Weiter eingleisig nach Wolfratshausen: Landtagsabgeordneter spricht von „absoluter Schnapsidee“

Von: Carl-Christian Eick

Martin Bachhuber, CSU-Landtagsabgeordneter aus Bad Heilbrunn, pocht auf den zweigleisigen Ausbau der S7-Strecke nach Wolfratshausen. © Archiv

CSU-Politiker Martin Bachhuber übt scharfe Kritik: Der zweigleisigen Ausbau der S7 nach Wolfratshausen dürfe nicht infrage gestellt werden.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mit deutlichen Worten kritisiert der CSU-Stimmkreisabgeordnete Martin Bachhuber aus Bad Heilbrunn die jüngsten Aussagen von S-Bahn-Geschäftsführer Heiko Büttner. „Der zweigleisige Ausbau der S7 darf nicht infrage gestellt werden“, so Bachhuber in einer Pressemitteilung.

Dass die Münchner S-Bahn den Ausbau eingleisiger Trassen auf den Außenästen auf zwei Gleise offenbar zu den Akten legen möchte, ist für den Landtagsabgeordneten Bachhuber nicht hinnehmbar. „Die Anzahl der Pendler wird in den kommenden Jahren massiv ansteigen. Wer angesichts dessen das Schienennetz nicht ausbauen will, nimmt einen Kollaps des öffentlichen Schienennahverkehrs bewusst in Kauf“, kritisiert der CSU-Politiker jüngste Aussagen von S-Bahn-Geschäftsführer Büttner im Mobilitätsausschuss des Kreistags des Landkreises München (wir berichteten).

Mittel- bis langfristig brauchen wir das zweite Gleis, um die Menschen in der Boomregion München künftig reibungslos auf der Schiene transportieren zu können.

Der zweigleisige Ausbau der S7 nach Wolfratshausen sei in den Ausbauplänen seit vielen Jahren ein fester Bestandteil. „Mittel- bis langfristig brauchen wir das zweite Gleis, um die Menschen in der Boomregion München künftig reibungslos auf der Schiene transportieren zu können“, stellt der 66-Jährige fest. Genau diesen Plänen habe Büttner nun eine Absage erteilt. Der S-Bahn-Geschäftsführer hatte zwar erklärt „natürlich“ die Zweigleisigkeit zu wollen, aber angesichts langwieriger Planungsprozesse und zu erwartender Bürgerproteste setze man auf die Digitalisierung eingleisiger Strecken. Für Bachhuber ist das keine stichhaltige Argumentation: „Wenn wir den zweigleisigen Ausbau nicht zeitnah anpacken, verlagern wir den Verkehr nur auf die Straße – und das kann niemand ernsthaft wollen.“

Bachhuber: Im Jahr 2040 voraussichtlich 375 Millionen Fahrgäste

Die Prognosen der Pendlerzahlen sprechen in den Augen des CSU-Stimmkreisabgeordneten eine eindeutige Sprache: Waren auf den Strecken der Münchner S-Bahn im Jahr 2018 noch rund 238 Millionen Fahrgäste unterwegs, sollen es 2040 bereits 375 Millionen sein. „Das entspricht einer Steigerung von 60 Prozent.“ Angesichts von S-Bahnen, die bereits heute „brechend voll“ seien, könne man der Steigerung des Fahrgastvolumens nur mit einem Ausbau der Schieneninfrastruktur als Grundvoraussetzung für dichtere Taktzeiten wirkungsvoll begegnen. Büttners Absage an den zweigleisigen Ausbau hält Bachhuber für eine „absolute Schnapsidee“. (cce)

