Weitere Klinik in Wolfratshausen? Noch gibt es bauliche Hürden

Von: Dominik Stallein

Eine psychiatrische Tagesklinik für Kinder und Jugendliche sowie für Erwachsene könnte nach Wolfratshausen kommen. © Annette Riedl

Der Bedarf ist riesig: Eine psychiatrische Tagesklinik soll nach Wolfratshausen kommen - aber es gibt ein Problem. Die Stadt verlangt mehr Parkplätze

Wolfratshausen – Der geplante Bau sei ein Projekt mit Leuchtturm-Charakter, und erst der zweite seiner Art in Bayern. Dass es ein solches Angebot braucht, ist unbestritten. An einem Punkt wäre die Diskussion um eine psychiatrische Tagesklinik in Wolfratshausen trotzdem fast gekippt: den fehlenden Parkplätzen auf dem Grundstück an der Königsdorfer Straße. Dort soll eine Tagesklinik sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und Jugendliche entstehen. Eine solche Kombination sei bislang einzigartig, wie kbo-Geschäftsführerin Katharina Kopiecny erklärte. Nur in Peißenberg gebe es so eine Doppel-Klinik. Der Bedarf hingegen sei riesig: Sie rechne mit 250 erwachsenen Patienten in Wolfratshausen pro Jahr, bei den Jugendlichen liege die Zahl noch höher.

Psychiatrische Tagesklinik in Wolfratshausen geplant - kbo erklärt die Pläne

Am Mittwochabend tagte der Bauausschuss des Stadtrats. Zu Gast: Vier Vertreter der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken – kurz für Kliniken des Bezirks Oberbayern – die dem Ausschuss erklärten, warum sie Änderungen im aufzustellenden Bebauungsplan vornehmen wollten. Kopiecny betonte: „Es ist ein wirklich ausgereiztes Baufeld. Wir haben dort kein Wünsch-dir-was-Konzept zusammengestellt.“ Stattdessen hätten die Planer lediglich zusammengefasst, was für den Betrieb dieser Klinik nötig sei.

Parkplätze fehlen - Stadt Wolfratshausen besteht auf eine Nachplanung

Der größte Knackpunkt in der Planung waren Parkplätze. Ursprünglich war von Seiten der Stadt eine Tiefgarage auf dem Areal gewünscht worden. Die Planer der kbo stellten nun eine andere Variante vor, die laut Landschaftsarchitekt Stefan Goller aus Uffing und Architekt Manuel Ruf mehrere Vorteile böte: So könnte der Eingangsbereich des Neubaus gefällig gestaltet werden – was bei einer solchen Einrichtung nicht ganz unwichtig sei. Außerdem gäbe es weniger Probleme bei der Ein- und Ausfahrt auf die Bundesstraße.

Das Staatliche Bauamt Weilheim hatte sich nämlich zu Wort gemeldet: Grundsätzlich hätte die Behörde zwar kein Problem mit einer Tiefgarage, gab aber klare Vorgaben mit auf den Weg. „Bei der vorgelegten Planung müsste durch Schleppkurven nachgewiesen werden, dass das Ein- und Ausfahren von der beziehungsweise auf die Bundesstraße von den größtmöglichen Fahrzeugen möglich ist.“ Dabei müsse ausgeschlossen werden, dass Kleinbusse auf dem Gehsteig rangieren oder auf die Gegenfahrbahn einfahren müssen. Dass das mit einer zweispurigen Tiefgaragenrampe möglich sei, stellte das Bauamt in Frage. Würde die Zufahrt geplant, wie es die Behörde vorschreibe, müssten laut kbo einige Bäume fallen, die als „zu erhalten“ deklariert sind.

Tagesklinik an der Königsdorfer Straße geplant - Jugendliche und erwachsene Patienten

Deshalb hatten die planenden Architekten umgedacht und zehn oberirdische Stellflächen vorgesehen. Dass die tatsächlich voll belegt sein werden, bezweifelte kbo-Geschäftsführerin Kopiecny: „Die jugendlichen Patienten werden mit Kleinbussen in die Einrichtung gebracht, die meisten erwachsenen sind wegen ihrer Medikamente fahruntauglich.“ Viele der künftigen Mitarbeiter würden in Wolfratshausen leben und müssten demnach nicht zwingend mit dem Auto in die Arbeit kommen.

Klinik in Wolfratshausen „hätte überregionale Bedeutung“

Im Bauausschuss des Stadtrats war die Meinung relativ klar: Ohne Tiefgarage geht es nicht. Außerdem sind zehn Parkplätze sind zu wenig. So lässt sich der Tenor der vielen Wortmeldungen aller Fraktionen zusammenfassen. Was einige Räte jedoch auch betonten, war die Wichtigkeit des Projekts. Fritz Schnaller (SPD) brachte es so auf den Punkt: „Die Einrichtung hätte eine überregionale Bedeutung“, Wolfratshausen wolle die psychiatrische Tagesklinik realisieren. „Wir sollten keine K.O.-Diskussion führen, nach dem Motto: So viele Parkplätze, sonst wird es nichts.“ Stattdessen plädierte Schnaller dafür, dass beide Seiten – Stadt und kbo – aufeinander zugehen sollten.

Bürgermeister unterbricht Sitzung, dann gibt es einen Kompromiss

Nach einer ausgiebigen Diskussion unterbrach Vize-Bürgermeister Günther Eibl – er leitete den Ausschuss – die Sitzung. Zehn Minuten lang zogen sich die Ratsmitglieder zurück. Danach präsentierten sie ein Ergebnis, das Eibl erklärte: Die Stadt möchte eine Tiefgarage auf dem Grundstück, in dem zehn Parkplätze untergebracht werden, fünf weitere müssen oberirdisch angelegt werden. Außerdem löst die kbo die Differenz zu den benötigten Parkplätzen ab – allerdings komme die Stadt dem Antragssteller beim Stellplatzschlüssel entgegen. Die dafür nötigen Bäume dürfen gefällt werden. „Wir bewegen uns und alle Fraktionen müssen irgendwo bluten“, erklärte Eibl nach der Unterbrechung. Der Ausschuss unterbreite der kbo dieses Angebot, „weil uns dieses Projekt sehr wichtig erscheint“. Der Ausschuss entschied sich mit 7:2 Stimmen für diesen Kompromiss. Die kbo müsste nun ihre Entwürfe anpassen.

Kopiecny betonte, dass die Planung am Standort Wolfratshausen eine Herzensangelegenheit darstelle. „Es gibt in Wolfratshausen nur einen psychiatrischen Facharzt für Erwachsene, für Kinder und Jugendliche ist es nochmal desolater. Es ist ein Leuchtturmprojekt, das wir in Wolfratshausen schaffen möchten.“

