit von Sandra Machka, Mitarbeiterin im Tölzer Spielwarengeschäft Krömer. Ziemlich weit oben auf der Geschenke-Beliebtheitsskala waren neben Lego und Schleich-Tierfiguren die Gutscheine. „Von denen haben wir ganz viele verkauft“, berichtet Machka. „Deshalb ist hier im Laden einiges los – Gott sei dank“, fügt sie nach kurzer Pause hinzu und lächelt zufrieden. Allerdings herrsche bei Krömer in der ersten Januarwoche, zur Ferienzeit, „eigentlich immer“ reger Betrieb. „Zu unserer Stammkundschaft kommen ja zum Glück ein paar Touristen dazu“, sagt Machka.

„Gut was los“ war in den ersten Tagen des neuen Jahres ebenfalls in der Wolfratshauser Parfümerie Wiedemann. Ein Grund dafür liegt für Teamleiterin Sabine Zeilinger auf der Hand: „Wir haben viele Gutscheine verkauft, und die ersten wurden schon eingelöst.“

Weihnachtsgeschenke in Bad Tölz-Wolfratshausen: Ein Roman in Buchhandlung heiß begehrt

Eine auffällige Gruppe von Gutscheinkäufern – etwa den verzweifelten Ehemann – gebe es allerdings nicht. „Darunter sind Frauen und Männer, quer durch die Bank“, sagt Zeilinger. Rückgaben seien im Geschäft am Obermarkt bisher kaum vorgekommen. „Wir haben unsere Kunden eben gut beraten“, erklärt die Teamleiterin mit einem Augenzwinkern.

Eine kompetente Beratung gab es wohl auch in der Buchhandlung Rupprecht in Bad Tölz. Auffallend heiß begehrt war dort vor Weihnachten ein Roman: „Eine Frage der Chemie“ von Bonnie Garmus. Bis zum Fest der Feste sei das Buch „um die 30 Mal“ über die Ladentheke gegangen, bilanziert Mitarbeiterin Christine Gaßl. „Für diese kurze Zeit ist das echt viel. Normalerweise verkaufen wir ganz viel Verschiedenes.“ Stichwort Gutscheine und Umtausch: Hier ist der Tenor in der Buchhandlung ähnlich wie in den anderen Läden: wenig Rückgaben, viele Gutscheine. Nach wie vor haben Gaßl und ihre Kollegen genug zu tun. „Man merkt einfach, dass die Leute wieder richtig Lust haben, zu bummeln.“

Nach Corona-Jahr 2022: Weihnachtsgeschäft in Kaufhaus „viel besser“

Generell nur wenige Rückgaben gab es beim Sport Sepp in Lenggries. „Wenn Großeltern zum Beispiel ein Geschenk für ihre Enkel brauchen, kommen sie meistens mit einer ganz genauen Vorstellung – und kennen die richtige Größe“, weiß Manuela Schlosser. Wer sich unsicher ist, greift in dem Sportgeschäft im Zweifelsfall zum Gutschein. „Davon haben wir einige verkauft“, bestätigt die Chefin. Die Einlösung läuft ganz unterschiedlich ab: „Die einen kommen voller Vorfreude gleich nach Weihnachten, die anderen warten erst mal ab – oder machen es vom Wetter abhängig.“

Gut auf den Umtausch von Geschenken vorbereitet hat sich das Isar-Kaufhaus in Geretsried. Geschäftsführer Frederik Holthaus betont, wie wichtig das Rückgabe-Angebot für sein Geschäft ist. Gerade dann, wenn die Kleidung unterm Tannenbaum dem Beschenkten nicht passt oder gefällt.

Alles in allem war das Weihnachtsgeschäft in dem Kaufhaus „viel besser“ als im Jahr 2021. Frederik Holthaus erinnert sich zurück: „Damals mussten wir ja jeden Kunden auf 2G prüfen, es galt eine Maskenpflicht und die Inzidenz lag bei über 1000. Zum Glück ist das jetzt vorbei.“

