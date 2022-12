Weihnachten im Krankenhaus: Für Angehörige gibt es gute Nachrichten

Von: Dominik Stallein

Der leuchtende Christbaum auf der Intensivstation verströmt etwas Weihnachts-Normalität. (Symbolbild) © Stefan Roßmann

Gute Nachrichten zum Fest der Liebe: In den Krankenhäusern können Angehörige ihre Lieben mit deutlich geringeren Auflagen besuchen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – In der Kreisklinik am Moosbauerweg Wolfratshausen dürfen Patienten seit Freitag täglich drei Besucher empfangen – zuvor waren die Angehörigenbesuche auf eine Person pro Tag begrenzt. Maximal eine Stunde lang dürfen die Gäste bleiben, die Abstandsregelungen müssen eingehalten werden.

Weihnachten in der Kreisklinik Wolfratshausen: Test- und Maskenpflicht, aber mehr Besucher erlaubt

Wer plant, Zeit bei seinen Verwandten in der Klinik zu verbringen, muss sich auf das Corona-Virus testen lassen. Ein tagesaktueller Schnelltest oder ein PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, ist dafür erforderlich. Täglich von 12 bis 18 Uhr können Angehörige ihre Verwandten und Freunde in der Klinik in Wolfratshausen sehen. Sie bringen ihren Ausweis und das Testergebnis mit, um diese an der Pforte vorzuzeigen. Es gilt FFP2-Maskenpflicht. „Bei minderjährigen Patienten erfolgt der Besuch nach Absprache mit dem behandelnden Arzt“, teilt die Klinik mit. Für Patienten, die in die Notaufnahme müssen, dürfen von einem Angehörigen begleitet werden. Die Regelungen am Moosbauerweg gelten nicht nur über die Feiertage: Wie die Klinik mitteilt, sind die aktuellen Besuchsregeln bis Montag, 9. Januar gültig.

Asklepios-Klinik in Tölz: Über Weihnachten gelten neue Besuchsregeln

Auch die Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz lockert über die Feiertage das Besuchsrecht. Von 24. Dezember bis 2. Januar 2023 gilt: Zwei Besucher pro Patient für maximal eine Stunde pro Tag. Besuchszeiten sind Zeit von 12 bis 19 Uhr. In puncto Testpflicht gelten die selben Regelungen wie in Wolfratshausen. „Es ist wichtig, dass unsere Patientinnen und Patienten gerade über die Feiertage wieder mehr Besuch bekommen und Zeit mit ihren Liebsten verbringen können. Dennoch ist weiter Vorsicht geboten“, betont der Geschäftsführer der Asklepios-Klinik Felix Rauschek in einer Pressemitteilung.

