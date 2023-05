Wenig Plätze, hohe Nachfrage: Problembereich Psychotherapien

Von: Jannis Gogolin

Wer psychische Probleme hat, sucht Hilfe bei einem Therapeuten. Doch freie Plätze gibt es kaum. Teils sechs Monate muss man auf ein Erstgespräch warten – von einem Therapieplatz ganz zu schweigen. Das ist unzumutbar. Dr. Arnold Torhorst vom Steuerungsverbund psychische Gesundheit © dpa

Trotz hoher Nachfrage sind Plätze für Psychotherapien rar. Der Landkreis ist dabei keine Ausnahme. Derweil hat eine Expertin einen Tipp parat.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Husten, Übelkeit oder ein Beinbruch sind gute Gründe für einen Arztbesuch. Ein lang anhaltendes Stimmungstief und Panikattacken ebenso. Während die Versorgung körperlicher Beschwerden stabil läuft, liegt die Behandlung von psychischen Krankheiten im Argen. Therapieplätze sind deutschlandweit ebenso begehrt wie knapp.

Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist hierbei keine Ausnahme, bestätigt Kerstin Schenk. Seit 2017 betreibt sie in Wolfratshausen an der Sauerlacher Straße eine Praxis für Psychotherapie mit Kassenzulassung. Nach Angaben des Verbands der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen sind rund 90 Prozent der Deutschen gesetzlich versichert. Dementsprechend gering sind die freien Plätze, sagt die Diplom-Psychologin und Psychotherapeutin. „Meine Kapazitäten sind seit Jahren durchgehend am Anschlag.“

Als kassenzugelassene Therapeutin ist sie zusätzlich zu den Sitzungen mit ihren Stamm-Klienten dazu verpflichtet, zwei Stunden pro Woche für Sprechstunden freizuräumen. Diese seien der übliche Erstkontakt mit einem Therapeuten und beinhalten bis zu drei Termine. Meist kurzfristiger und häufiger verfügbar, werde dabei besprochen, ob und in welcher Form eine Psychotherapie in der aktuellen Situation helfen kann. „Doch hier sind die Plätze ebenfalls äußerst schnell belegt“, räumt sie ein.

Manchmal vermittle sie nach einer Sprechstunde den Klienten an eine andere Stelle, wie an die Familien- oder Suchtberatung oder halbstationäre Tageskliniken, wie eine in Wolfratshausen entstehen soll. Doch die Regel ist eine andere: „Die Leute, die zu mir ins Erstgespräch kommen, brauchen eigentlich immer eine Psychotherapie.“ Potenzielle Patienten gebe es viele. Das bestätigt das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen. „Durch die Krisen, insbesondere Corona, ist in den letzten Jahren der Bedarf auf ambulante Psychotherapie gestiegen“, sagt Pressesprecherin Marlis Peischer.

Für Schenk stellt sich die Pandemie aber differenzierter dar. „Damals haben die Neu- und Wiedererkrankungen zwar zugenommen, nicht aber die unmittelbare Nachfrage nach Therapie.“ Das lag unter anderem daran, dass vielen neben Homeschooling und Homeoffice schlicht die Zeit dafür fehlte. Jetzt, wo sich alles wieder normalisiert, mache sich das in ihrer Praxis zeitlich verzögert bemerkbar – in Form der hohen Nachfrage.

„Durchtelefonieren und auf Wartelisten setzen“ – Für einen Platz muss man dranbleiben

Für die übliche Suche nach einem Therapieplatz gibt es nach den Erfahrungen von Therapeutin Schenk nur eine funktionierende Methode. „Durchtelefonieren und auf Wartelisten setzen lassen – und konsequent dranbleiben. Auch, wenn es in einer psychischen Schieflage schwer ist.“ Alternativ gebe es einen Service der Kassenärztlichen Vereinigung zur Vermittlung von Erstgesprächen. „Besser ist es jedoch, selbst aktiv zu werden“, rät sie. „Man bekommt dabei schon einen ersten Eindruck von der Praxis und davon, ob es zwischen einem selbst und dem Therapeuten passen könnte.“

Ihr Berufskollege aus Münsing, Dr. Michael Köhle, sieht in der Eigeninitiative, dem Dranbleiben, ein Kernelement des Erfolgs bei der Suche. „Wenn jemand in einem Radius von 20 Kilometern intensiv Ausschau hält, sollte er in vier bis sechs Wochen einen Platz bekommen. Eisern suchen hilft.“ In seiner Münsinger Praxis habe er, ebenfalls mit Kassenzulassung, Ende 2021 ein Nachfrage-Hoch erfahren. Mittlerweile seien die Anfragen wieder auf das übliche hohe Niveau zurückgegangen. Ein Defizit an Plätzen könne er zwar nicht bestreiten. Seine Hypothese – „mehr Angebot und Plätze schaffen mehr Nachfrage für Therapien“ – räumt dem Platzmangel jedoch etwas Interpretationsspielraum ein. „Im Landkreis sind wir deutlich über der Regelversorgung“, zumindest wenn man sich dem Thema aus der Perspektive der Zahlen und Statistik nähere.

Widerspruch kommt vom Psychotherapeuten und Vorsitzenden des Steuerungsverbunds psychische Gesundheit, Dr. Arnold Torhorst. Ihm ist der Mangel an Therapieplätzen seit Jahrzehnten ein Dorn im Auge. „Teils sechs Monate muss man auf ein Erstgespräch warten – von einem Therapieplatz ganz zu schweigen. Das ist unzumutbar.“ Seit 20 Jahren tritt Torhorst politisch für die Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung ein, besucht Ausschüsse, teilt Erfahrungen aus der Praxis. Getan habe sich seither jedoch wenig, sagt er, und klingt dabei gleichermaßen resigniert wie wütend.

Experte nennt Mangel an Psychotherapie-Plätzen „schonungslose Diskriminierung“

Das Defizit an Plätzen ist für ihn mehr als ein Fehler im System der Gesundheitsversorgung. „Für mich ist das eine schonungslose Diskriminierung einer bestimmten Menschengruppe: psychisch Kranken.“ Weil diese schlechten Zugang zu dringend notwendigen Unterstützungsangeboten haben, widerspricht der Mangel seiner Meinung nach sogar den allgemeinen Menschenrechten. Die Situation im Landkreis wie anderswo bezeichnet er als Katastrophe. Auf die Frage, was man dagegen tun könne, verweist er nur auf die Möglichkeit, sich bei der Kassenärztlichen Vereinigung zu beschweren.

Diplom-Psychologin Schenk hat derweil noch einen Tipp, insbesondere für junge Menschen. „Psychotherapeutische Ausbildungsinstitute bieten ebenfalls Therapieplätze an. Die Therapeuten und Therapeutinnen dort sind zwar noch auf dem Weg zu ihrer Zulassung. Ein erfahrener Psychotherapeut schaut ihnen jedoch laufend über die Schulter.“

Weitere Hilfe: Für Informationen über Angebote im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gibt es auf der Internetseite www.spg-badtoelz-wolfratshausen.com unter dem Reiter Psychotherapie eine aktuelle Liste an psychologischen und psychiatrischen Fachärzten mit Kassenzulassung. In akuten Notsituationen können die Krisendienste Bayern unter der Rufnummer 08 00/6 55 30 00 kontaktiert werden.

