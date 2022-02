Weil er nicht rauchen darf: Mann randaliert in der Kreisklinik

Polizeibericht

Auf Tabakentzug im Krankenhaus reagiert ein Wohnsitzloser mit Randale. Ein Nikotinpflaster hilft, ihn zu beruhigen.

Wegen akuten Nikotinmangels hat ein Patient in der Kreisklinik Wolfratshausen randaliert. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Dienstag gegen 1.15 Uhr. Zu dieser Zeit ging in der örtlichen Inspektion die Meldung über einen randalierenden Patienten in der Kreisklinik ein. Vor Ort trafen die Beamten einen 53-jährigen Mann an, der keinen festen Wohnsitz hat. „Der Herr war offensichtlich in Rage geraten, da sich dessen Nikotinentzug nicht mit dem dortigen Rauchverbot vereinbaren ließ“, heißt es im Polizeibericht.

Ein Nikotinpflaster und ein beruhigendes Gespräch mit der Streifenbesatzung deeskalierten die Situation schließlich soweit, dass einer weiteren medizinischen Behandlung des 53-Jährigen nichts mehr im Weg stand. Durch den Zwischenfall wurde niemand verletzt, auch das Mobiliar der Klinik nahm keinen Schaden.

