Weil‘s praktischer ist: Viele Rathäuser favorisieren weiterhin die Terminvergabe

Von: Peter Borchers

Offene Türen: Auch ohne Corona-Beschränkungen bleiben viele Rathäuser, wie hier in Königsdorf, bei dem Prinzip Terminvereinbarung. In den meisten Fällen ist es jedoch eine Kann-, keine Muss-Bestimmung. Egling macht nur beim Bauamt eine Ausnahme Viele Wolfratshauer schätzen Regelung per Terminvergabe Kopnicky betont: Rathaus auch ohne Termin offen © sh

Wer in seiner Gemeindeverwaltung eine Angelegenheit regeln möchte, braucht im Landkreis nicht mehr zwingend einen Termin wie zur Hochzeit der Pandemie. Viele Kommunen bieten diese Praxis aber weiterhin an.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wann denn die Verwaltung wieder daran denke, das Rathaus für Bürger ohne Terminvergabe zu öffnen, wollte Königsdorfs CSU-Gemeinderat Peter Hofberger in der jüngsten Sitzung wissen. Schließlich seien die Corona-Beschränkungen schon lange aufgehoben. Mit dieser Frage – und dem klischeebehafteten wie deplatzierten Vergleich zwischen freier Wirtschaft und Beamtentum – zog sich Hofberger den Unmut seines Parteikollegen und Bürgermeisters zu. Den Parteiverkehr regle immer noch die Verwaltung, nicht der Gemeinderat, stellte Rainer Kopnicky klar. Das tun auch die anderen Kommunen im Landkreis, aber längst nicht einheitlich.

In Bad Tölz braucht man nur für bestimmte Angelegenheiten einen Termin. Dazu zählen insbesondere „Amtsgeschäfte mit zeitintensiver Beratung“, erklärt Rathaussprecherin Birte Otterbach auf Anfrage. Wer also zum Beispiel Anträge im Renten- und Sozialamt hat oder eine Bauberatung wünscht, wird gebeten, vorab einen Termin zu vereinbaren. Anders im Einwohnermeldeamt, im Standesamt und im Friedhofsamt. Hier können Besucher zu den üblichen Öffnungszeiten vorbeikommen. „Über diese Zeiten hinaus können Termine telefonisch vereinbart werden“, erklärt Otterbach.

Egling macht nur beim Bauamt eine Ausnahme

Das Eglinger Rathaus hat die Pflicht zur Vereinbarung von Terminen mit dem Einwohnermelde- und Standesamt ausgesetzt, als die ersten Lockerungen in Kraft traten. Nur fürs Bauamt gilt dies nicht, was sich laut Hubert Oberhauser „sehr bewährt“ hat. Bauangelegenheiten seien komplexer als die Beantragung eines neuen Ausweises, sagt der Bürgermeister, „und mit einem Termin können sich beide Seiten einfach viel besser auf die Thematik vorbereiten“.

Ähnlich locker sieht man es im benachbarten Dietramszell. Kein Bürger muss sich mehr anmelden, bevor er die Gemeindeverwaltung betritt. „Wir streben zwar schon an, dass die Leute einen Termin vereinbaren“, sagt Bürgermeister Josef Hauser, schon deshalb, um dem Bürger Wartezeiten zu ersparen. Doch die Türen stehen zu den angegebenen Zeit immer offen, niemand muss mehr klingeln. „Wenn jemand ohne Termin erscheint, kommt er auch dran, muss gegebenenfalls halt etwas warten und wird dann dazwischen geschoben.“

In Eurasburg steht die Rathaustür jedem offen, niemand wird heimgeschickt. Allerdings sind Wartezeiten möglich. Moritz Sappl wünscht sich deshalb weiterhin eine Terminvereinbarung – weil der Bürgermeister und sein Team „damit hier beste Erfahrungen gemacht und nur positive Rückmeldungen erhalten haben“. Das sei wie beim Arzt: „Man meldet sich an, erledigt sein Zeug und ist nach 15 Minuten wieder draußen.“ Nur anfangs seien einige Bürger „überrascht gewesen“, aber das habe sich längst eingespielt. Der große Vorteil: Schon im Vorfeld lasse sich laut Sappl abklären, welche Unterlagen der Bürger mitbringen müsse. Das erspare einen zweiten Weg ins Rathaus.

Ähnlich hält es die Verwaltungsgemeinschaft Benediktbeuern-Bichl. „Die Terminvereinbarung im Rathaus hat sich während der Pandemie-Zeit sehr bewährt, weshalb wir diese künftig beibehalten werden“, teilt Geschäftsleiter Michael Herrmann auf Anfrage mit. „Die Bürger können ohne Wartezeit mit ihrem Anliegen zu uns kommen, und die Kollegen im Haus können sich entsprechend auf den Termin vorbereiten“, erklärt Herrmann. Selbstverständlich werde aber kein Bürger ohne Termin weggeschickt, so der Geschäftsleiter. Jedoch könne es zu Wartezeiten kommen, da Kunden mit Termin Vorrang haben.

