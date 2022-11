Weihnachtsmusical in der Loisachhalle - Kostümwechsel im Sekundentakt

Von: Bettina Sewald

„Das macht kostümmäßig unglaublich Spaß“: Der Wolfratshausen Dominik Halamek ist beim Weihnachtsmusical „Die Stille Nacht“ verantwortlich für die Choreografie und die Kostüme der Darsteller. © Bettina Sewald

Choreograf und Ballett-Lehrer Dominik Halamek arbeitet beim Weihnachtsmusical „Die Stille Nacht“ hinter den Kulissen. Er ist für die Kostüme und Tanzeinlagen zuständig.

Wolfratshausen – „Das Weihnachtsmusical ist eine super Mischung aus dem amerikanischem Weihnachtszauber und der klassischen Weihnachtsgeschichte“, schwärmt Dominik Halamek. Er zeichnet für Kostüme und Choreografie der Produktion verantwortlich. Die Premiere hätte eigentlich bereits im vergangenen Winter stattfinden sollen, musste aber pandemiebedingt verschoben werden. Jetzt gehen „Josef, Maria und Jesuskind“, aber auch „Sophie, Phil und ihre Teenie-Tochter Gabrielle“ am Dienstag, 29. November, auf Herbergssuche in der Wolfratshauser Loisachhalle.

Geschickt werden laut Halamek die Geschichten ineinander verflochten, sodass die moderne Familie durch eine Zeitschleuse in die Vergangenheit zu Christi Geburt reist. „Umgekehrt landen aber auch Josef und Maria in einer Szene in der Jetztzeit in einer modernen Kirche mit einer Pfarrerin“, verrät der 39-jährige Wolfratshauser im Gespräch mit unserer Zeitung.

Weihnachtliche Behäbigkeit nicht beim Kostümwechsel - „eine echte Herausforderung“

Die gut zehn Musical-Darsteller spielen dabei teils mehrere Rollen und müssen mitunter in Rekordzeit die Kostüme wechseln. Halamek: „Das macht kostümmäßig unglaublich Spaß. Es ist aber auch eine Herausforderung.“ Es gebe Engel im Disco-Pailletten-Outfit, einen modernen Weihnachtsmann, aber auch traditionelle Hirtengewänder, die teils original aus Nepal stammen. Das Musical erfordere einige sogenannte Quick-Changes. „Das bedeutet, dass wir teilweise weniger als eine Minute Zeit haben, um beispielsweise einen Darsteller von ,moderner Mensch‘ auf ,Hirte‘ umzuziehen.“ 40 Sekunden später müsse er dann schon wieder als König Herodes auf der Bühne stehen. Das nenne er spaßeshalber eher „morphen“ als umziehen, sagt der Ballettschul-Betreiber und Choreograf grinsend.

Rap-Musik der Heiligen Drei Könige und Engel mit Soul-Stimmen

Halamek geht oft auch mit eigenen Produktionen auf Tour. In seiner Heimat Wolfratshausen kennt und schätzt man ihn. So ist er seit vielen Jahren für viele Sportler-Ehrungen und eigene Musical-Produktionen gebucht. Das Weihnachtsmusical ist allerdings von Espen Nowacki, den Halamek schon seit zwölf Jahren kennt: „Ich schätze ihn sehr, und die Musik ist toll.“ Nowacki habe alle Stücke des Musicals selbst geschrieben und komponiert. „Der Bogen spannt sich von berührenden Balladen bis hin zu stimmungsvoller Unterhaltungsmusik.“ Es gebe rappende Heilige Drei Könige und souligen Engelsgesang, der das Herz berühre.

Bei Auftritten viel Aktion - zuhause aber besinnlich unterwegs

Ein schöner Auftakt für die staade Zeit, die bei dem Wolfratshauser daheim erstmal gar nicht so staad ist. Halamek lacht: „Kein Gedanke daran. Aber das will ich auch nicht.“ Was aber nicht bedeute, dass es bei ihm daheim nicht auch besinnlich zugehe. Er sei aktuell einfach nur froh, dass er nach Corona jetzt wieder so viele Veranstaltungen habe.

Info: Das Musical „Die Stille Nacht“ ist am Dienstag, 29. November, ab 19 Uhr in der Loisachhalle zu sehen. Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Die Tickets kosten zwischen 25 und 55 Euro und sind erhältlich im Reisebüro Hecher, im Bürgerbüro Wolfratshausen, telefonisch unter 0 83 63/4 50 93 93 sowie online auf www.reservix.de oder www.muenchenticket.de.