Die Ickinger Bürgermeisterin Verena Reithmann bleibt bei der Terminvereinbarung – was allerdings weniger an der Gefahr durch Corona als an der „zwischenzeitlich dünnen Besetzung der kommunalen Verwaltung“ liegt. „Mit einer Terminvergabe ist es im Einwohnermelde- und Gewerbeamt einfach ein so viel besseres Arbeiten und letztlich ein so viel besserer Service für die Bürger“, sagt die Bürgermeisterin. Auch sie führt die mögliche Absprache, welche Dokumente für das jeweilige Anliegen mitzubringen sind, als Hauptargument an. „Das sei viel effektiver, haben mir meine Mitarbeiter geschildert.“ Auch „die Bürgerzufriedenheit ist nicht geringer, seitdem wir mit Terminen arbeiten“ – zumal die in Icking auch sehr kurzfristig zu bekommen sind. Reithmann: „Wenn einer in der Früh anruft, ist ein Besuch in der Regel am selben Tag möglich.“

Im Kochler Rathaus behält man die Terminvereinbarung bei, wie Bürgermeister Thomas Holz auf Anfrage mitteilt. „Bei den Kollegen im Haus wird dieses System sehr geschätzt, da es beispielsweise möglich ist, bei komplexeren Angelegenheiten genügend Zeit einzuplanen und nicht ständig unter dem Druck weiterer Wartender arbeiten zu müssen“, sagt Holz. Die Rückmeldungen der Bürger seien ebenfalls durchweg positiv. Vor der Pandemie, also als es noch möglich war ohne Termin zu kommen, hätte es häufig insbesondere vor dem Bürgerbüro eine lange Schlange gegeben. „Dies war weder für die Bürger angenehm, noch für die Kollegen im Haus, da sie unter enormen Zeitdruck gearbeitet haben und oft die stetig schlechter werdende Laune der Wartenden zu spüren bekamen“, sagt Kochels Bürgermeister. Die Gemeinde will demnächst sogar noch einen Schritt weitergehen und eine Online-Terminvereinbarung ermöglichen.

Trotzdem müssen auch in Kochel Bürger ohne Termin nicht unverrichteter Dinge heimgehen. „Sie müssen aber möglicherweise mit längeren Wartezeiten rechnen oder können über einen Kollegen bei dem eigentlichen Ansprechpartner einen Termin vereinbaren“, so Holz.

Viele Wolfratshauer schätzen Regelung per Terminvergabe

Die Wolfratshauser Stadtverwaltung hat ihre Türen recht bald nach Ende der Corona-Beschränkungen wieder geöffnet. Aber, so drückt es Geschäftsführerin Kerstin Vogeler aus: „Es ist schön, wenn man mit Termin kommt, weil wir uns ganz einfach besser auf das jeweilige Anliegen einstellen können.“ Zudem ließen sich so unnötige Wartezeiten vermeiden. „Und wenn es zu voll ist, kann es passieren, dass man gar nicht mehr drankommt.“ Das Bürger-Feedback ist laut Vogeler positiv: Viele, die ihre Angelegenheit rasch nach Termin erledigen konnten, „sagen auch, dass das wesentlich angenehmer ist“. Trotzdem dürfe jeder – das gilt für sämtliche Abteilungen – auch ohne Vereinbarung das Rathaus betreten. Davon machen, so die Geschäftsführerin weiter, immer mehr Leute wieder Gebrauch.

Lesen Sie auch: Sie betreute Hubert & Staller und die Surfwelle: Prominente Rathaus-Mitarbeiterin hat gekündigt

Eine striktere Linie fährt Geretsried, auch wenn die Stadt auf die Lockerung der Corona-Bestimmungen „angepasst reagiert“ hat, wie Geschäftsleiterin Ute Raach betont. So würden strenge Zutrittskontrollen mit Unterstützung eines Sicherheitsdienstes „nicht mehr durchgeführt“. Allerdings besteht immer noch die Pflicht zur Vereinbarung eines Termins, möchte der Bürger beispielsweise Passangelegenheiten regeln. Weil die Verwaltung damit gute Erfahrungen gemacht und „erstaunlich viel positives Feedback erhalten“ hat, soll das laut Raach „auch künftig so gehandhabt werden“. Terminvereinbarungen seien sinnvoll bei einem hohen Besucheraufkommen; das sind schwerpunktmäßig die Fachbereiche Bürgerservice mit Meldewesen, Standesamt, Gewerbeamt, Bauverwaltung, Steuerstelle, Renten und Soziales. Spontanbesucher würden, soweit Zeitfenster noch offen seien, „natürlich auch bedient. Dies ist aber keine Garantie, da gebuchte Termine Vorrang haben.“ Mit dieser Handhabe ließen sich, so die Geschäftsführerin, Wartezeiten nahezu gänzlich vermieden. „Wir haben sogar teilweise negative Wartezeiten – sprich ist der Besucher vor der Zeit da und der vorherige Termin schon beendet, kommt er auch früher dran.“

Kopnicky betont: Rathaus auch ohne Termin offen

Und in Königsdorf? Dort sah sich Rathauschef Kopnicky durch das Vorpreschen des Kollegen Hofberger dazu veranlasst, eine Pressemitteilung herauszugeben. Darin hält er fest, „dass das Rathaus seit zwei Monaten für den Parteiverkehr wieder geöffnet ist“. Es werde aber weiter mit Terminen gearbeitet, „da sich dieses Instrumentarium bewährt und von vielen Bürgerinnen und Bürgern sehr gut angenommen wird“. Ein Besuch des Rathauses sei natürlich auch ohne Terminvereinbarung möglich. Nur müsse man sich dann auf Wartezeiten, insbesondere im Einwohnermelde- und Passamt, einstellen – „oder man vereinbart einen Termin, wenn bereits alle Anschlusstermine für diesen Tag vergeben sind“. Der Bürgermeister bittet in diesem Zusammenhang alle Besucher, „zu ihrem eigenen Schutz und dem Schutz der Rathausmitarbeiter eine FFP2- oder medizinische Maske zu tragen“.

